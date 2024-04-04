السفير الأمريكي السابق لدى الناتو يدعو للتعامل مع روسيا كقوة عظمى

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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
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05:25 GMT
5 د
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05:56 GMT
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05:59 GMT
1 د
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06:05 GMT
2 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
08:31 GMT
29 د
من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:29 GMT
25 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
10:54 GMT
6 د
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البرنامج المسائي
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2 د
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5 د
بلا قيود
خبير: الغرب لن يحقق بمجزرة بوتشا ومؤسساته فقدت مصداقيتها
14:03 GMT
60 د
عالم سبوتنيك
أوضاع عرب 48 بعد عملية طوفان الأقصى .. وهل زادت حدة الإضطهاد ضدهم ؟
15:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
16:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:00 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
17:20 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
17:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
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البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
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05:36 GMT
4 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
09:03 GMT
28 د
صدى الحياة
خبير اقتصادي: مؤشر"هانكي" غير دقيق ولبنان ليس "الأكثر بؤسا" عربيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
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حصاد الأسبوع
خبير: الإنفاق العسكري على أوكرانيا هو لمصلحة لوبيات الأسلحة التابعة لبايدن
14:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء اتهامات السلطة الفلسطينية لإيران بإثارة الفوضى في الضفة؟
15:03 GMT
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صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لهذا السبب تستهدف إسرائيل المنظمات الدولية في غزة
15:34 GMT
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كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية التعاون النووي بين موسكو ودمشق
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مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
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15 د
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العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
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https://sputnikarabic.ae/20240404/السفير-الأمريكي-السابق-لدى-الناتو-يدعو-للتعامل-مع-روسيا-كقوة-عظمى-1087693360.html
السفير الأمريكي السابق لدى الناتو يدعو للتعامل مع روسيا كقوة عظمى
السفير الأمريكي السابق لدى الناتو يدعو للتعامل مع روسيا كقوة عظمى
سبوتنيك عربي
صرّح السفير الأمريكي السابق لدى الناتو، روبرت هنتر، أنه لا يمكن استبعاد روسيا، فهي قوة عظمى، ويتعين على الغرب أن يعامل موسكو وفقاً لذلك. ى 04.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-04T18:07+0000
2024-04-04T18:07+0000
روسيا
العالم
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وكتب هنتر مقال في مجلة أمريكية: "لقد أصبح من السهل للغاية تجاهل الواقع الجيوسياسي الذي لا يمكن إنكاره، لا يمكن شطب روسيا".وتابع هنتر: "في مرحلة ما، سوف تصبح (روسيا) قوة عظمى مرة أخرى، والغرب بدءاً بالولايات المتحدة سوف يضطر إلى العمل مع هذه الحقيقة من أجل مصالحه".وأشار هنتر إلى أن دول الناتو بحاجة إلى توخي الحذر، خاصة في قمة الحلف هذا الصيف، حتى لا "تعبر الروبيكون" وتحول المواجهة مع روسيا إلى مواجهة دائمة، ويجب ألا يتجاهل التحالف البحث عن حل سلمي للصراع في أوكرانيا.وأضاف: "لا يمكنه (التحالف) التخلي عن الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاستراتيجي والحد من الأسلحة، ولا ينبغي له أن يسهم في تقسيم جديد لأوروبا بين الأصدقاء والأعداء الدائمين".وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا أيضًا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية، ويقوم الناتو بتوسيع مبادراته ويطلق عليها اسم "ردع العدوان الروسي".وأعربت موسكو مراراً عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا، وأشار الكرملين إلى أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها.
https://sputnikarabic.ae/20240320/بوتين-لدى-روسيا-خططها-الخاصة-للرد-على-هجمات-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1087198749.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

السفير الأمريكي السابق لدى الناتو يدعو للتعامل مع روسيا كقوة عظمى

18:07 GMT 04.04.2024
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورجندي يطلق النار من مدفع رشاش ثقيل خلال تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي.
جندي يطلق النار من مدفع رشاش ثقيل خلال تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2024
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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صرّح السفير الأمريكي السابق لدى الناتو، روبرت هنتر، أنه لا يمكن استبعاد روسيا، فهي قوة عظمى، ويتعين على الغرب أن يعامل موسكو وفقاً لذلك. ى
وكتب هنتر مقال في مجلة أمريكية: "لقد أصبح من السهل للغاية تجاهل الواقع الجيوسياسي الذي لا يمكن إنكاره، لا يمكن شطب روسيا".
وتابع هنتر: "في مرحلة ما، سوف تصبح (روسيا) قوة عظمى مرة أخرى، والغرب بدءاً بالولايات المتحدة سوف يضطر إلى العمل مع هذه الحقيقة من أجل مصالحه".
وأشار هنتر إلى أن دول الناتو بحاجة إلى توخي الحذر، خاصة في قمة الحلف هذا الصيف، حتى لا "تعبر الروبيكون" وتحول المواجهة مع روسيا إلى مواجهة دائمة، ويجب ألا يتجاهل التحالف البحث عن حل سلمي للصراع في أوكرانيا.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال رسالة إلى الجمعية الفيدرالية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2024
بوتين: لدى روسيا خططها الخاصة للرد على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية
20 مارس, 10:18 GMT
وأضاف: "لا يمكنه (التحالف) التخلي عن الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاستراتيجي والحد من الأسلحة، ولا ينبغي له أن يسهم في تقسيم جديد لأوروبا بين الأصدقاء والأعداء الدائمين".
وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا أيضًا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية، ويقوم الناتو بتوسيع مبادراته ويطلق عليها اسم "ردع العدوان الروسي".
وأعربت موسكو مراراً عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا، وأشار الكرملين إلى أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها.
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