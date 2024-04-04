https://sputnikarabic.ae/20240404/السفير-الأمريكي-السابق-لدى-الناتو-يدعو-للتعامل-مع-روسيا-كقوة-عظمى-1087693360.html

السفير الأمريكي السابق لدى الناتو يدعو للتعامل مع روسيا كقوة عظمى

السفير الأمريكي السابق لدى الناتو يدعو للتعامل مع روسيا كقوة عظمى

سبوتنيك عربي

صرّح السفير الأمريكي السابق لدى الناتو، روبرت هنتر، أنه لا يمكن استبعاد روسيا، فهي قوة عظمى، ويتعين على الغرب أن يعامل موسكو وفقاً لذلك. ى 04.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-04T18:07+0000

2024-04-04T18:07+0000

2024-04-04T18:07+0000

روسيا

العالم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/11/1085087198_0:0:3184:1791_1920x0_80_0_0_9c033131ba5cd8a9209838606d4bf3ad.jpg

وكتب هنتر مقال في مجلة أمريكية: "لقد أصبح من السهل للغاية تجاهل الواقع الجيوسياسي الذي لا يمكن إنكاره، لا يمكن شطب روسيا".وتابع هنتر: "في مرحلة ما، سوف تصبح (روسيا) قوة عظمى مرة أخرى، والغرب بدءاً بالولايات المتحدة سوف يضطر إلى العمل مع هذه الحقيقة من أجل مصالحه".وأشار هنتر إلى أن دول الناتو بحاجة إلى توخي الحذر، خاصة في قمة الحلف هذا الصيف، حتى لا "تعبر الروبيكون" وتحول المواجهة مع روسيا إلى مواجهة دائمة، ويجب ألا يتجاهل التحالف البحث عن حل سلمي للصراع في أوكرانيا.وأضاف: "لا يمكنه (التحالف) التخلي عن الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاستراتيجي والحد من الأسلحة، ولا ينبغي له أن يسهم في تقسيم جديد لأوروبا بين الأصدقاء والأعداء الدائمين".وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا أيضًا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية، ويقوم الناتو بتوسيع مبادراته ويطلق عليها اسم "ردع العدوان الروسي".وأعربت موسكو مراراً عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا، وأشار الكرملين إلى أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها.

https://sputnikarabic.ae/20240320/بوتين-لدى-روسيا-خططها-الخاصة-للرد-على-هجمات-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1087198749.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم