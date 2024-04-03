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مرايا العلوم
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من الملعب
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شؤون عسكرية
خبير: روسيا قادرة على مواجهة التحديات والغرب بدأ يعي أهميتها الاستراتيجية بالتدريج
09:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الصوم لدى الشعوب والديانات... بين الفوائد والممارسات الخاطئة للصيام
10:31 GMT
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السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
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ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
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عرب بوينت بودكاست
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
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ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
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عالم سبوتنيك
أوضاع عرب 48 بعد عملية طوفان الأقصى .. وهل زادت حدة الإضطهاد ضدهم ؟
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عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
16:03 GMT
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مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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https://sputnikarabic.ae/20240403/حطام-من-محطة-الفضاء-الدولية-كادت-أن-تودي-بحياة-أحد-سكان-فلوريدا---1087655707.html
حطام من محطة الفضاء الدولية كادت أن تودي بحياة أحد سكان فلوريدا
حطام من محطة الفضاء الدولية كادت أن تودي بحياة أحد سكان فلوريدا
سبوتنيك عربي
انضمت وكالة ناسا إلى التحقيق في تقارير عن سقوط حطام محتمل من محطة الفضاء الدولية، على مبنى سكني في فلوريدا. 03.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-03T16:15+0000
2024-04-03T16:54+0000
مجتمع
أخبار محطة الفضاء الدولية
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وحسبما أفاد موقع "ذا ديبريف" الإلكتروني، نشر رجل من فلوريدا على وسائل التواصل الاجتماعي في مارس/آذار أن جسماً سقط على منزله في نابولي بولاية فلوريدا، فاخترق السقف وفقد ابنه بالكاد.ونشر الرجل صورا للعنصر واشتكى من أنه حاول الاتصال بوكالة ناسا لكنه لم يتلق أي رد على طلباته.وقال جوش فينش المتحدث باسم ناسا في بيان، "استعادت ناسا القطعة وتعمل مع صاحب المنزل لتحليلها في مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا لتحديد مصدرها في أسرع وقت ممكن".ويعود الاهتمام بالجسم الذي سقط على منزل الأمريكي إلى حقيقة أنه في الوقت نفسه، قامت قيادة الفضاء الأمريكية "بمراقبة إعادة دخول حزمة البطارية من محطة الفضاء الدولية فوق خليج المكسيك"، حسبما جاء في المنشور، نقلاً عن الرسائل على الشبكات الاجتماعية.ووفقا للبيان، فإنه لا يوجد تأكيد رسمي للمعلومات حول الارتباط المحتمل للحطام الذي سقط في فلوريدا مع محطة الفضاء الدولية.
https://sputnikarabic.ae/20240403/دولة-مهددة-بظاهرة-الأرض-المحروقة-التي-تفتك-بالحياة-من-جذورها-1087644473.html
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أخبار محطة الفضاء الدولية, الفضاء, العالم
أخبار محطة الفضاء الدولية, الفضاء, العالم

حطام من محطة الفضاء الدولية كادت أن تودي بحياة أحد سكان فلوريدا

16:15 GMT 03.04.2024 (تم التحديث: 16:54 GMT 03.04.2024)
CC0 / pixabay / محطة الفضاء الدولية
محطة الفضاء الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
CC0 / pixabay /
تابعنا عبر
انضمت وكالة ناسا إلى التحقيق في تقارير عن سقوط حطام محتمل من محطة الفضاء الدولية، على مبنى سكني في فلوريدا.
وحسبما أفاد موقع "ذا ديبريف" الإلكتروني، نشر رجل من فلوريدا على وسائل التواصل الاجتماعي في مارس/آذار أن جسماً سقط على منزله في نابولي بولاية فلوريدا، فاخترق السقف وفقد ابنه بالكاد.
ونشر الرجل صورا للعنصر واشتكى من أنه حاول الاتصال بوكالة ناسا لكنه لم يتلق أي رد على طلباته.
الجفاف - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
مجتمع
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11:50 GMT
وقال جوش فينش المتحدث باسم ناسا في بيان، "استعادت ناسا القطعة وتعمل مع صاحب المنزل لتحليلها في مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا لتحديد مصدرها في أسرع وقت ممكن".
ويعود الاهتمام بالجسم الذي سقط على منزل الأمريكي إلى حقيقة أنه في الوقت نفسه، قامت قيادة الفضاء الأمريكية "بمراقبة إعادة دخول حزمة البطارية من محطة الفضاء الدولية فوق خليج المكسيك"، حسبما جاء في المنشور، نقلاً عن الرسائل على الشبكات الاجتماعية.
ووفقا للبيان، فإنه لا يوجد تأكيد رسمي للمعلومات حول الارتباط المحتمل للحطام الذي سقط في فلوريدا مع محطة الفضاء الدولية.
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