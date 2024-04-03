فلسطين تطلب رسميا من الأمم المتحدة تجديد النظر في طلب عضويتها الكاملة

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كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا قادرة على مواجهة التحديات والغرب بدأ يعي أهميتها الاستراتيجية بالتدريج
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم لدى الشعوب والديانات... بين الفوائد والممارسات الخاطئة للصيام
10:31 GMT
29 د
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بلا قيود
خبراء: إيران ستتخذ كل الإجراءات للرد وهجوم القنصلية اختراق أمني
14:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
15:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
15:33 GMT
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كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
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الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
16:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
17:00 GMT
50 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
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البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
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عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
08:31 GMT
29 د
من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:29 GMT
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صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
10:54 GMT
6 د
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البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
16:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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صدى الحياة
هل يتقبل المجتمع العربي فكرة إبرام عقود الهبة بالحياة لضمان حقوق الأبناء
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https://sputnikarabic.ae/20240403/فلسطين-تطلب-رسميا-من-الأمم-المتحدة-تجديد-النظر-في-طلب-عضويتها-الكاملة-1087638961.html
فلسطين تطلب رسميا من الأمم المتحدة تجديد النظر في طلب عضويتها الكاملة
فلسطين تطلب رسميا من الأمم المتحدة تجديد النظر في طلب عضويتها الكاملة
سبوتنيك عربي
طلبت السلطة الفلسطينية مجددًا أن تصبح عضوا كاملا في الأمم المتحدة، وفقاً لرسالة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. 03.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-03T09:23+0000
2024-04-03T09:23+0000
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وذكرت بعثة المراقبة الفلسطينية الدائمة لدى الأمم المتحدة عبر منصة "إكس"، أمس الثلاثاء، أن "دولة فلسطين، وبناء على تعليمات من القيادة الفلسطينية، أرسلت رسالة إلى الأمين العام تطلب فيها تجديد النظر في طلب عضويتنا".وتضمن المنشور رسالة موقّعة من السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، يطلب فيها إعادة تقديم طلب فلسطيني من عام 2011، للحصول على العضوية الكاملة في مجلس الأمن، في أبريل/ نيسان الجاري.ووفقا للرسالة، كانت السلطة الفلسطينية قد قدمت، في سبتمبر/أيلول 2011، طلباً للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.يشار إلى أن فلسطين كانت قد فشلت في الحصول على الأصوات الـ 9 اللازمة لتمرير الطلب في المجلس المؤلف من 15 دولة، كما هددت الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام حق النقض (الفيتو).وتحذر أمريكا وقوى غربية أخرى من أن اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية سيلغي الاتفاقات السابقة التي تدعم المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، لإقامة دولة فلسطينية تعيش في سلام إلى جانب إسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20240218/الجزائر-تدعو-قمة-الاتحاد-الأفريقي-لدعم-ترشح-فلسطين-للعضوية-الكاملة-في-الأمم-المتحدة-1086199243.html
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أخبار فلسطين اليوم, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي, طوفان الأقصى, الأخبار
أخبار فلسطين اليوم, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي, طوفان الأقصى, الأخبار

فلسطين تطلب رسميا من الأمم المتحدة تجديد النظر في طلب عضويتها الكاملة

09:23 GMT 03.04.2024
© AFP 2023 / ABBAS MOMANIعلم فلسطين في مدينة روابي، الضفة الغربية، فلسطين، أرشيف 2017
علم فلسطين في مدينة روابي، الضفة الغربية، فلسطين، أرشيف 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
© AFP 2023 / ABBAS MOMANI
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طلبت السلطة الفلسطينية مجددًا أن تصبح عضوا كاملا في الأمم المتحدة، وفقاً لرسالة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وذكرت بعثة المراقبة الفلسطينية الدائمة لدى الأمم المتحدة عبر منصة "إكس"، أمس الثلاثاء، أن "دولة فلسطين، وبناء على تعليمات من القيادة الفلسطينية، أرسلت رسالة إلى الأمين العام تطلب فيها تجديد النظر في طلب عضويتنا".
وتضمن المنشور رسالة موقّعة من السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، يطلب فيها إعادة تقديم طلب فلسطيني من عام 2011، للحصول على العضوية الكاملة في مجلس الأمن، في أبريل/ نيسان الجاري.
ووفقا للرسالة، كانت السلطة الفلسطينية قد قدمت، في سبتمبر/أيلول 2011، طلباً للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.
الاتحاد الأفريقي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2024
الجزائر تدعو قمة الاتحاد الأفريقي لدعم ترشح فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة
18 فبراير, 20:14 GMT
يشار إلى أن فلسطين كانت قد فشلت في الحصول على الأصوات الـ 9 اللازمة لتمرير الطلب في المجلس المؤلف من 15 دولة، كما هددت الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام حق النقض (الفيتو).
وتحذر أمريكا وقوى غربية أخرى من أن اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية سيلغي الاتفاقات السابقة التي تدعم المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، لإقامة دولة فلسطينية تعيش في سلام إلى جانب إسرائيل.
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