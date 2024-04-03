https://sputnikarabic.ae/20240403/مجلس-الفيدرالية-الروسي-يدعو-الأمم-المتحدة-لإدانة-محاولات-تدخل-الغرب-بالانتخابات-الرئاسية-الروسية-1087637931.html
مجلس الفيدرالية الروسي يدعو الأمم المتحدة لإدانة محاولات تدخل الغرب بالانتخابات الرئاسية الروسية
مجلس الفيدرالية الروسي يدعو الأمم المتحدة لإدانة محاولات تدخل الغرب بالانتخابات الرئاسية الروسية
سبوتنيك عربي
تبنى المجلس الفيدرالي الروسي نداءً موجهاً إلى الأمم المتحدة وبرلمانات العالم، دعاهم فيه أعضاء مجلس الشيوخ الروسي إلى إدانة تصرفات دول الغرب الجماعي للتدخل في... 03.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-03T08:39+0000
2024-04-03T08:39+0000
2024-04-03T08:44+0000
روسيا
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وجاء في الدعوة: "يدعو المجلس الفيدرالي الروسي، الأمم المتحدة والمنظمات البرلمانية الدولية وبرلمانات الدول الأجنبية إلى إدانة تصرفات الدول الغربية الجماعية التي تنسقها واشنطن للتدخل في التحضير وإجراء الانتخابات الرئاسية للبلاد، لعرقلة حرية التعبير للمواطنين الروس، فضلا عن تشجيع الإرهاب والتطرف من أجل زعزعة استقرار الوضع في روسيا خلال الحملة الانتخابية". وأشار أعضاء مجلس الشيوخ الروسي إلى أن المجلس "يدين بشدة" محاولات التدخل الخارجي في التحضير وإجراء الانتخابات الرئاسية في روسيا الاتحادية، والتي بدأت حتى "قبل موعد تحديد" هذه الانتخابات. وأضاف أن "أعضاء مجلس الشيوخ الروسي يرحبون بموقف دول الأغلبية العالمية، التي رفضت دعم البيان الذي أطلقته الولايات المتحدة والدول التابعة لها، والذي يدين تنظيم الانتخابات الرئاسية في روسيا". ويؤكد النداء أيضًا أن "الإجراءات الرامية إلى تعطيل الانتخابات الرئاسية في روسيا، اتخذها أيضًا نظام كييف، بتحريض من أمناء الناتو، حيث أطلقت التشكيلات المسلحة الأوكرانية النار على مراكز الاقتراع في المناطق الحدودية لروسيا، واستخدمت بشكل نشط طائرات مسيرة تحمل متفجرات ضد أهداف مدنية في الكيانات الروسية خلال الانتخابات، ونفذت محاولات اختراق مسلح في مقاطعتي كورسك وبيلغورود والتي تم صدها بشدة. ونتيجة لهذه الأعمال الإجرامية، قُتل مدنيون بينهم أطفال". وجرت الانتخابات الرئاسية في روسيا في الفترة من 15 إلى 17 مارس/ آذار. وبعد فرز 100% من بطاقات الاقتراع، حصل الرئيس الحالي فلاديمير بوتين على 87.28% من الأصوات.
https://sputnikarabic.ae/20240321/رئيس-جنوب-إفريقيا-يهنئ-بوتين-بالفوز-في-انتخابات-الرئاسة-1087216822.html
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روسيا
مجلس الفيدرالية الروسي يدعو الأمم المتحدة لإدانة محاولات تدخل الغرب بالانتخابات الرئاسية الروسية
08:39 GMT 03.04.2024 (تم التحديث: 08:44 GMT 03.04.2024)
تبنى المجلس الفيدرالي الروسي نداءً موجهاً إلى الأمم المتحدة وبرلمانات العالم، دعاهم فيه أعضاء مجلس الشيوخ الروسي إلى إدانة تصرفات دول الغرب الجماعي للتدخل في الانتخابات الرئاسية، في اجتماع عقد اليوم الأربعاء.
وجاء في الدعوة: "يدعو المجلس الفيدرالي الروسي، الأمم المتحدة والمنظمات البرلمانية الدولية وبرلمانات الدول الأجنبية إلى إدانة تصرفات الدول الغربية الجماعية التي تنسقها واشنطن للتدخل في التحضير وإجراء الانتخابات الرئاسية للبلاد، لعرقلة حرية التعبير للمواطنين الروس، فضلا عن تشجيع الإرهاب والتطرف من أجل زعزعة استقرار الوضع في روسيا خلال الحملة الانتخابية".
وأشار أعضاء مجلس الشيوخ الروسي إلى أن المجلس "يدين بشدة" محاولات التدخل الخارجي في التحضير وإجراء الانتخابات الرئاسية في روسيا الاتحادية، والتي بدأت حتى "قبل موعد تحديد" هذه الانتخابات.
وأضاف أن "أعضاء مجلس الشيوخ الروسي يرحبون بموقف دول الأغلبية العالمية، التي رفضت دعم البيان الذي أطلقته الولايات المتحدة والدول التابعة لها، والذي يدين تنظيم الانتخابات الرئاسية في روسيا".
ويؤكد النداء أيضًا أن "الإجراءات الرامية إلى تعطيل الانتخابات الرئاسية في روسيا، اتخذها أيضًا نظام كييف، بتحريض من أمناء الناتو، حيث أطلقت التشكيلات المسلحة الأوكرانية النار على مراكز الاقتراع في المناطق الحدودية لروسيا، واستخدمت بشكل نشط طائرات مسيرة تحمل متفجرات ضد أهداف مدنية في الكيانات الروسية خلال الانتخابات، ونفذت محاولات اختراق مسلح في مقاطعتي كورسك وبيلغورود والتي تم صدها بشدة. ونتيجة لهذه الأعمال الإجرامية، قُتل مدنيون بينهم أطفال".
وجرت الانتخابات الرئاسية في روسيا في الفترة من 15 إلى 17 مارس/ آذار. وبعد فرز 100% من بطاقات الاقتراع، حصل الرئيس الحالي فلاديمير بوتين على 87.28% من الأصوات.