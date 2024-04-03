https://sputnikarabic.ae/20240403/1087642880.html
صور لإطلاق صاروخ "هواسونغ 16 بي" الفرط صوتي في كوريا الشمالية
صور لإطلاق صاروخ "هواسونغ 16 بي" الفرط صوتي في كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
أعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت اختبارا ناجحا لصاروخ باليستي فرط صوتي متوسط المدى، يعمل بالوقود الصلب، وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إلى أن... 03.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-03T11:52+0000
2024-04-03T11:52+0000
2024-04-03T11:52+0000
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фото, صور
صور لإطلاق صاروخ "هواسونغ 16 بي" الفرط صوتي في كوريا الشمالية
أعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت اختبارا ناجحا لصاروخ باليستي فرط صوتي متوسط المدى، يعمل بالوقود الصلب، وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إلى أن تجربة الصاروخ من نوع "هواسونغ 16 بي" جرت تحت إشراف زعيم البلاد كيم جونغ أون.
© Photo / KCNA
قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا جديدا متوسط المدى أسرع من الصوت يوم الثلاثاء.
قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا جديدا متوسط المدى أسرع من الصوت يوم الثلاثاء.
© Photo / KCNA
قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا جديدا متوسط المدى أسرع من الصوت يوم الثلاثاء.
قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا جديدا متوسط المدى أسرع من الصوت يوم الثلاثاء.
© Photo / KCNA
قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا جديدا متوسط المدى أسرع من الصوت يوم الثلاثاء.
قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا جديدا متوسط المدى أسرع من الصوت يوم الثلاثاء.
© Photo / KCNA
قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا جديدا متوسط المدى أسرع من الصوت يوم الثلاثاء.
قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا جديدا متوسط المدى أسرع من الصوت يوم الثلاثاء.
© Photo / KCNA
قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا جديدا متوسط المدى أسرع من الصوت يوم الثلاثاء.
قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا جديدا متوسط المدى أسرع من الصوت يوم الثلاثاء.
© Photo / KCNA
قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا جديدا متوسط المدى أسرع من الصوت يوم الثلاثاء.
قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا جديدا متوسط المدى أسرع من الصوت يوم الثلاثاء.
© Photo / KCNA
قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا جديدا متوسط المدى أسرع من الصوت يوم الثلاثاء.
قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا جديدا متوسط المدى أسرع من الصوت يوم الثلاثاء.
© Photo / KCNA
قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا جديدا متوسط المدى أسرع من الصوت يوم الثلاثاء.
قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا جديدا متوسط المدى أسرع من الصوت يوم الثلاثاء.