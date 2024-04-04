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https://sputnikarabic.ae/20240404/وزارة-البيئة-العراقية-10-مواقع-فقط-لا-تزال-ملوثة-بالإشعاع-النووي-1087672041.html
وزارة البيئة العراقية: 10 مواقع فقط لا تزال ملوثة بالإشعاع النووي
وزارة البيئة العراقية: 10 مواقع فقط لا تزال ملوثة بالإشعاع النووي
سبوتنيك عربي
أفاد مركز الوقاية من الإشعاع بوزارة البيئة العراقية، بأن 59 موقعا من المواقع الملوثة بالإشعاع النووي أزيل منها التلوث وبقيت 10 مواقع فقط. 04.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-04T07:46+0000
2024-04-04T07:46+0000
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ونقل موقع "السومرية نيوز" عن مدير عام المركز صباح الحسيني، قوله بأن المساحة الكلية للعراق تبلغ 438,218 كم، ولا توجد مساحات واسعة ملوثة بالإشعاع فيه"، مشيرا إلى أن المواقع التي لا تزال ملوثة محددة في مساحات نقطية داخل الموقع، وهي 10 مواقع فقط تتراوح مساحتها بين (20 - 25) دونما في عموم البلاد.وأضاف الحسيني أن المركز يراقب الخلفية الإشعاعية في البيئة العراقية بشكل مستمر من خلال أجهزة الهباب الذري والمسوحات الإشعاعية، فضلاً عن منظومات الرصد الإشعاعي المنتشرة في عموم العراق والبالغ عددها 21 منظومة مرتبطة بمحطة مركزية في مقر المركز، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.ولفت المسؤول العراقي إلى أن المركز نجح بربط نظام الإنذار المبكر العراقي بشبكة نظام معلومات المراقبة الإشعاعية الدولية، ونظام تبادل المعلومات كثالث بلد عربي في هذا المجال بعد الأردن والسعودية، مؤكدا أن البيانات الخاصة بالخلفية الإشعاعية في عموم بلدان العالم تتم مشاركتها بشكل يومي ومستمر.ونفى الحسيني وجود ملوثات إشعاعية في الهواء، منوها بان المنظومات الخاصة بالمركز ذات مواصفات عالية الدقة وتتوافق مع المواصفات العالمية المعتمدة في هذا المجال، علاوة على استلام 21 منظومة حديثة إضافية ضمن مشروع التعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.تأتي تصريحات الحسيني في أعقاب اكتشاف رقعة تلوث نووية في قرية الدولاب بمحافظة بابل العراقية في أحد المنازل، فيما لاتزال الفرق الحكومية المختصة تعمل على إزالة التلوث الذي تبين انه في تربة أساس المنزل، وناجم عن تحطم كبسولات نووية كانت مخلوطة مع سكراب يعتقد انه مسروق من منشآت عسكرية من النظام السابق، وهو الأمر الذي أثار قلق الرأي العام العراقي.
https://sputnikarabic.ae/20240318/العراق-يقول-إنه-يعمل-مع-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-لإنشاء-مفاعل-نووي-سلمي-1087138582.html
https://sputnikarabic.ae/20230831/سياسي-عراقي-لـسبوتنيك-عقبات-كبرى-تواجه-سعي-بغداد-لامتلاك-الطاقة-النووية-1080591066.html
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وزارة البيئة العراقية: 10 مواقع فقط لا تزال ملوثة بالإشعاع النووي

07:46 GMT 04.04.2024
© AP Photo / BULLIT MARQUEZحاوية بها أكسيد اليورانيوم، على بعد 50 كيلومترا جنوب العاصمة العراقية بغداد
حاوية بها أكسيد اليورانيوم، على بعد 50 كيلومترا جنوب العاصمة العراقية بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / BULLIT MARQUEZ
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أفاد مركز الوقاية من الإشعاع بوزارة البيئة العراقية، بأن 59 موقعا من المواقع الملوثة بالإشعاع النووي أزيل منها التلوث وبقيت 10 مواقع فقط.
ونقل موقع "السومرية نيوز" عن مدير عام المركز صباح الحسيني، قوله بأن المساحة الكلية للعراق تبلغ 438,218 كم، ولا توجد مساحات واسعة ملوثة بالإشعاع فيه"، مشيرا إلى أن المواقع التي لا تزال ملوثة محددة في مساحات نقطية داخل الموقع، وهي 10 مواقع فقط تتراوح مساحتها بين (20 - 25) دونما في عموم البلاد.
الوكالة الدولية للطاقة الذرية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2024
العراق: نعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإنشاء مفاعل نووي سلمي
18 مارس, 21:40 GMT
وأضاف الحسيني أن المركز يراقب الخلفية الإشعاعية في البيئة العراقية بشكل مستمر من خلال أجهزة الهباب الذري والمسوحات الإشعاعية، فضلاً عن منظومات الرصد الإشعاعي المنتشرة في عموم العراق والبالغ عددها 21 منظومة مرتبطة بمحطة مركزية في مقر المركز، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
ولفت المسؤول العراقي إلى أن المركز نجح بربط نظام الإنذار المبكر العراقي بشبكة نظام معلومات المراقبة الإشعاعية الدولية، ونظام تبادل المعلومات كثالث بلد عربي في هذا المجال بعد الأردن والسعودية، مؤكدا أن البيانات الخاصة بالخلفية الإشعاعية في عموم بلدان العالم تتم مشاركتها بشكل يومي ومستمر.
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31 أغسطس 2023, 16:05 GMT
ونفى الحسيني وجود ملوثات إشعاعية في الهواء، منوها بان المنظومات الخاصة بالمركز ذات مواصفات عالية الدقة وتتوافق مع المواصفات العالمية المعتمدة في هذا المجال، علاوة على استلام 21 منظومة حديثة إضافية ضمن مشروع التعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
تأتي تصريحات الحسيني في أعقاب اكتشاف رقعة تلوث نووية في قرية الدولاب بمحافظة بابل العراقية في أحد المنازل، فيما لاتزال الفرق الحكومية المختصة تعمل على إزالة التلوث الذي تبين انه في تربة أساس المنزل، وناجم عن تحطم كبسولات نووية كانت مخلوطة مع سكراب يعتقد انه مسروق من منشآت عسكرية من النظام السابق، وهو الأمر الذي أثار قلق الرأي العام العراقي.
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