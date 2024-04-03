https://sputnikarabic.ae/20240403/وزير-الخارجية-الأوكرانية-يشكو-من-أن-الغرب-لا-يدعمنا-بأنظمة-الدفاع-الجوي-باتريوت--1087661103.html
وزير الخارجية الأوكرانية يشكو من أن الغرب لا يدعم أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت"
وزير الخارجية الأوكرانية يشكو من أن الغرب لا يدعم أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت"
سبوتنيك عربي
واشتكى وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، من أنه على الرغم من أن الدول الغربية تمتلك أكثر من مائة نظام من أنظمة صواريخ باتريوت المضادة للطائرات، إلا أنها... 03.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-03T19:46+0000
2024-04-03T19:46+0000
2024-04-03T20:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وفي مقابلة أجراها مع وكالة غربية، أضاف: "لقد زودنا الشركاء بمختلف أنظمة (الدفاع الجوي) الخاصة بهم، ونحن نقدر ذلك، لكنه ببساطة ليس كافياً نظراً لحجم الحرب".وأوضح وزير الخارجية أن شركاء كييف لديهم أكثر من 100 نظام باتريوت في ترساناتهم، لكنهم غير مستعدين لمشاركة حتى الحد الأدنى من خمسة إلى سبعة أنظمة دفاع جوي تحتاجها أوكرانيا.وفي وقت سابق، قال الجنرال المتقاعد في القوات المسلحة الأوكرانية، سيرغي كريفونوس، إن القوات المسلحة الروسية تشن هجمات واسعة النطاق على الأهداف الاستراتيجية للبلاد، واصفًا وضع الدفاع الجوي (الدفاع الجوي) بأنه حرج.وكما أشار كريفونوس، فقد جمع الجيش الروسي ما يكفي من الموارد لشن هجمات واسعة النطاق على أهداف ذات أهمية استراتيجية في المناطق التي تسيطر عليها كييف.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240403/جنرال-أوكراني-متقاعد-أهدافنا-الاستراتيجية-تتعرض-لهجمات-قوية-من-روسيا-بسبب-ضعف-دفاعاتنا-الجوية-1087657865.html
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روسيا
وزير الخارجية الأوكرانية يشكو من أن الغرب لا يدعم أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت"
19:46 GMT 03.04.2024 (تم التحديث: 20:08 GMT 03.04.2024)
واشتكى وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، من أنه على الرغم من أن الدول الغربية تمتلك أكثر من مائة نظام من أنظمة صواريخ باتريوت المضادة للطائرات، إلا أنها لا تعرب عن رغبتها في نقل عدد قليل منها على الأقل إلى كييف.
وفي مقابلة أجراها مع وكالة غربية، أضاف: "لقد زودنا الشركاء بمختلف أنظمة (الدفاع الجوي) الخاصة بهم، ونحن نقدر ذلك، لكنه ببساطة ليس كافياً نظراً لحجم الحرب".
وأوضح وزير الخارجية أن شركاء كييف لديهم أكثر من 100 نظام باتريوت في ترساناتهم، لكنهم غير مستعدين لمشاركة حتى الحد الأدنى من خمسة إلى سبعة أنظمة دفاع جوي تحتاجها أوكرانيا.
وفي وقت سابق، قال الجنرال المتقاعد في القوات المسلحة الأوكرانية، سيرغي كريفونوس، إن القوات المسلحة الروسية تشن هجمات واسعة النطاق على الأهداف الاستراتيجية للبلاد، واصفًا وضع الدفاع الجوي (الدفاع الجوي) بأنه حرج.
وأضاف كريفونوس على موقع يوتيوب، أن "وضع الدفاع الجوي الأوكراني حرج، كل من هو الآن على أراضي أوكرانيا يفكر في الأمر، ومن الواضح بالنسبة لي أننا لم نولي الاهتمام اللازم لنشر قوة جوية أكثر قوة".
وكما أشار كريفونوس، فقد جمع الجيش الروسي ما يكفي من الموارد لشن هجمات واسعة النطاق على أهداف ذات أهمية استراتيجية في المناطق التي تسيطر عليها كييف.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.