https://sputnikarabic.ae/20240404/وزارة-البيئة-العراقية-10-مواقع-فقط-لا-تزال-ملوثة-بالإشعاع-النووي-1087672041.html

وزارة البيئة العراقية: 10 مواقع فقط لا تزال ملوثة بالإشعاع النووي

وزارة البيئة العراقية: 10 مواقع فقط لا تزال ملوثة بالإشعاع النووي

سبوتنيك عربي

أفاد مركز الوقاية من الإشعاع بوزارة البيئة العراقية، بأن 59 موقعا من المواقع الملوثة بالإشعاع النووي أزيل منها التلوث وبقيت 10 مواقع فقط. 04.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-04T07:46+0000

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ونقل موقع "السومرية نيوز" عن مدير عام المركز صباح الحسيني، قوله بأن المساحة الكلية للعراق تبلغ 438,218 كم، ولا توجد مساحات واسعة ملوثة بالإشعاع فيه"، مشيرا إلى أن المواقع التي لا تزال ملوثة محددة في مساحات نقطية داخل الموقع، وهي 10 مواقع فقط تتراوح مساحتها بين (20 - 25) دونما في عموم البلاد.وأضاف الحسيني أن المركز يراقب الخلفية الإشعاعية في البيئة العراقية بشكل مستمر من خلال أجهزة الهباب الذري والمسوحات الإشعاعية، فضلاً عن منظومات الرصد الإشعاعي المنتشرة في عموم العراق والبالغ عددها 21 منظومة مرتبطة بمحطة مركزية في مقر المركز، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.ولفت المسؤول العراقي إلى أن المركز نجح بربط نظام الإنذار المبكر العراقي بشبكة نظام معلومات المراقبة الإشعاعية الدولية، ونظام تبادل المعلومات كثالث بلد عربي في هذا المجال بعد الأردن والسعودية، مؤكدا أن البيانات الخاصة بالخلفية الإشعاعية في عموم بلدان العالم تتم مشاركتها بشكل يومي ومستمر.ونفى الحسيني وجود ملوثات إشعاعية في الهواء، منوها بان المنظومات الخاصة بالمركز ذات مواصفات عالية الدقة وتتوافق مع المواصفات العالمية المعتمدة في هذا المجال، علاوة على استلام 21 منظومة حديثة إضافية ضمن مشروع التعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.تأتي تصريحات الحسيني في أعقاب اكتشاف رقعة تلوث نووية في قرية الدولاب بمحافظة بابل العراقية في أحد المنازل، فيما لاتزال الفرق الحكومية المختصة تعمل على إزالة التلوث الذي تبين انه في تربة أساس المنزل، وناجم عن تحطم كبسولات نووية كانت مخلوطة مع سكراب يعتقد انه مسروق من منشآت عسكرية من النظام السابق، وهو الأمر الذي أثار قلق الرأي العام العراقي.

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