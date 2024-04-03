https://sputnikarabic.ae/20240403/فلسطين-تطلب-رسميا-من-الأمم-المتحدة-تجديد-النظر-في-طلب-عضويتها-الكاملة-1087638961.html
فلسطين تطلب رسميا من الأمم المتحدة تجديد النظر في طلب عضويتها الكاملة
فلسطين تطلب رسميا من الأمم المتحدة تجديد النظر في طلب عضويتها الكاملة
سبوتنيك عربي
طلبت السلطة الفلسطينية مجددًا أن تصبح عضوا كاملا في الأمم المتحدة، وفقاً لرسالة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. 03.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-03T09:23+0000
2024-04-03T09:23+0000
2024-04-03T09:23+0000
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وذكرت بعثة المراقبة الفلسطينية الدائمة لدى الأمم المتحدة عبر منصة "إكس"، أمس الثلاثاء، أن "دولة فلسطين، وبناء على تعليمات من القيادة الفلسطينية، أرسلت رسالة إلى الأمين العام تطلب فيها تجديد النظر في طلب عضويتنا".وتضمن المنشور رسالة موقّعة من السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، يطلب فيها إعادة تقديم طلب فلسطيني من عام 2011، للحصول على العضوية الكاملة في مجلس الأمن، في أبريل/ نيسان الجاري.ووفقا للرسالة، كانت السلطة الفلسطينية قد قدمت، في سبتمبر/أيلول 2011، طلباً للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.يشار إلى أن فلسطين كانت قد فشلت في الحصول على الأصوات الـ 9 اللازمة لتمرير الطلب في المجلس المؤلف من 15 دولة، كما هددت الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام حق النقض (الفيتو).وتحذر أمريكا وقوى غربية أخرى من أن اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية سيلغي الاتفاقات السابقة التي تدعم المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، لإقامة دولة فلسطينية تعيش في سلام إلى جانب إسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20240218/الجزائر-تدعو-قمة-الاتحاد-الأفريقي-لدعم-ترشح-فلسطين-للعضوية-الكاملة-في-الأمم-المتحدة-1086199243.html
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أخبار فلسطين اليوم, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي, طوفان الأقصى, الأخبار
أخبار فلسطين اليوم, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي, طوفان الأقصى, الأخبار
فلسطين تطلب رسميا من الأمم المتحدة تجديد النظر في طلب عضويتها الكاملة
طلبت السلطة الفلسطينية مجددًا أن تصبح عضوا كاملا في الأمم المتحدة، وفقاً لرسالة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وذكرت بعثة المراقبة الفلسطينية الدائمة لدى الأمم المتحدة عبر منصة "إكس"، أمس الثلاثاء، أن "دولة فلسطين
، وبناء على تعليمات من القيادة الفلسطينية، أرسلت رسالة إلى الأمين العام تطلب فيها تجديد النظر في طلب عضويتنا".
وتضمن المنشور رسالة موقّعة من السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، يطلب فيها إعادة تقديم طلب فلسطيني من عام 2011، للحصول على العضوية الكاملة
في مجلس الأمن، في أبريل/ نيسان الجاري.
ووفقا للرسالة، كانت السلطة الفلسطينية قد قدمت، في سبتمبر/أيلول 2011، طلباً للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.
يشار إلى أن فلسطين كانت قد فشلت في الحصول على الأصوات الـ 9 اللازمة لتمرير الطلب في المجلس المؤلف من 15 دولة، كما هددت الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام حق النقض (الفيتو).
وتحذر أمريكا
وقوى غربية أخرى من أن اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية سيلغي الاتفاقات السابقة التي تدعم المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، لإقامة دولة فلسطينية تعيش في سلام إلى جانب إسرائيل.