زلزال بقوة 7.5 ريختر يضرب قبالة جنوب غرب اليابان وتحذيرات من تسونامي

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الإنسان والثقافة
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مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
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من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
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29 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
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صدى الحياة
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بلا قيود
خبير: نظام كييف لن يسلم الإرهابيين لموسكو لهذه الأسباب
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
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شؤون عسكرية
خبير: روسيا قادرة على مواجهة التحديات والغرب بدأ يعي أهميتها الاستراتيجية بالتدريج
15:33 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
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22 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
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صدى الحياة
مخاطر السمنة وشركات غذائية تكسب الأرباح على حساب الأرواح
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20 د
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150 د
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183 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
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شؤون عسكرية
خبير: روسيا قادرة على مواجهة التحديات والغرب بدأ يعي أهميتها الاستراتيجية بالتدريج
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هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
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الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
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https://sputnikarabic.ae/20240403/زلزال-بقوة-75-ريختر-يضرب-قبالة-جنوب-غرب-اليابان-وتحذيرات-من-تسونامي-1087633768.html
زلزال بقوة 7.5 ريختر يضرب قبالة جنوب غرب اليابان وتحذيرات من تسونامي
زلزال بقوة 7.5 ريختر يضرب قبالة جنوب غرب اليابان وتحذيرات من تسونامي
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام يابانية، اليوم الأربعاء، بأن زلزالا بقوة 7.5 درجة وقع قبالة جنوب غرب اليابان. 03.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-03T00:30+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" إن زلزالا قوته المبدئية 7.5 درجة وقع قبالة جنوب غرب اليابان.وأضافت أن تحذيرا من حدوث أمواج تسونامي صدر في المناطق الساحلية القريبة من مقاطعة أوكيناوا الجنوبية.وسُجل زلزال بقوة 7.5 درجة في الساعة 8:58 صباحاً بالتوقيت المحلي يوم الأربعاء (23:58 بتوقيت غرينتش يوم الثلاثاء) بالقرب من الساحل الشرقي لتايوان على "عمق ضحل جداً"، وذكرت الأرصاد الجوية اليابانية ذلك دون تقديم مزيد من التفاصيل. وتم تسجيل الزلزال الثاني في غضون أقل من 15 دقيقة - في الساعة 9:11 صباحاً بالتوقيت المحلي.شعر السكان في مقاطعة أوكيناوا اليابانية الجنوبية بهزات تصل إلى قوة 4 درجات أيضاً، وفقاً للوكالة.
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زلزال, أخبار اليابان, العالم, أخبار العالم الآن

زلزال بقوة 7.5 ريختر يضرب قبالة جنوب غرب اليابان وتحذيرات من تسونامي

00:30 GMT 03.04.2024 (تم التحديث: 00:41 GMT 03.04.2024)
© AFP 2023 / Jiji Pressغمرت المياه المتدفقة من فتحة مجاري المياه في أويتا في وقت مبكر من يوم 22 يناير 2022، بعد زلزال بقوة 6.4 درجة ضرب قبالة ساحل المحيط الهادئ في جنوب غرب اليابان.
غمرت المياه المتدفقة من فتحة مجاري المياه في أويتا في وقت مبكر من يوم 22 يناير 2022، بعد زلزال بقوة 6.4 درجة ضرب قبالة ساحل المحيط الهادئ في جنوب غرب اليابان. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
© AFP 2023 / Jiji Press
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أفادت وسائل إعلام يابانية، اليوم الأربعاء، بأن زلزالا بقوة 7.5 درجة وقع قبالة جنوب غرب اليابان.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" إن زلزالا قوته المبدئية 7.5 درجة وقع قبالة جنوب غرب اليابان.
وأضافت أن تحذيرا من حدوث أمواج تسونامي صدر في المناطق الساحلية القريبة من مقاطعة أوكيناوا الجنوبية.
وسُجل زلزال بقوة 7.5 درجة في الساعة 8:58 صباحاً بالتوقيت المحلي يوم الأربعاء (23:58 بتوقيت غرينتش يوم الثلاثاء) بالقرب من الساحل الشرقي لتايوان على "عمق ضحل جداً"، وذكرت الأرصاد الجوية اليابانية ذلك دون تقديم مزيد من التفاصيل. وتم تسجيل الزلزال الثاني في غضون أقل من 15 دقيقة - في الساعة 9:11 صباحاً بالتوقيت المحلي.
شعر السكان في مقاطعة أوكيناوا اليابانية الجنوبية بهزات تصل إلى قوة 4 درجات أيضاً، وفقاً للوكالة.
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