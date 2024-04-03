https://sputnikarabic.ae/20240403/زلزال-بقوة-75-ريختر-يضرب-قبالة-جنوب-غرب-اليابان-وتحذيرات-من-تسونامي-1087633768.html
زلزال بقوة 7.5 ريختر يضرب قبالة جنوب غرب اليابان وتحذيرات من تسونامي
زلزال بقوة 7.5 ريختر يضرب قبالة جنوب غرب اليابان وتحذيرات من تسونامي
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام يابانية، اليوم الأربعاء، بأن زلزالا بقوة 7.5 درجة وقع قبالة جنوب غرب اليابان. 03.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-03T00:30+0000
2024-04-03T00:30+0000
2024-04-03T00:41+0000
زلزال
أخبار اليابان
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/06/1073172094_0:83:3001:1771_1920x0_80_0_0_1bd9c70dab91c34e696de09799b54c93.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" إن زلزالا قوته المبدئية 7.5 درجة وقع قبالة جنوب غرب اليابان.وأضافت أن تحذيرا من حدوث أمواج تسونامي صدر في المناطق الساحلية القريبة من مقاطعة أوكيناوا الجنوبية.وسُجل زلزال بقوة 7.5 درجة في الساعة 8:58 صباحاً بالتوقيت المحلي يوم الأربعاء (23:58 بتوقيت غرينتش يوم الثلاثاء) بالقرب من الساحل الشرقي لتايوان على "عمق ضحل جداً"، وذكرت الأرصاد الجوية اليابانية ذلك دون تقديم مزيد من التفاصيل. وتم تسجيل الزلزال الثاني في غضون أقل من 15 دقيقة - في الساعة 9:11 صباحاً بالتوقيت المحلي.شعر السكان في مقاطعة أوكيناوا اليابانية الجنوبية بهزات تصل إلى قوة 4 درجات أيضاً، وفقاً للوكالة.
أخبار اليابان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/06/1073172094_0:0:2651:1988_1920x0_80_0_0_93f0186b197a9fdde5186615961887c2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
زلزال, أخبار اليابان, العالم, أخبار العالم الآن
زلزال, أخبار اليابان, العالم, أخبار العالم الآن
زلزال بقوة 7.5 ريختر يضرب قبالة جنوب غرب اليابان وتحذيرات من تسونامي
00:30 GMT 03.04.2024 (تم التحديث: 00:41 GMT 03.04.2024)
أفادت وسائل إعلام يابانية، اليوم الأربعاء، بأن زلزالا بقوة 7.5 درجة وقع قبالة جنوب غرب اليابان.
القاهرة - سبوتنيك
. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" إن زلزالا قوته المبدئية 7.5 درجة وقع قبالة جنوب غرب اليابان.
وأضافت أن تحذيرا من حدوث أمواج تسونامي صدر في المناطق الساحلية القريبة من مقاطعة أوكيناوا الجنوبية.
وسُجل زلزال بقوة 7.5 درجة في الساعة 8:58 صباحاً بالتوقيت المحلي يوم الأربعاء (23:58 بتوقيت غرينتش يوم الثلاثاء) بالقرب من الساحل الشرقي لتايوان على "عمق ضحل جداً"، وذكرت الأرصاد الجوية اليابانية ذلك دون تقديم مزيد من التفاصيل. وتم تسجيل الزلزال الثاني في غضون أقل من 15 دقيقة - في الساعة 9:11 صباحاً بالتوقيت المحلي.
شعر السكان في مقاطعة أوكيناوا اليابانية الجنوبية بهزات تصل إلى قوة 4 درجات أيضاً، وفقاً للوكالة.