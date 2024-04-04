وفاة أكبر معمر ياباني

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عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
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14 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
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من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
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27 د
ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
09:31 GMT
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المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:29 GMT
25 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
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خبير: الغرب لن يحقق بمجزرة بوتشا ومؤسساته فقدت مصداقيتها
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عالم سبوتنيك
أوضاع عرب 48 بعد عملية طوفان الأقصى .. وهل زادت حدة الإضطهاد ضدهم ؟
15:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
16:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:00 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
17:20 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
17:50 GMT
10 د
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183 د
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4 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
09:03 GMT
28 د
صدى الحياة
خبير اقتصادي: مؤشر"هانكي" غير دقيق ولبنان ليس "الأكثر بؤسا" عربيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
11:08 GMT
2 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:33 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
16:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية التعاون النووي بين موسكو ودمشق
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مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
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عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
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وفاة أكبر معمر ياباني
وفاة أكبر معمر ياباني
سبوتنيك عربي
ذكرت وكالة "كيودو" للأنباء أن أكبر معمر في اليابان توفي عن عمر يناهز 112 عاما. 04.04.2024, سبوتنيك عربي
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مجتمع
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العالم
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وقالت: "في الرابع من الشهر الجاري، تم الكشف من خلال المقابلات التي أجريت في مدينة تاتياما في محافظة تشيبا، عن وفاة أكبر رجل معمر في اليابان، جيسابورو سونوبي، من مدينة تاتياما.وأشارت إلى أن سونوبي ولد في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 1911، وتوفي في أواخر مارس/آذار عن عمر يناهز 112 سنة.وتوفي رجل من محافظة هيروشيما، في نوفمبر 2022، عن عمر يناهز 111 عامًا، ما يجعل سونوبي أكبر رجل معمر في اليابان.توفي سونوبي في محافظة تشيبا المجاورة لطوكيو. ولم يتم الكشف عن تاريخ الوفاة وأسبابها بناء على طلب الأقارب.
https://sputnikarabic.ae/20240403/دولة-مهددة-بظاهرة-الأرض-المحروقة-التي-تفتك-بالحياة-من-جذورها-1087644473.html
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أخبار اليابان, العالم
أخبار اليابان, العالم

وفاة أكبر معمر ياباني

11:02 GMT 04.04.2024
© AFP 2023 / Philip Fongيُظهر هذا المنظر العام "ميكوشي"، وهو عبارة عن لوحة دينية محمولة في معبد ما تشو مياو عشية رأس السنة القمرية الجديدة للنمر في منطقة الحي الصيني في يوكوهاما، اليابان 31 يناير 2022.
يُظهر هذا المنظر العام ميكوشي، وهو عبارة عن لوحة دينية محمولة في معبد ما تشو مياو عشية رأس السنة القمرية الجديدة للنمر في منطقة الحي الصيني في يوكوهاما، اليابان 31 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2024
© AFP 2023 / Philip Fong
تابعنا عبر
ذكرت وكالة "كيودو" للأنباء أن أكبر معمر في اليابان توفي عن عمر يناهز 112 عاما.
وقالت: "في الرابع من الشهر الجاري، تم الكشف من خلال المقابلات التي أجريت في مدينة تاتياما في محافظة تشيبا، عن وفاة أكبر رجل معمر في اليابان، جيسابورو سونوبي، من مدينة تاتياما.
وأشارت إلى أن سونوبي ولد في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 1911، وتوفي في أواخر مارس/آذار عن عمر يناهز 112 سنة.
وتوفي رجل من محافظة هيروشيما، في نوفمبر 2022، عن عمر يناهز 111 عامًا، ما يجعل سونوبي أكبر رجل معمر في اليابان.
الجفاف - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
مجتمع
دولة مهددة بظاهرة "الأرض المحروقة" التي تفتك بالحياة من جذورها
أمس, 11:50 GMT
توفي سونوبي في محافظة تشيبا المجاورة لطوكيو. ولم يتم الكشف عن تاريخ الوفاة وأسبابها بناء على طلب الأقارب.
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