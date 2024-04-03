https://sputnikarabic.ae/20240403/مذيعة-تقدم-النشرة-خلال-زلزال-جعل-أجهزة-الاستديو-تتراقص-فيديو-1087640066.html
مذيعة تقدم النشرة خلال زلزال جعل أجهزة الاستديو تتراقص... فيديو
مذيعة تقدم النشرة خلال زلزال جعل أجهزة الاستديو تتراقص... فيديو
سبوتنيك عربي
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تظهر فيه مذيعة أخبار وهي تقدم النشرة خلال بث مباشر أثناء وقوع زلزال تايوان، اليوم الأربعاء. 03.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-03T10:10+0000
2024-04-03T10:10+0000
2024-04-03T10:10+0000
نادي الفيديو
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وتظهر اللقطات الأجهزة وهي تهتز في الاستوديو بقوة جراء الزلزال، بينما كانت المذيعة تواصل تقديم الأخبار.وفي 3 أبريل/ نيسان الجاري، وقع زلزال بقوة 7.3 درجة قبالة ساحل مقاطعة هوالين، الواقعة في الجزء الشرقي من جزيرة تايوان.وبعد ذلك، بحسب إدارة رصد الزلازل الصينية، وقعت في الجزيرة أكثر من 11 هزة بقوة أكبر من 4 درجات، وبحسب تقارير إعلامية نقلا عن خدمة الإطفاء في الجزيرة، توفي أربعة أشخاص وأصيب أكثر من 90 آخرين. ووقع أكبر عدد من الضحايا في منطقة الجذب السياحي ديكالون تريل، حيث توفي ثلاثة أشخاص وأصيب 40 آخرون.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
مذيعة تقدم النشرة خلال زلزال جعل أجهزة الاستديو تتراقص... فيديو
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تظهر فيه مذيعة أخبار وهي تقدم النشرة خلال بث مباشر أثناء وقوع زلزال تايوان، اليوم الأربعاء.
وتظهر اللقطات الأجهزة وهي تهتز في الاستوديو بقوة جراء الزلزال، بينما كانت المذيعة تواصل تقديم الأخبار.
وفي 3 أبريل/ نيسان الجاري، وقع زلزال بقوة 7.3 درجة قبالة ساحل مقاطعة هوالين، الواقعة في الجزء الشرقي من جزيرة تايوان.
وبعد ذلك، بحسب إدارة رصد الزلازل الصينية، وقعت في الجزيرة أكثر من 11 هزة بقوة أكبر من 4 درجات، وبحسب تقارير إعلامية نقلا عن خدمة الإطفاء في الجزيرة، توفي أربعة أشخاص وأصيب أكثر من 90 آخرين. ووقع أكبر عدد من الضحايا في منطقة الجذب السياحي ديكالون تريل، حيث توفي ثلاثة أشخاص وأصيب 40 آخرون.