https://sputnikarabic.ae/20240403/مصدر-روسيا-لم-تتلق-تحذيرا-من-الولايات-المتحدة-حول-استعدادات-للهجوم-على-كروكوس-1087646760.html
مصدر: روسيا لم تتلق تحذيرا من الولايات المتحدة حول استعدادات للهجوم على "كروكوس"
مصدر: روسيا لم تتلق تحذيرا من الولايات المتحدة حول استعدادات للهجوم على "كروكوس"
سبوتنيك عربي
أعلن مصدر روسي مسؤول، اليوم الأربعاء، أن المعلومات المنتشرة في وسائل الإعلام الأمريكية التي تروج أخبارًا تفيد بأن واشنطن حذرت روسيا بشأن الاستعدادات لهجوم... 03.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-03T13:56+0000
2024-04-03T13:56+0000
2024-04-03T13:56+0000
روسيا
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وقال المصدر لـ"سبوتنيك"، تعليقًا على المزاعم التي ظهرت في عدد من وسائل الإعلام الأمريكية، لا سيما في صحيفتي "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست"، التي تؤكد بأن السلطات الأمريكية حذرت روسيا من التحضير للهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي هول" في مقاطعة موسكو قبل أسبوعين من وقوعه: "هذه المعلومات غير صحيحة. وكما أعلنا سابقا، أبلغت الولايات المتحدة روسيا بالفعل بتهديد إرهابي. لكن هذه المعلومات أخذت طابعاً عاماً ولم تتضمن سوى تحذيرات من احتمال ارتكاب هجمات إرهابية في أماكن مزدحمة".واقتحم 4 مسلحين قاعة مجمع "كروكوس سيتي" في العاصمة الروسية موسكو، مساء يوم الجمعة 22 مارس/آذار المنصرم، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت في الـ23 من الشهر ذاته.وأدان الرئيس الروسي، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.كما أدانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.كما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المتورطين في هجوم "كروكوس" الإرهابي خططوا لعبور الحدود الروسية الأوكرانية، وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني.
https://sputnikarabic.ae/20240402/بوتين-التهديدات-الداخلية-ترتبط-بالخاريجة-وسوف-نصل-إلى-جميع-المشاركين-في-عملية-كروكوس---1087614240.html
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روسيا
مصدر: روسيا لم تتلق تحذيرا من الولايات المتحدة حول استعدادات للهجوم على "كروكوس"
أعلن مصدر روسي مسؤول، اليوم الأربعاء، أن المعلومات المنتشرة في وسائل الإعلام الأمريكية التي تروج أخبارًا تفيد بأن واشنطن حذرت روسيا بشأن الاستعدادات لهجوم إرهابي على "كروكوس"، لا تتوافق مع الواقع.
وقال المصدر لـ"سبوتنيك"، تعليقًا على المزاعم التي ظهرت في عدد من وسائل الإعلام الأمريكية، لا سيما في صحيفتي "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست"، التي تؤكد بأن السلطات الأمريكية حذرت روسيا من التحضير للهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي هول" في مقاطعة موسكو قبل أسبوعين من وقوعه: "هذه المعلومات غير صحيحة. وكما أعلنا سابقا، أبلغت الولايات المتحدة روسيا بالفعل بتهديد إرهابي. لكن هذه المعلومات أخذت طابعاً عاماً ولم تتضمن سوى تحذيرات من احتمال ارتكاب هجمات إرهابية في أماكن مزدحمة".
واقتحم 4 مسلحين قاعة مجمع "كروكوس سيتي" في العاصمة الروسية موسكو، مساء يوم الجمعة 22 مارس/آذار المنصرم، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس، يوم حداد وطني
، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت في الـ23 من الشهر ذاته.
وأدان الرئيس الروسي
، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.
كما أدانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.
كما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المتورطين في هجوم "كروكوس" الإرهابي خططوا لعبور الحدود الروسية الأوكرانية، وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني.