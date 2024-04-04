https://sputnikarabic.ae/20240404/دراسة-توضح-دور-النشاط-البدني-المنتظم-في-خفض-حدة-الأرق-1087676167.html

دراسة توضح دور النشاط البدني المنتظم في خفض حدة الأرق

دراسة توضح دور النشاط البدني المنتظم في خفض حدة الأرق

سبوتنيك عربي

أفادت دراسة جديدة بأن ممارسة بعض التمارين الرياضية تعد أفضل حل لتفادي الأرق، حيث ترى مؤلفة الدراسة الرئيسية الدكتورة إرلا بيورنسدوتير، خبيرة النوم والمعلمة... 04.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-04T10:06+0000

2024-04-04T10:06+0000

2024-04-04T10:06+0000

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ونقل موقع "medicalnewstoday" نتائج الدراسة التي اطلعت بيانات أكثر من 4339 شخص تتراوح أعمارهم بين 39 و67 عامًا، على مدى 10 سنوات، واعتمدت بيورنسدوتير في دراستها على تطبيق يتعقب مراحل النوم، ويقدم نصائح وموارد لنوم أفضل.وأوضحت الدراسة أن الأشخاص الذين تمتعوا بالنشاط البدني بصفة مستمرة كانوا أكثر عرضة بنسبة 55% للنوم الطبيعي، بين 6 و9 ساعات في الليلة، وأولئك الذين أصبحوا نشطين خلال فترة زمنية محددة كانوا أكثر عرضة للنوم بشكل طبيعي بنسبة 21%، مع وضع في الاعتبار عوامل مثل العمر، والجنس، والحالة الصحية، ومؤشر كتلة الجسم، وتاريخ التدخين.من جانبه، قال الدكتور ديفيد نيوباور، الأستاذ المساعد في قسم الطب النفسي والعلوم السلوكية بكلية الطب في جامعة جونز هوبكنز، غير المشارك في الدراسة، إن النتائج قوية في حد ذاتها، لكنها مدعومة أيضا بمجموعة من المؤلفات الموجودة.وهو ما أكدته بيورنسدوتير التي قالت إن "نتائجنا تتوافق مع الدراسات السابقة التي أظهرت تأثيرًا مفيدًا للنشاط البدني على أعراض الأرق، لكن الدراسة الحالية تُظهر أيضًا أهمية الاتساق في ممارسة الرياضة مع مرور الوقت، لذلك من المهم أن تكون نشيطًا بدنيًا طوال حياتك من أجل تقليل خطر الأرق وقصر مدة النوم".يشار إلى أن هناك عوامل أخرى تساعد على تجنب الأرق، وهو ما كشفت عنه دراسة عملية سابقة، حيث أفادت بوجود ترابط بين وقت تناول الطعام وتأثيره المباشر على جودة النوم لدى مختلف الأشخاص، حيث يسبب للبعض أرقا.وتظهر الدراسة أن هناك المزيد من الأدلة التي تشير إلى أن الأنماط الغذائية العامة يمكن أن تؤثر على جودة النوم وتسهم في الأرق، فمثلا في الولايات المتحدة الأمريكية، تعاني نسبة كبيرة من السكان من مشاكل واضطربات في النوم، إذ يحدث معهم أرق وانقطاع التنفس الانسدادي وهي حالة يصبح فيها مجرى الهواء العلوي مسدودًا ويتوقف الشخص عن التنفس أثناء النوم.وفي الوقت ذاته، يتناول معظم الأمريكيين كميات كبيرة جدًا من الأطعمة الدهنية والمعالجة، وقليلا جدا من الألياف والفواكه والخضروات، على الرغم من أنه من الصعب تحديد ما إذا كان هذان الاتجاهان مرتبطان سببيًا ببعضهما بعضا، إلا أن المزيد والمزيد من الأبحاث تشير إلى الروابط بين النوم والنظام الغذائي وتقدم تلميحات حول الأسس البيولوجية لهذه العلاقات.

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