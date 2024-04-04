صور تلفت الأنظار لحديقة الألبكة "باتشا ماما" في منتجع بسوتشي

خبير: الإنفاق العسكري على أوكرانيا هو لمصلحة لوبيات الأسلحة التابعة لبايدن

ماذا وراء اتهامات السلطة الفلسطينية لإيران بإثارة الفوضى في الضفة؟

عرب بوينت بودكاست

بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟