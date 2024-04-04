https://sputnikarabic.ae/20240404/وفاة-أكبر-معمر-ياباني-1087677517.html
وفاة أكبر معمر ياباني
وفاة أكبر معمر ياباني
سبوتنيك عربي
ذكرت وكالة "كيودو" للأنباء أن أكبر معمر في اليابان توفي عن عمر يناهز 112 عاما. 04.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-04T11:02+0000
2024-04-04T11:02+0000
2024-04-04T11:02+0000
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وقالت: "في الرابع من الشهر الجاري، تم الكشف من خلال المقابلات التي أجريت في مدينة تاتياما في محافظة تشيبا، عن وفاة أكبر رجل معمر في اليابان، جيسابورو سونوبي، من مدينة تاتياما.وأشارت إلى أن سونوبي ولد في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 1911، وتوفي في أواخر مارس/آذار عن عمر يناهز 112 سنة.وتوفي رجل من محافظة هيروشيما، في نوفمبر 2022، عن عمر يناهز 111 عامًا، ما يجعل سونوبي أكبر رجل معمر في اليابان.توفي سونوبي في محافظة تشيبا المجاورة لطوكيو. ولم يتم الكشف عن تاريخ الوفاة وأسبابها بناء على طلب الأقارب.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار اليابان, العالم
وفاة أكبر معمر ياباني
ذكرت وكالة "كيودو" للأنباء أن أكبر معمر في اليابان توفي عن عمر يناهز 112 عاما.
وقالت: "في الرابع من الشهر الجاري، تم الكشف من خلال المقابلات التي أجريت في مدينة تاتياما في محافظة تشيبا، عن وفاة أكبر رجل معمر في اليابان، جيسابورو سونوبي، من مدينة تاتياما.
وأشارت إلى أن سونوبي ولد في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 1911، وتوفي في أواخر مارس/آذار عن عمر يناهز 112 سنة.
وتوفي رجل من محافظة هيروشيما، في نوفمبر 2022، عن عمر يناهز 111 عامًا، ما يجعل سونوبي أكبر رجل معمر في اليابان.
توفي سونوبي في محافظة تشيبا المجاورة لطوكيو. ولم يتم الكشف عن تاريخ الوفاة وأسبابها بناء على طلب الأقارب.