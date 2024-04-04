مستشار وزارة الخارجية الأمريكية: بريطانيا وفرنسا تستعدان لإرسال قوات سرا إلى أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
05:25 GMT
5 د
On air
05:56 GMT
2 د
On air
05:59 GMT
1 د
On air
06:05 GMT
2 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
08:31 GMT
29 د
من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:29 GMT
25 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
10:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
11:07 GMT
2 د
On air
13:06 GMT
5 د
بلا قيود
خبير: الغرب لن يحقق بمجزرة بوتشا ومؤسساته فقدت مصداقيتها
14:03 GMT
60 د
عالم سبوتنيك
أوضاع عرب 48 بعد عملية طوفان الأقصى .. وهل زادت حدة الإضطهاد ضدهم ؟
15:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
16:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:00 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
17:20 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
17:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
05:36 GMT
4 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
09:03 GMT
28 د
صدى الحياة
خبير اقتصادي: مؤشر"هانكي" غير دقيق ولبنان ليس "الأكثر بؤسا" عربيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
11:08 GMT
2 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
16:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية التعاون النووي بين موسكو ودمشق
17:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
17:30 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
17:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240404/مستشار-وزارة-الخارجية-الأمريكية-بريطانيا-وفرنسا-تستعدان-لإرسال-قوات-سرا-إلى-أوكرانيا-1087676871.html
مستشار وزارة الخارجية الأمريكية: بريطانيا وفرنسا تستعدان لإرسال قوات سرا إلى أوكرانيا
مستشار وزارة الخارجية الأمريكية: بريطانيا وفرنسا تستعدان لإرسال قوات سرا إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن مستشار وزارة الخارجية الأمريكية، إدوارد لوتواك، أن بريطانيا وفرنسا ودول أوروبا الشمالية تستعد سراً لإرسال قوات إلى أوكرانيا. 04.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-04T10:30+0000
2024-04-04T10:30+0000
العالم
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/07/1086751582_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_f87c089353a8cff4095ee94949f3d9f8.jpg
وكتب لوتواك في مقال نشر على بوابة "أن هيرد" على الإنترنت: "أن البريطانيين والفرنسيين، إلى جانب دول الشمال، يستعدون سرًا لإرسال قوات، سواء وحدات النخبة الصغيرة أو أفراد الدعم الذين قد يظلون بعيدًا عن خط المواجهة".ووفقا له، سيتعين على دول الناتو قريبا إرسال قوات إلى أوكرانيا، لأن كييف ليس لديها ما يكفي من المقاتلين. وإلا فإن الحلف سيضطر إلى قبول "هزيمة كارثية".وأشار إلى أنه لا يتعين على قوات حلف شمال الأطلسي أن تشارك في المعارك، بل يمكنها ببساطة أن تتولى تدريب المجندين وإصلاح المعدات، وبالتالي السماح لزملائهم الأوكرانيين بالذهاب في مهام قتالية. وشدد على أنه "حتى لو تدخلت الدبلوماسية بنجاح، فإن القوة العسكرية الروسية ستعود منتصرة إلى أوروبا الوسطى". وأوضح الخبير أنه في هذه الحالة، سيتعين على دول أوروبا الغربية إجراء إصلاحات في قواتها المسلحة، بما في ذلك إعادة الخدمة العسكرية الإجبارية.وفي نهاية فبراير/ شباط، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا "من الفوز في هذه الحرب". وفي الوقت نفسه، قال إن رؤساء الدول الأوروبية ناقشوا إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، لكن لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء بعد.وفي وقت لاحق، وصف الرئيس الفرنسي، الذي تعرض لانتقادات حادة من حلفاء الناتو وقادة جميع الأحزاب السياسية داخل البلاد، كلماته بأنها مدروسة بعناية. وأشار الرئيس أيضًا إلى أن الجمهورية ليس لديها "حدود وخطوط حمراء" بشأن مسألة المساعدة لكييف.
https://sputnikarabic.ae/20240404/لماذا-لن-تكون-إف-16-مفيدة-للجيش-الأوكراني-عام-2024؟-1087675854.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/07/1086751582_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_2ce819276058ba554d50f2cd24af01ea.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, رصد عسكري
العالم, رصد عسكري

مستشار وزارة الخارجية الأمريكية: بريطانيا وفرنسا تستعدان لإرسال قوات سرا إلى أوكرانيا

10:30 GMT 04.04.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعناصر اللواء الهندسي المنفصل للمنطقة العسكرية المركزية تقوم بإزالة الألغام لأغراض إنسانية في أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عناصر اللواء الهندسي المنفصل للمنطقة العسكرية المركزية تقوم بإزالة الألغام لأغراض إنسانية في أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن مستشار وزارة الخارجية الأمريكية، إدوارد لوتواك، أن بريطانيا وفرنسا ودول أوروبا الشمالية تستعد سراً لإرسال قوات إلى أوكرانيا.
وكتب لوتواك في مقال نشر على بوابة "أن هيرد" على الإنترنت: "أن البريطانيين والفرنسيين، إلى جانب دول الشمال، يستعدون سرًا لإرسال قوات، سواء وحدات النخبة الصغيرة أو أفراد الدعم الذين قد يظلون بعيدًا عن خط المواجهة".
ووفقا له، سيتعين على دول الناتو قريبا إرسال قوات إلى أوكرانيا، لأن كييف ليس لديها ما يكفي من المقاتلين. وإلا فإن الحلف سيضطر إلى قبول "هزيمة كارثية".
وأشار إلى أنه لا يتعين على قوات حلف شمال الأطلسي أن تشارك في المعارك، بل يمكنها ببساطة أن تتولى تدريب المجندين وإصلاح المعدات، وبالتالي السماح لزملائهم الأوكرانيين بالذهاب في مهام قتالية.
مقاتلة إف-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2024
لماذا لن تكون "إف-16" مفيدة للجيش الأوكراني عام 2024؟
09:58 GMT
وشدد على أنه "حتى لو تدخلت الدبلوماسية بنجاح، فإن القوة العسكرية الروسية ستعود منتصرة إلى أوروبا الوسطى".
وأوضح الخبير أنه في هذه الحالة، سيتعين على دول أوروبا الغربية إجراء إصلاحات في قواتها المسلحة، بما في ذلك إعادة الخدمة العسكرية الإجبارية.
وفي نهاية فبراير/ شباط، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا "من الفوز في هذه الحرب". وفي الوقت نفسه، قال إن رؤساء الدول الأوروبية ناقشوا إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، لكن لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء بعد.
وفي وقت لاحق، وصف الرئيس الفرنسي، الذي تعرض لانتقادات حادة من حلفاء الناتو وقادة جميع الأحزاب السياسية داخل البلاد، كلماته بأنها مدروسة بعناية. وأشار الرئيس أيضًا إلى أن الجمهورية ليس لديها "حدود وخطوط حمراء" بشأن مسألة المساعدة لكييف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:43 GMTПалестинцы выносят тело из разрушенной больницы Аль-Шифа в Газе после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. أكثر من 33 ألف قتيل في قطاع غزة منذ 7 أكتوبرأمس, 22:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала