مصدر: روسيا لم تتلق تحذيرا من الولايات المتحدة حول استعدادات للهجوم على "كروكوس"

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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا قادرة على مواجهة التحديات والغرب بدأ يعي أهميتها الاستراتيجية بالتدريج
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم لدى الشعوب والديانات... بين الفوائد والممارسات الخاطئة للصيام
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
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12:13 GMT
3 د
On air
12:14 GMT
2 د
On air
12:16 GMT
3 د
بلا قيود
خبراء: إيران ستتخذ كل الإجراءات للرد وهجوم القنصلية اختراق أمني
14:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
15:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
15:33 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
16:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
16:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
17:00 GMT
50 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
05:25 GMT
5 د
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1 د
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06:05 GMT
2 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
08:31 GMT
29 د
من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:29 GMT
25 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
10:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
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11:07 GMT
2 د
On air
13:06 GMT
5 د
بلا قيود
خبير: الغرب لن يحقق بمجزرة بوتشا ومؤسساته فقدت مصداقيتها
14:03 GMT
60 د
عالم سبوتنيك
أوضاع عرب 48 بعد عملية طوفان الأقصى .. وهل زادت حدة الإضطهاد ضدهم ؟
15:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
16:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:00 GMT
20 د
صدى الحياة
هل يتقبل المجتمع العربي فكرة إبرام عقود الهبة بالحياة لضمان حقوق الأبناء
17:20 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
17:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
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https://sputnikarabic.ae/20240403/مصدر-روسيا-لم-تتلق-تحذيرا-من-الولايات-المتحدة-حول-استعدادات-للهجوم-على-كروكوس-1087646760.html
مصدر: روسيا لم تتلق تحذيرا من الولايات المتحدة حول استعدادات للهجوم على "كروكوس"
مصدر: روسيا لم تتلق تحذيرا من الولايات المتحدة حول استعدادات للهجوم على "كروكوس"
سبوتنيك عربي
أعلن مصدر روسي مسؤول، اليوم الأربعاء، أن المعلومات المنتشرة في وسائل الإعلام الأمريكية التي تروج أخبارًا تفيد بأن واشنطن حذرت روسيا بشأن الاستعدادات لهجوم... 03.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-03T13:56+0000
2024-04-03T13:56+0000
روسيا
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وقال المصدر لـ"سبوتنيك"، تعليقًا على المزاعم التي ظهرت في عدد من وسائل الإعلام الأمريكية، لا سيما في صحيفتي "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست"، التي تؤكد بأن السلطات الأمريكية حذرت روسيا من التحضير للهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي هول" في مقاطعة موسكو قبل أسبوعين من وقوعه: "هذه المعلومات غير صحيحة. وكما أعلنا سابقا، أبلغت الولايات المتحدة روسيا بالفعل بتهديد إرهابي. لكن هذه المعلومات أخذت طابعاً عاماً ولم تتضمن سوى تحذيرات من احتمال ارتكاب هجمات إرهابية في أماكن مزدحمة".واقتحم 4 مسلحين قاعة مجمع "كروكوس سيتي" في العاصمة الروسية موسكو، مساء يوم الجمعة 22 مارس/آذار المنصرم، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت في الـ23 من الشهر ذاته.وأدان الرئيس الروسي، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.كما أدانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.كما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المتورطين في هجوم "كروكوس" الإرهابي خططوا لعبور الحدود الروسية الأوكرانية، وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني.
https://sputnikarabic.ae/20240402/بوتين-التهديدات-الداخلية-ترتبط-بالخاريجة-وسوف-نصل-إلى-جميع-المشاركين-في-عملية-كروكوس---1087614240.html
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روسيا
روسيا

مصدر: روسيا لم تتلق تحذيرا من الولايات المتحدة حول استعدادات للهجوم على "كروكوس"

13:56 GMT 03.04.2024
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصورقاعة الحفلات الموسيقية كروكوس سيتي في ضواحي مدينة موسكو، روسيا
قاعة الحفلات الموسيقية كروكوس سيتي في ضواحي مدينة موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
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تابعنا عبر
أعلن مصدر روسي مسؤول، اليوم الأربعاء، أن المعلومات المنتشرة في وسائل الإعلام الأمريكية التي تروج أخبارًا تفيد بأن واشنطن حذرت روسيا بشأن الاستعدادات لهجوم إرهابي على "كروكوس"، لا تتوافق مع الواقع.
وقال المصدر لـ"سبوتنيك"، تعليقًا على المزاعم التي ظهرت في عدد من وسائل الإعلام الأمريكية، لا سيما في صحيفتي "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست"، التي تؤكد بأن السلطات الأمريكية حذرت روسيا من التحضير للهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي هول" في مقاطعة موسكو قبل أسبوعين من وقوعه: "هذه المعلومات غير صحيحة. وكما أعلنا سابقا، أبلغت الولايات المتحدة روسيا بالفعل بتهديد إرهابي. لكن هذه المعلومات أخذت طابعاً عاماً ولم تتضمن سوى تحذيرات من احتمال ارتكاب هجمات إرهابية في أماكن مزدحمة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال رسالة إلى الجمعية الفيدرالية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2024
بوتين: التهديدات الداخلية ترتبط بالخارجية وسوف نصل إلى جميع المشاركين في عملية "كروكوس"
أمس, 11:18 GMT
واقتحم 4 مسلحين قاعة مجمع "كروكوس سيتي" في العاصمة الروسية موسكو، مساء يوم الجمعة 22 مارس/آذار المنصرم، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت في الـ23 من الشهر ذاته.
وأدان الرئيس الروسي، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.
كما أدانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.
كما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المتورطين في هجوم "كروكوس" الإرهابي خططوا لعبور الحدود الروسية الأوكرانية، وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني.
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