https://sputnikarabic.ae/20240404/جمعية-نسائية-تؤمن-ملابس-العيد-للفقراء-والمحتاجين-في-العاصمة-الليبية-طرابلس-صور-1087667049.html

جمعية نسائية تؤمن ملابس العيد للفقراء والمحتاجين في العاصمة الليبية طرابلس... صور

جمعية نسائية تؤمن ملابس العيد للفقراء والمحتاجين في العاصمة الليبية طرابلس... صور

سبوتنيك عربي

بدأت جمعية بسمة وطن النسائية للتنمية البشرية والأعمال الخيرية الكائنة بمنطقة صلاح الدين بالعاصمة الليبية طرابلس، في حملتها الخيرية السنوية والتي تتمثل في توزيع... 04.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-04T05:20+0000

2024-04-04T05:20+0000

2024-04-04T05:20+0000

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انطلقت هذه الحملة ضمن البرنامج السنوي الذي تقوم به الجمعية لمساعدة الفقراء والمحتاجين من فئة المطلقات والأرامل وذوي الدخل المحدود والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، كما تشمل هذه الحملة توزيع هدايا العيد على الأطفال من الجنسين.وفي هذا الإطار قالت عفاف الهوني عضو جمعية بسمة وطن: "بدأت الجمعية حملتها وتم تخصيص مساء الإربعاء للأرامل والمطلقات، حيثُ تم الاتصال بهم من أجل البدء في عمليات التوزيع، حيثُ تم توفير الملابس التقليدية العربية وملابس الأطفال والأحذية".وتابعت الهوني في تصريح خاص لـ "سبوتنيك" تم توفير هذه الملابس من قبل أهالي الخير ورجال الأعمال والمتطوعين من أجل إدخال فرحة العيد على الكثير من العائلات المُحتاجة.وأضافت أن هذه الحملة سوف تستمر في عملية التوزيع من مساء الأربعاء 24 رمضان حتى أخر يوم في رمضان، أي ستنتهي الجمعية من هذه الحملة قبل العيد.وقالت: وأفادت بأن هناك تنسيق بين جمعية بسمة وطن والجمعيات الأخرى في مسألة استبدال أي فائض في الأصناف التي وصلت للجمعية بأصناف أخرى لا تمتلكها الجمعية وذلك لاستهداف أكبر قدر من الأطفال والعائلات.وأشارت بأن عدد العائلات المُسجل رسميا بالجمعية بلغ 150 عائلة مسجلة، بينهم الأرامل والمطلقات والفقراء وذوي الدخل المحدود، وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة لبعض الاستثناءات للمرضى وذلك لظروفهم الخاصة.وقالت إن الحملة استهدف التوزيع على بعض أفراد الجاليات المُقيمة في ليبيا منها الجالية السورية، والجالية المغربية والتونسية وغيرهم، وذلك نظرا للحاجة وحسب الاولوية من حيث وضع العائلات.وأشارت بأن كل هذه الأعمال تدخل في بند المساعدات، ولا تحتفظ الجمعية بأي فائض من هذه الملابس.

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