صور تلفت الأنظار لحديقة الألبكة "باتشا ماما" في منتجع بسوتشي

© Sputnik . Igor Onuchin / الانتقال إلى بنك الصورزوار في حديقة باشا ماما الألبكة في منتجع روزا خوتور في سوتشي.
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زوار في حديقة باشا ماما الألبكة في منتجع روزا خوتور في سوتشي.
© Sputnik . Igor Onuchin / الانتقال إلى بنك الصورزوار في حديقة باشا ماما الألبكة في منتجع روزا خوتور في سوتشي.
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زوار في حديقة باشا ماما الألبكة في منتجع روزا خوتور في سوتشي.
© Sputnik . Igor Onuchin / الانتقال إلى بنك الصورالألبكة في حديقة باشا ماما الألبكة في منتجع روزا خوتور في سوتشي.
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الألبكة في حديقة باشا ماما الألبكة في منتجع روزا خوتور في سوتشي.
© Sputnik . Igor Onuchin / الانتقال إلى بنك الصورالألبكة في منطقة مغلقة على أراضي منتزه باشا ماما الألبكة
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الألبكة في منطقة مغلقة على أراضي منتزه باشا ماما الألبكة
© Sputnik . Igor Onuchin / الانتقال إلى بنك الصورزائر يطعم الألبكة في حديقة باشا ماما الألبكة في منتجع روزا خوتور في سوتشي.
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زائر يطعم الألبكة في حديقة باشا ماما الألبكة في منتجع روزا خوتور في سوتشي.
© Sputnik . Igor Onuchin / الانتقال إلى بنك الصورزوار في حديقة باشا ماما الألبكة في منتجع روزا خوتور في سوتشي
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زوار في حديقة باشا ماما الألبكة في منتجع روزا خوتور في سوتشي
© Sputnik . Igor Onuchin / الانتقال إلى بنك الصورزائر يطعم الأرانب ذات الأذنين المتدلية في حديقة باشا ماما الألبكة في منتجع روزا خوتور في سوتشي.
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زائر يطعم الأرانب ذات الأذنين المتدلية في حديقة باشا ماما الألبكة في منتجع روزا خوتور في سوتشي.
© Sputnik . Igor Onuchin / الانتقال إلى بنك الصورالألبكة في منطقة مغلقة على أراضي منتزه باشا ماما الألبكة
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الألبكة في منطقة مغلقة على أراضي منتزه باشا ماما الألبكة
© Sputnik . Igor Onuchin / الانتقال إلى بنك الصورالألبكة في حديقة باشا ماما الألبكة في منتجع روزا خوتور في سوتشي.
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الألبكة في حديقة باشا ماما الألبكة في منتجع روزا خوتور في سوتشي.