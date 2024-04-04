https://sputnikarabic.ae/20240404/البرهان-الجيش-السوداني-يسير-نحو-إنهاء-الحرب-وسنحتفل-قريبا-بالنصر-1087689898.html
البرهان: الجيش السوداني يسير نحو إنهاء الحرب وسنحتفل قريبا بالنصر
البرهان: الجيش السوداني يسير نحو إنهاء الحرب وسنحتفل قريبا بالنصر
سبوتنيك عربي
أكد قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، أن "الجيش سيحتفل بالنصر قريبا، وسيحتفل الشعب السوداني بالانتصار على "قوات الدعم... 04.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-04T14:38+0000
2024-04-04T14:38+0000
2024-04-04T14:38+0000
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وجدد في كلمة له من مدينة عطبرة السودانية، تأكيده بأن القوات المسلحة ستمضي في إنهاء هذه الحرب قريبا، وفقا لبيان من القوات المسلحة السودانية.وحيا البرهان ضباط وضباط صف وجنود سلاح المدفعية بعطبرة، مشددا على أن "القوات المسلحة قادرة على ردع كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب السوداني والنيل من كرامته وسيادته".كما أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، "بمجاهدات كل القوات النظامية بمختلف تشكيلاتها ووحداتها في التصدي لعدوان "قوات الدعم السريع".وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
https://sputnikarabic.ae/20240321/سياسي-سوداني-لـسبوتنيك-أستبعد-عقد-لقاء-بين-البرهان-وحميدتي-قريبا-1087241112.html
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الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار السودان اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, المجلس السيادي في السودان
الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار السودان اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, المجلس السيادي في السودان
البرهان: الجيش السوداني يسير نحو إنهاء الحرب وسنحتفل قريبا بالنصر
أكد قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، أن "الجيش سيحتفل بالنصر قريبا، وسيحتفل الشعب السوداني بالانتصار على "قوات الدعم السريع" المتمردة على الدولة".
وجدد في كلمة له من مدينة عطبرة السودانية، تأكيده بأن القوات المسلحة ستمضي في إنهاء هذه الحرب قريبا، وفقا لبيان من القوات المسلحة السودانية.
وحيا البرهان ضباط وضباط صف وجنود سلاح المدفعية بعطبرة، مشددا على أن "القوات المسلحة قادرة على ردع كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب السوداني والنيل من كرامته وسيادته".
كما أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، "بمجاهدات كل القوات النظامية بمختلف تشكيلاتها ووحداتها في التصدي لعدوان "قوات الدعم السريع".
وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني
وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.