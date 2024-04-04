https://sputnikarabic.ae/20240404/هونغ-كونغ-تسجل-أول-حالة-إصابة-بالهربس-القردي-لدى-البشر-1087675157.html
هونغ كونغ تسجل أول حالة إصابة بالهربس القردي لدى البشر
هونغ كونغ تسجل أول حالة إصابة بالهربس القردي لدى البشر
سبوتنيك عربي
تم اكتشاف أول حالة إصابة بشرية بفيروس الهربس القردي في هونغ كونغ، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لحكومة الإقليم الصيني. 04.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-04T09:33+0000
2024-04-04T09:33+0000
2024-04-04T09:33+0000
مجتمع
الصحة
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ووفقا لمركز حماية الصحة المحلي، فإن أول مريض بهذا المرض، رجل يبلغ من العمر 37 عاما، وكان قد تعرض سابقا لهجوم من قرد بري أثناء سيره في الحديقة. وأشارت الخدمة الصحفية إلى أن الضحية حاليا في حالة حرجة. ويعالجه الأطباء في وحدة العناية المركزة في مستشفى المدينة. وتم توضيح التشخيص من خلال تحليل السائل النخاعي لفيروس B، وكانت النتيجة إيجابية. ويعتقد الأطباء أن الفيروس نادرا ما ينتقل من شخص لآخر. وحثت السلطات السكان المحليين على الامتناع عن الاتصال بالقردة البرية وعدم إطعامها، وإذا قام حيوان بخدش أو عض شخص ما، يجب غسل الجرح بالماء واستشارة الطبيب.
https://sputnikarabic.ae/20240322/علماء-ينجحون-في-تعطيل-فيروس-الإيدز-باستخدام-تقنية-حائزة-على-نوبل-1087272822.html
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الصحة
هونغ كونغ تسجل أول حالة إصابة بالهربس القردي لدى البشر
تم اكتشاف أول حالة إصابة بشرية بفيروس الهربس القردي في هونغ كونغ، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لحكومة الإقليم الصيني.
ووفقا لمركز حماية الصحة المحلي، فإن أول مريض بهذا المرض، رجل يبلغ من العمر 37 عاما، وكان قد تعرض سابقا لهجوم من قرد بري أثناء سيره في الحديقة.
وأشارت الخدمة الصحفية إلى أن الضحية حاليا في حالة حرجة. ويعالجه الأطباء في وحدة العناية المركزة في مستشفى المدينة. وتم توضيح التشخيص من خلال تحليل السائل النخاعي لفيروس B، وكانت النتيجة إيجابية.
ويعتقد الأطباء
أن الفيروس نادرا ما ينتقل من شخص لآخر. وحثت السلطات السكان المحليين على الامتناع عن الاتصال بالقردة البرية وعدم إطعامها، وإذا قام حيوان بخدش أو عض شخص ما، يجب غسل الجرح بالماء واستشارة الطبيب.