https://sputnikarabic.ae/20240403/حكومة-غزة-إسرائيل-قتلت-أكثر-من-14-ألف-طفل-و9-آلاف-امرأة-في-القطاع-منذ-7-أكتوبر-1087640535.html
حكومة غزة: إسرائيل قتلت أكثر من 14 ألف طفل و9 آلاف امرأة في القطاع منذ 7 أكتوبر
حكومة غزة: إسرائيل قتلت أكثر من 14 ألف طفل و9 آلاف امرأة في القطاع منذ 7 أكتوبر
سبوتنيك عربي
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن حصيلة تفصيلية للخسائر الفلسطينية في قطاعات عديدة نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة على... 03.04.2024, سبوتنيك عربي
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وقال المكتب في بيان أن "الجيش الإسرائيلي ارتكب (2922) مجزرة في قطاع غزة، راح ضحيتها (32975) شهيداً ممن وصلوا المستشفيات".وأشار إلى أن ما نسبته 73% من الضحايا الذين سقطوا خلال ما يقارب الشهور الستة هم من الأطفال والنساء.وأفاد بأن عدد الضحايا في القطاعات الخدماتية المختلفة بلغ (689) ضحية، (484) من الطواقم الطبية، و(65) من الدفاع المدني، بالإضافة إلى (140) ضحية من الصحفيين، إضافة إلى (310) حالات اعتقال من الكوادر الصحية و (12) صحفياً.ودمر القصف الإسرائيلي المتواصل، حسب البيان، (171) مقرا حكوميا و(100) مدرسة وجامعة بشكل كلي، بينما تم تدمير (305) مدارس وجامعات بشكل جزئي.وأوضح أن القصف دمر أيضا (229) مسجداً بشكل كلي و(297) مسجداً بشكل جزئي وثلاث كنائس تم استهدافها، إلى جانب (70000) وحدة سكنية تدميرا كليا، و(290000) وحدة بشكل جزئي، حيث أصبحت غير صالحة للسكن.ووفقا للبيان، خرجت (32) مستشفى عن الخدمة نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل، فيما خرجت (53) مؤسسة صحية عن الخدمة بشكل جزئي، بالإضافة لاستهداف 159 مؤسسة صحية، وتدمير (126) سيارة إسعاف.كما دمر القصف الإسرائيلي المتواصل منذ أكتوبر الماضي (200) موقع أثري وتراثي في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240402/خسائر-البنية-التحتية-في-قطاع-غزة-تقدر-بـ185-مليار-دولار-1087625392.html
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طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
حكومة غزة: إسرائيل قتلت أكثر من 14 ألف طفل و9 آلاف امرأة في القطاع منذ 7 أكتوبر
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن حصيلة تفصيلية للخسائر الفلسطينية في قطاعات عديدة نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ الـ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقال
المكتب في بيان أن "الجيش الإسرائيلي ارتكب (2922) مجزرة في قطاع غزة، راح ضحيتها (32975) شهيداً ممن وصلوا المستشفيات".
وأضاف أنه "من بين الضحايا (14500) شهيد من الأطفال بنيران الجيش الإسرائيلي، فيما توفي (28) طفلاً بسبب الجوع، بالإضافة لمقتل (9460) من النساء، و7 آلاف مفقود تحت الأنقاض، و(75577) جريحاً في كل أرجاء القطاع".
وأشار إلى أن ما نسبته 73% من الضحايا الذين سقطوا خلال ما يقارب الشهور الستة هم من الأطفال والنساء.
وأفاد بأن عدد الضحايا في القطاعات الخدماتية المختلفة بلغ (689) ضحية، (484) من الطواقم الطبية، و(65) من الدفاع المدني، بالإضافة إلى (140) ضحية من الصحفيين، إضافة إلى (310) حالات اعتقال من الكوادر الصحية و (12) صحفياً.
ودمر القصف الإسرائيلي المتواصل، حسب البيان، (171) مقرا حكوميا و(100) مدرسة وجامعة بشكل كلي، بينما تم تدمير (305) مدارس وجامعات بشكل جزئي.
وأوضح أن القصف دمر أيضا (229) مسجداً بشكل كلي و(297) مسجداً بشكل جزئي وثلاث كنائس تم استهدافها، إلى جانب (70000) وحدة سكنية تدميرا كليا، و(290000) وحدة بشكل جزئي، حيث أصبحت غير صالحة للسكن.
ووفقا للبيان، خرجت (32) مستشفى عن الخدمة نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل، فيما خرجت (53) مؤسسة صحية عن الخدمة بشكل جزئي، بالإضافة لاستهداف 159 مؤسسة صحية، وتدمير (126) سيارة إسعاف.
كما دمر القصف الإسرائيلي المتواصل منذ أكتوبر الماضي (200) موقع أثري وتراثي في قطاع غزة
.