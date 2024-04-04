هونغ كونغ تسجل أول حالة إصابة بالهربس القردي لدى البشر

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عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
08:31 GMT
29 د
من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:29 GMT
25 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
10:54 GMT
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بلا قيود
خبير: الغرب لن يحقق بمجزرة بوتشا ومؤسساته فقدت مصداقيتها
14:03 GMT
60 د
عالم سبوتنيك
أوضاع عرب 48 بعد عملية طوفان الأقصى .. وهل زادت حدة الإضطهاد ضدهم ؟
15:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
16:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:00 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
17:20 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
17:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
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عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
09:03 GMT
28 د
صدى الحياة
خبير اقتصادي: مؤشر"هانكي" غير دقيق ولبنان ليس "الأكثر بؤسا" عربيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
16:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية التعاون النووي بين موسكو ودمشق
17:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
17:30 GMT
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العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
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https://sputnikarabic.ae/20240404/هونغ-كونغ-تسجل-أول-حالة-إصابة-بالهربس-القردي-لدى-البشر-1087675157.html
هونغ كونغ تسجل أول حالة إصابة بالهربس القردي لدى البشر
هونغ كونغ تسجل أول حالة إصابة بالهربس القردي لدى البشر
سبوتنيك عربي
تم اكتشاف أول حالة إصابة بشرية بفيروس الهربس القردي في هونغ كونغ، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لحكومة الإقليم الصيني. 04.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-04T09:33+0000
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ووفقا لمركز حماية الصحة المحلي، فإن أول مريض بهذا المرض، رجل يبلغ من العمر 37 عاما، وكان قد تعرض سابقا لهجوم من قرد بري أثناء سيره في الحديقة. وأشارت الخدمة الصحفية إلى أن الضحية حاليا في حالة حرجة. ويعالجه الأطباء في وحدة العناية المركزة في مستشفى المدينة. وتم توضيح التشخيص من خلال تحليل السائل النخاعي لفيروس B، وكانت النتيجة إيجابية. ويعتقد الأطباء أن الفيروس نادرا ما ينتقل من شخص لآخر. وحثت السلطات السكان المحليين على الامتناع عن الاتصال بالقردة البرية وعدم إطعامها، وإذا قام حيوان بخدش أو عض شخص ما، يجب غسل الجرح بالماء واستشارة الطبيب.
https://sputnikarabic.ae/20240322/علماء-ينجحون-في-تعطيل-فيروس-الإيدز-باستخدام-تقنية-حائزة-على-نوبل-1087272822.html
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الصحة
الصحة

هونغ كونغ تسجل أول حالة إصابة بالهربس القردي لدى البشر

09:33 GMT 04.04.2024
© Sputnik . Alexey Malgavko / الانتقال إلى بنك الصورقرد صغير، ولد في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني، في حديقة الحيوانات "كوكب القرود والقطط البرية"
قرد صغير، ولد في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني، في حديقة الحيوانات كوكب القرود والقطط البرية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2024
© Sputnik . Alexey Malgavko
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تابعنا عبر
تم اكتشاف أول حالة إصابة بشرية بفيروس الهربس القردي في هونغ كونغ، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لحكومة الإقليم الصيني.
ووفقا لمركز حماية الصحة المحلي، فإن أول مريض بهذا المرض، رجل يبلغ من العمر 37 عاما، وكان قد تعرض سابقا لهجوم من قرد بري أثناء سيره في الحديقة.
فيروس نقص المناعة البشرية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2024
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22 مارس, 17:11 GMT
وأشارت الخدمة الصحفية إلى أن الضحية حاليا في حالة حرجة. ويعالجه الأطباء في وحدة العناية المركزة في مستشفى المدينة. وتم توضيح التشخيص من خلال تحليل السائل النخاعي لفيروس B، وكانت النتيجة إيجابية.
ويعتقد الأطباء أن الفيروس نادرا ما ينتقل من شخص لآخر. وحثت السلطات السكان المحليين على الامتناع عن الاتصال بالقردة البرية وعدم إطعامها، وإذا قام حيوان بخدش أو عض شخص ما، يجب غسل الجرح بالماء واستشارة الطبيب.
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