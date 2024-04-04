https://sputnikarabic.ae/20240404/السفير-الأمريكي-السابق-لدى-الناتو-يدعو-للتعامل-مع-روسيا-كقوة-عظمى-1087693360.html
السفير الأمريكي السابق لدى الناتو يدعو للتعامل مع روسيا كقوة عظمى
السفير الأمريكي السابق لدى الناتو يدعو للتعامل مع روسيا كقوة عظمى
سبوتنيك عربي
صرّح السفير الأمريكي السابق لدى الناتو، روبرت هنتر، أنه لا يمكن استبعاد روسيا، فهي قوة عظمى، ويتعين على الغرب أن يعامل موسكو وفقاً لذلك. ى 04.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-04T18:07+0000
2024-04-04T18:07+0000
2024-04-04T18:07+0000
روسيا
العالم
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وكتب هنتر مقال في مجلة أمريكية: "لقد أصبح من السهل للغاية تجاهل الواقع الجيوسياسي الذي لا يمكن إنكاره، لا يمكن شطب روسيا".وتابع هنتر: "في مرحلة ما، سوف تصبح (روسيا) قوة عظمى مرة أخرى، والغرب بدءاً بالولايات المتحدة سوف يضطر إلى العمل مع هذه الحقيقة من أجل مصالحه".وأشار هنتر إلى أن دول الناتو بحاجة إلى توخي الحذر، خاصة في قمة الحلف هذا الصيف، حتى لا "تعبر الروبيكون" وتحول المواجهة مع روسيا إلى مواجهة دائمة، ويجب ألا يتجاهل التحالف البحث عن حل سلمي للصراع في أوكرانيا.وأضاف: "لا يمكنه (التحالف) التخلي عن الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاستراتيجي والحد من الأسلحة، ولا ينبغي له أن يسهم في تقسيم جديد لأوروبا بين الأصدقاء والأعداء الدائمين".وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا أيضًا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية، ويقوم الناتو بتوسيع مبادراته ويطلق عليها اسم "ردع العدوان الروسي".وأعربت موسكو مراراً عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا، وأشار الكرملين إلى أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها.
https://sputnikarabic.ae/20240320/بوتين-لدى-روسيا-خططها-الخاصة-للرد-على-هجمات-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1087198749.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
السفير الأمريكي السابق لدى الناتو يدعو للتعامل مع روسيا كقوة عظمى
صرّح السفير الأمريكي السابق لدى الناتو، روبرت هنتر، أنه لا يمكن استبعاد روسيا، فهي قوة عظمى، ويتعين على الغرب أن يعامل موسكو وفقاً لذلك. ى
وكتب هنتر مقال في مجلة أمريكية: "لقد أصبح من السهل للغاية تجاهل الواقع الجيوسياسي الذي لا يمكن إنكاره، لا يمكن شطب روسيا".
وتابع هنتر: "في مرحلة ما، سوف تصبح (روسيا) قوة عظمى مرة أخرى، والغرب بدءاً بالولايات المتحدة سوف يضطر إلى العمل مع هذه الحقيقة من أجل مصالحه".
وأشار هنتر إلى أن دول الناتو بحاجة إلى توخي الحذر، خاصة في قمة الحلف هذا الصيف، حتى لا "تعبر الروبيكون" وتحول المواجهة مع روسيا إلى مواجهة دائمة، ويجب ألا يتجاهل التحالف البحث عن حل سلمي للصراع في أوكرانيا.
وأضاف: "لا يمكنه (التحالف) التخلي عن الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاستراتيجي والحد من الأسلحة، ولا ينبغي له أن يسهم في تقسيم جديد لأوروبا بين الأصدقاء والأعداء الدائمين".
وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا أيضًا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية، ويقوم الناتو بتوسيع مبادراته ويطلق عليها اسم "ردع العدوان الروسي".
وأعربت موسكو مراراً عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا، وأشار الكرملين إلى أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها.