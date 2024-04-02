https://sputnikarabic.ae/20240402/بوتين-التهديدات-الداخلية-ترتبط-بالخاريجة-وسوف-نصل-إلى-جميع-المشاركين-في-عملية-كروكوس---1087614240.html
بوتين: التهديدات الداخلية ترتبط بالخاريجة وسوف نصل إلى جميع المشاركين في عملية "كروكوس"
بوتين: التهديدات الداخلية ترتبط بالخاريجة وسوف نصل إلى جميع المشاركين في عملية "كروكوس"
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا التهديدات الداخلية والخارجية لروسيا غالبا ما تكون مرتبطة ببعضها، وأن موسكو سوف تصل إلى جميع... 02.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-02T11:18+0000
2024-04-02T11:18+0000
2024-04-02T11:18+0000
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روسيا
بوتين: التهديدات الداخلية ترتبط بالخاريجة وسوف نصل إلى جميع المشاركين في عملية "كروكوس"
يتبع
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا التهديدات الداخلية والخارجية لروسيا غالبا ما تكون مرتبطة ببعضها، وأن موسكو سوف تصل إلى جميع المستفيدين والعملاء من الهجوم الإرهابي في "كروكوس".