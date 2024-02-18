https://sputnikarabic.ae/20240218/الجزائر-تدعو-قمة-الاتحاد-الأفريقي-لدعم-ترشح-فلسطين-للعضوية-الكاملة-في-الأمم-المتحدة-1086199243.html

الجزائر تدعو قمة الاتحاد الأفريقي لدعم ترشح فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة

الجزائر تدعو قمة الاتحاد الأفريقي لدعم ترشح فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة

دعا وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، اليوم الأحد، قمة الاتحاد الأفريقي للتحضير لطرح ترشح دولة فلسطين للعضوية الكاملة على هيئات الأمم المتحدة المعنية، مؤكدا... 18.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-18T20:14+0000

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الجزائر - سبوتنيك. وقال عطاف في كلمة حول البند المتعلق بالقضية الفلسطينية خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا إن "الجزائر تدعو سائر الدول الأفريقية إلى التحضير من الآن للمرحلة الآتية والمتمثلة في المبادرة بطرح ترشح دولة فلسطين للعضوية الكاملة على هيئات الأمم المتحدة المعنية بهذا الموضوع التاريخي المتعلق بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف".وأضاف عطاف أن "القضية الفلسطينية أحوج ما تكون اليوم لدعم قارتنا، وهي تجتاز أخطر مراحلها التاريخية على الإطلاق، في خضم تسارع الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ مخططه الرامي لتصفية المشروع الوطني الفلسطيني، ووأد حل الدولتين، وإحياء مشروع إسرائيل الكبرى"، على حد وصفه.وتابع وزير الخارجية الجزائري أن "الجزائر تدعو أشقاءها الأفارقة المجتمعين تحت قبة منظمتنا هذه إلى المساهمة في الجهود الدبلوماسية الدولية، ويتمثل المستوى الأول، وهو مستوى الأولويات ذات الطابع الاستعجالي، والتي تشمل العمل من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وحماية المدنيين، وضمان وصول الإغاثات الإنسانية إلى أهلنا في هذا القطاع دون أي شروط، أو قيود، أو معوقات".واستطرد عطاف قائلا: "المستوى الثاني، وهو مستوى الأولويات التي تستهدف كسر جدار الحصانة الممنوحة جورا للاحتلال الإسرائيلي، وفي هذا الإطار، تعمل بلادي حاليا، بالتنسيق التام مع جمهورية جنوب أفريقيا الشقيقة، لتفعيل التدابير المؤقتة التي أقرتها محكمة العدل الدولية عبر السعي لاعتماد قرار ملزم من قبل مجلس الأمن في هذه الآونة".وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، أن جميع الدول بما فيها الولايات المتحدة قادرة على الاعتراف بفلسطين بغير حاجة إلى رخصة من الحكومة الإسرائيلية، سواء من الناحية القانونية أو السياسية.وقالت الخارجية في بيان إن حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة لا يحتاج إلى رخصة أو إذن من نتنياهو أو حكومته، كما أن جميع الدول تستطيع الاعتراف بدولة فلسطين بما فيها الإدارة الأمريكية دون مثل هذه الرخصة ودون أن تقدم طلباً لنتنياهو، سواء من الناحية القانونية أو السياسية.

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