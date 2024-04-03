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مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا قادرة على مواجهة التحديات والغرب بدأ يعي أهميتها الاستراتيجية بالتدريج
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم لدى الشعوب والديانات... بين الفوائد والممارسات الخاطئة للصيام
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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12:16 GMT
3 د
بلا قيود
خبراء: إيران ستتخذ كل الإجراءات للرد وهجوم القنصلية اختراق أمني
14:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
15:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
15:33 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
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الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
16:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
17:00 GMT
50 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
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مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
08:31 GMT
29 د
من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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صدى الحياة
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صور لإطلاق صاروخ "هواسونغ 16 بي" الفرط صوتي في كوريا الشمالية
صور لإطلاق صاروخ "هواسونغ 16 بي" الفرط صوتي في كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
أعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت اختبارا ناجحا لصاروخ باليستي فرط صوتي متوسط المدى، يعمل بالوقود الصلب، وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إلى أن... 03.04.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور

صور لإطلاق صاروخ "هواسونغ 16 بي" الفرط صوتي في كوريا الشمالية

11:52 GMT 03.04.2024
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أعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت اختبارا ناجحا لصاروخ باليستي فرط صوتي متوسط المدى، يعمل بالوقود الصلب، وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إلى أن تجربة الصاروخ من نوع "هواسونغ 16 بي" جرت تحت إشراف زعيم البلاد كيم جونغ أون.
© Photo / KCNA

قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا جديدا متوسط ​​المدى أسرع من الصوت يوم الثلاثاء.

قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا جديدا متوسط ​​المدى أسرع من الصوت يوم الثلاثاء. - سبوتنيك عربي
1/8
© Photo / KCNA

قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا جديدا متوسط ​​المدى أسرع من الصوت يوم الثلاثاء.

© Photo / KCNA

قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا جديدا متوسط ​​المدى أسرع من الصوت يوم الثلاثاء.

قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا جديدا متوسط ​​المدى أسرع من الصوت يوم الثلاثاء. - سبوتنيك عربي
2/8
© Photo / KCNA

قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا جديدا متوسط ​​المدى أسرع من الصوت يوم الثلاثاء.

© Photo / KCNA

قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا جديدا متوسط ​​المدى أسرع من الصوت يوم الثلاثاء.

قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا جديدا متوسط ​​المدى أسرع من الصوت يوم الثلاثاء. - سبوتنيك عربي
3/8
© Photo / KCNA

قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا جديدا متوسط ​​المدى أسرع من الصوت يوم الثلاثاء.

© Photo / KCNA

قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا جديدا متوسط ​​المدى أسرع من الصوت يوم الثلاثاء.

قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا جديدا متوسط ​​المدى أسرع من الصوت يوم الثلاثاء. - سبوتنيك عربي
4/8
© Photo / KCNA

قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا جديدا متوسط ​​المدى أسرع من الصوت يوم الثلاثاء.

© Photo / KCNA

قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا جديدا متوسط ​​المدى أسرع من الصوت يوم الثلاثاء.

قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا جديدا متوسط ​​المدى أسرع من الصوت يوم الثلاثاء. - سبوتنيك عربي
5/8
© Photo / KCNA

قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا جديدا متوسط ​​المدى أسرع من الصوت يوم الثلاثاء.

© Photo / KCNA

قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا جديدا متوسط ​​المدى أسرع من الصوت يوم الثلاثاء.

قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا جديدا متوسط ​​المدى أسرع من الصوت يوم الثلاثاء. - سبوتنيك عربي
6/8
© Photo / KCNA

قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا جديدا متوسط ​​المدى أسرع من الصوت يوم الثلاثاء.

© Photo / KCNA

قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا جديدا متوسط ​​المدى أسرع من الصوت يوم الثلاثاء.

قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا جديدا متوسط ​​المدى أسرع من الصوت يوم الثلاثاء. - سبوتنيك عربي
7/8
© Photo / KCNA

قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا جديدا متوسط ​​المدى أسرع من الصوت يوم الثلاثاء.

© Photo / KCNA

قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا جديدا متوسط ​​المدى أسرع من الصوت يوم الثلاثاء.

قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا جديدا متوسط ​​المدى أسرع من الصوت يوم الثلاثاء. - سبوتنيك عربي
8/8
© Photo / KCNA

قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا جديدا متوسط ​​المدى أسرع من الصوت يوم الثلاثاء.

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