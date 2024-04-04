https://sputnikarabic.ae/20240404/نتنياهو-إسرائيل-تعمل-ضد-إيران-ووكلائها-دفاعيا-وهجوميا-ونعرف-كيف-نحمي-أنفسنا-1087697586.html

نتنياهو: إسرائيل تعمل ضد إيران ووكلائها دفاعيا وهجوميا ونعرف كيف نحمي أنفسنا

نتنياهو: إسرائيل تعمل ضد إيران ووكلائها دفاعيا وهجوميا ونعرف كيف نحمي أنفسنا

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن إسرائيل تعمل ضد إيران ووكلائها دفاعيا وهجوميا، مشيرا إلى أن إسرائيل تعرف كيف تحمي نفسها. 04.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-04T19:46+0000

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2024-04-04T19:46+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقال نتنياهو في مستهل جلسة المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية: "إيران تعمل ضدنا منذ سنوات بشكل مباشر وأيضا من خلال وكلائها، لذا تعمل إسرائيل ضدها وضد وكلائها هجوميا ودفاعيا على حد سواء"، حسبما نقل المتحدث باسمه عبر منصة "إكس".وأضاف: "نعلم كيف ندافع عن أنفسنا وسنعمل وفقا للمبدأ البسيط مفاده أن من يضربنا أو يخطط لذلك – نحن سنضربه".هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إلغاء عُطلات الوحدات المقاتلة، بعد جلسة تقييم للأوضاع تحسبًا لرد إيراني على استهداف السفارة الإيرانية في دمشق.ورفعت إسرائيل من مستوى اليقظة والتأهب الأمني؛ تحسبا لرد محتمل من إيران ردًا على الهجوم على قنصليتها في دمشق، وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه: "المسؤولون السياسيون في المؤسسة الأمنية رفعوا مستوى التأهب القائم بالفعل، مع التركيز على سلاح الجو، وذلك على خلفية التهديدات الانتقامية في المدى القريب من قبل إيران".وأعلنت وزارة الدفاع السورية، يوم الإثنين، أن إسرائيل وجهت ضربة جوية للقنصلية الإيرانية بالعاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى تدميره بالكامل ومقتل وإصابة جميع من بداخله.ومن جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل اثنين من مستشاريه العسكريين في سوريا و5 ضباط من مرافقيهم، إثر الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية بدمشق.وتصاعدت حدة التوترات في المنطقة عقب التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، واتهام إسرائيل لطهران بدفع "وكلائها" في الشرق الأوسط، وخاصة "حزب الله" في لبنان و"أنصار الله" باليمن لاستهداف المصالح الإسرائيلية.

https://sputnikarabic.ae/20240404/بايدن-يحث-نتنياهو-على-تمكين-مفاوضيه-من-التوصل-لاتفاق-مع-حماس--1087693864.html

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إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم