سلطات ولاية نهر النيل السودانية تقرر حظر التجوال والإفطارات الجماعية

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا قادرة على مواجهة التحديات والغرب بدأ يعي أهميتها الاستراتيجية بالتدريج
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم لدى الشعوب والديانات... بين الفوائد والممارسات الخاطئة للصيام
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
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12:13 GMT
3 د
On air
12:14 GMT
2 د
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12:16 GMT
3 د
بلا قيود
خبراء: إيران ستتخذ كل الإجراءات للرد وهجوم القنصلية اختراق أمني
14:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
15:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
15:33 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
16:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
16:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
17:00 GMT
50 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
05:25 GMT
5 د
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2 د
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1 د
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06:05 GMT
2 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
08:31 GMT
29 د
من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:29 GMT
25 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
10:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
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11:07 GMT
2 د
On air
13:06 GMT
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بلا قيود
خبير: الغرب لن يحقق بمجزرة بوتشا ومؤسساته فقدت مصداقيتها
14:03 GMT
60 د
عالم سبوتنيك
أوضاع عرب 48 بعد عملية طوفان الأقصى .. وهل زادت حدة الإضطهاد ضدهم ؟
15:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
16:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:00 GMT
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صدى الحياة
هل يتقبل المجتمع العربي فكرة إبرام عقود الهبة بالحياة لضمان حقوق الأبناء
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عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
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https://sputnikarabic.ae/20240403/سلطات-ولاية-نهر-النيل-السودانية-تقرر-حظر-التجوال-والإفطارات-الجماعية-1087651692.html
سلطات ولاية نهر النيل السودانية تقرر حظر التجوال والإفطارات الجماعية
سلطات ولاية نهر النيل السودانية تقرر حظر التجوال والإفطارات الجماعية
سبوتنيك عربي
قررت لجنة أمن ولاية نهر النيل السودانية فرض حظر تجوال الأشخاص والمركبات في جميع محليات الولاية، من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحًا يوميًا بالتوقيت... 03.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-03T14:50+0000
2024-04-03T14:50+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
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ونقل موقع "أخبار السودان" أن اللجنة الأمنية كثفت كذلك التفتيش وزيادة التدقيق بالمعابر مع إحكام العمل الأمني بالأسواق، وذلك غداة تعرض إفطار رمضاني لمجموعة البراء بن مالك التي تحارب إلى جانب الجيش السودانية لهجوم بطائرة مسيرة بإحدى صالات الأفراح في مدينة عطبرة شمالي السودان، تسبب في سقوط عدد من القتلى والجرحى بعضهم إصابته خطرة.يشار إلى أن معظم عناصر "كتيبة البراء" يأتي من خلفيات تنظيمات طلابية كانت تعمل تحت مظلة الأمن الطلابي والاتحاد العام للطلاب السودانيين، أحد أهم الأذرع التعبوية والأمنية لنظام الإخوان السابق، وكانت الكتيبة قد أدت دورا بارزا في قمع المظاهرات التي اندلعت عقب انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، من خلال زرع عناصرها داخل شرطة الاحتياطي المركزي المتهمة بقتل العشرات من المتظاهرين.وأفادت تقارير سابقة بتورط "كتيبة البراء" في تصفية ضابط برتبة عميد في شرطة الاحتياطي المركزي في يناير/ كانون الثاني 2022، بعد رفضه استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين.وفي وقت سابق، أكد مجلس السيادة السوداني "استمرار الحرب في السودان حتى النصر"، وقال عضو مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ياسر العطا، خلال حضوره الإفطار الذي أقامته القيادة الجوالة لإسناد عمليات القيادة العامة العسكرية في أم درمان، إنه "لا تفاوض ولا هدنة مع ميليشيا الدعم السريع"، مضيفًا أن "الجيش السوداني لا يتشرف بميليشيا لا عقيدة لها سوى القتل والسلب والاغتصاب"، حسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).وأطلق عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني السابق و"تجمع المهنيين السودانيين"، مبادرة تحمل مقترحا بتنفيذ هدنة بين الأطراف المتنازعة في السودان، لمدة 60 يوما.وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
https://sputnikarabic.ae/20240331/المقاومة-الشعبيةهل-تشكل-الخطر-القادم-في-السودان-1087560882.html
https://sputnikarabic.ae/20240324/لماذا-لم-يتدخل-مجلس-الأمن-لوقف-الحرب-في-السودان-حتى-الآن-1087344074.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار

سلطات ولاية نهر النيل السودانية تقرر حظر التجوال والإفطارات الجماعية

14:50 GMT 03.04.2024
© Sputnikأجواء شهر رمضان في السودان
أجواء شهر رمضان في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
قررت لجنة أمن ولاية نهر النيل السودانية فرض حظر تجوال الأشخاص والمركبات في جميع محليات الولاية، من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحًا يوميًا بالتوقيت المحلي، ابتداءً من اليوم الأربعاء.
ونقل موقع "أخبار السودان" أن اللجنة الأمنية كثفت كذلك التفتيش وزيادة التدقيق بالمعابر مع إحكام العمل الأمني بالأسواق، وذلك غداة تعرض إفطار رمضاني لمجموعة البراء بن مالك التي تحارب إلى جانب الجيش السودانية لهجوم بطائرة مسيرة بإحدى صالات الأفراح في مدينة عطبرة شمالي السودان، تسبب في سقوط عدد من القتلى والجرحى بعضهم إصابته خطرة.
يشار إلى أن معظم عناصر "كتيبة البراء" يأتي من خلفيات تنظيمات طلابية كانت تعمل تحت مظلة الأمن الطلابي والاتحاد العام للطلاب السودانيين، أحد أهم الأذرع التعبوية والأمنية لنظام الإخوان السابق، وكانت الكتيبة قد أدت دورا بارزا في قمع المظاهرات التي اندلعت عقب انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، من خلال زرع عناصرها داخل شرطة الاحتياطي المركزي المتهمة بقتل العشرات من المتظاهرين.
دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023 ، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2024
"المقاومة الشعبية"... هل تشكل الخطر القادم في السودان؟
31 مارس, 16:10 GMT
وأفادت تقارير سابقة بتورط "كتيبة البراء" في تصفية ضابط برتبة عميد في شرطة الاحتياطي المركزي في يناير/ كانون الثاني 2022، بعد رفضه استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين.
وفي وقت سابق، أكد مجلس السيادة السوداني "استمرار الحرب في السودان حتى النصر"، وقال عضو مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ياسر العطا، خلال حضوره الإفطار الذي أقامته القيادة الجوالة لإسناد عمليات القيادة العامة العسكرية في أم درمان، إنه "لا تفاوض ولا هدنة مع ميليشيا الدعم السريع"، مضيفًا أن "الجيش السوداني لا يتشرف بميليشيا لا عقيدة لها سوى القتل والسلب والاغتصاب"، حسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).
دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2024
لماذا لم يتدخل مجلس الأمن لوقف الحرب في السودان حتى الآن؟
24 مارس, 18:15 GMT
وأطلق عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني السابق و"تجمع المهنيين السودانيين"، مبادرة تحمل مقترحا بتنفيذ هدنة بين الأطراف المتنازعة في السودان، لمدة 60 يوما.
وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
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Грузовики с гуманитарной помощью для сектора Газа пересекают КПП Рафах - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. الأونروا: إسرائيل تستمر في منعنا من الوصول للشمال لتقديم المساعدات13:50 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:27 GMT
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