صور لإطلاق صاروخ "هواسونغ 16 بي" الفرط صوتي في كوريا الشمالية

أعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت اختبارا ناجحا لصاروخ باليستي فرط صوتي متوسط المدى، يعمل بالوقود الصلب، وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إلى أن تجربة الصاروخ من نوع "هواسونغ 16 بي" جرت تحت إشراف زعيم البلاد كيم جونغ أون.