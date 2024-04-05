https://sputnikarabic.ae/20240405/أغنى-10-أشخاص-عرب-في-2023-1087713916.html

أغنى 10 أشخاص عرب في 2023

أغنى 10 أشخاص عرب في 2023

سبوتنيك عربي

أثبت عام 2022 أنه يمثل تحديًا لأغنى الناس في العالم، يضم تصنيف فوربس للمليارديرات في العالم لعام 2023، 2640 شخصًا، بانخفاض من 2668 في عام 2022. 05.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-05T11:32+0000

2024-04-05T11:32+0000

2024-04-05T11:32+0000

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وانعكس الأمر على الشرق الأوسط الذي لم يكن بعيدا عن ذلك، حيث أصبحت ثروة تسعة من أصل 21 مليارديرًا عربيًا أقل الآن مما كانت عليه قبل عام. ومع ذلك، ارتفعت ثرواتهم الجماعية من 52.9 مليار دولار في عام 2022 إلى 53.9 مليار دولار في عام 2023. وتم استبعاد المليارديرات من المملكة العربية السعودية من قائمة فوربس العالمية للعام السادس على التوالي.لا يزال المصري ناصف ساويرس أغنى عربي في العالم، حيث تبلغ ثروته الصافية 7.4 مليار دولار، وقد انخفضت ثروته بمقدار 300 مليون دولار أقل مقارنة بعام 2022. وأهم أصوله هي حصة تبلغ نحو 6% في شركة أديداس لصناعة الملابس الرياضية. كما ويرأس إدارة شركة OCI، المصنفة على أنها إحدى أكبر شركات إنتاج الأسمدة النيتروجينية في العالم.ولا يزال الملياردير الجزائري الوحيد، يسعد ربراب وعائلته، ثاني أغنى عربي في العالم، بقيمة 4.6 مليار دولار، أي أقل بمقدار 500 مليون دولار مقارنة بعام 2022. ربراب هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سيفيتال"، أكبر شركة خاصة في الجزائر. التي بحوزتها واحدة من أكبر مصافي السكر في العالم، بطاقة إنتاجية تبلغ مليوني طن من السكر المكرر سنويا.الملياردير الإماراتي حسين سجواني، الأعلى دخلاً هذا العام، وارتفعت ثروته الشخصية بنسبة 66.7% مقارنة بعام 2022. وزادت ثروة محمد منصور بنسبة 44%.مصر ولبنان لديهما أكبر عدد من المليارديرات في المنطقة، مع ستة مشاركات لكل منهما. ويبلغ صافي ثروة المليارديرات المصريين الستة مجتمعة 19.1 مليار دولار. وهم الإخوة منصور الثلاثة، محمد ويوسف وياسين، والأخوة ساويرس ناصف ونجيب، ومحمد الفايد صاحب متجر هارودز السابق البالغ من العمر 94 عاماً.تبلغ ثروة المليارديرات اللبنانيين الستة 11.8 مليار دولار. التي تتوزع بين الشقيقين ميقاتي، قطب المجوهرات الراقية روبرت معوض، والإخوة الثلاثة للملياردير السابق ورئيس وزراء لبنان سعد الحريري، بهاء، أيمن، وفهد الحريري.يوجد في الإمارات ثلاثة مليارديرات في قائمة 2023، وهم حسين سجواني، وعبد الله بن أحمد الغرير وعائلته، وعبد الله الفطيم وعائلته، بثروة صافية مجتمعة تبلغ 9.9 مليار دولار.يمثل المغرب في هذه القائمة رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش وعائلته وقطب البنوك عثمان بن جلون وعائلته المغرب، ومن قطر فيصل بن قاسم آل ثاني وحمد بن جاسم آل ثاني، وكلاهما عضو في العائلة المالكة القطرية، يمثلان قطر.أغنى 10 أشخاص عرب في 2023ناصف ساويرس ( 7.4 مليار دولار)الجنسية: مصريالترتيب العالمي: 305ناصف ساويرس هو مستثمر وسليل أغنى عائلة في مصر. أغلى أصوله هي حصة تبلغ حوالي 6% في شركة Adidas لصناعة الملابس الرياضية. في ديسمبر 2020، استحوذ على حصة 5% في شركة Madison Square Garden Sports المدرجة في نيويورك، مالكة فريق NBA Knicks وNHL Rangers. وهو يدير شركة OCI، إحدى أكبر شركات إنتاج الأسمدة النيتروجينية في العالم، ولها مصانع في تكساس وأيوا. يتم تداوله في بورصة يورونكست أمستردام. شركة أوراسكوم للإنشاءات، وهي شركة للهندسة والبناء، يتم تداول أسهمها في البورصة المصرية وناسداك دبي. وتشمل ممتلكاته حصصا في شركة الأسمنت العملاقة لافارج هولسيم وأديداس. وهو عضو في المجلس الإشرافي لشركة أديداس.وقام ساويرس بشراء نادي أستون فيلا لكرة القدم الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالتعاون مع ويس إيدينز، التابع لمجموعة Fortress Investment Group.يسعد ربراب ( 4.6 مليار دولار)الجنسية: جزائري.الترتيب العالمي: 591أسس ربراب شركة سيفيتال وشغل منصب مديرها التنفيذي لأكثر من 50 عامًا. وعين ابنه مالك رئيسا تنفيذيا في يوليو/ تموز 2022. وتمتلك سيفيتال، أكبر شركة خاصة في الجزائر، واحدة من أكبر مصافي السكر في العالم، بقدرة إنتاجية تبلغ 2 مليون طن سنويا. وتمتلك سيفيتال شركات أوروبية، بما في ذلك شركة Groupe Brandt الفرنسية لصناعة الأجهزة المنزلية، ومصنع صلب إيطالي وشركة ألمانية لتنقية المياه. بعد أن قضى ثمانية أشهر في السجن بتهم الفساد، أُطلق سراح ربراب في 1 يناير/كانون الثاني 2020. وهو ينفي ارتكاب أي مخالفات.حسين سجواني ( 4.5 مليار دولار)الجنسية: إماراتيالترتيب العالمي: 611حسين سجواني هو رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية، وهي شركة تطوير العقارات الفاخرة ومقرها دبي، والتي أسسها في عام 2002. بدأ في مجال الخدمات الغذائية، حيث كان يقدم خدماته للجيش الأمريكي وعملاق البناء بكتل. وفي عام 2001، بعد أن سمحت دبي للأجانب بتملك العقارات، تحول إلى العقارات وباع وحدات في مبنى سكني في أقل من ستة أشهر. تعاونت داماك مع دونالد ترامب في عام 2013 لتطوير ملعبين للغولف يحملان علامة ترامب التجارية في مشاريع دبي. ويشتهر سجواني بالتسويق الباهظ، حيث يقدم في بعض الأحيان سيارات لامبورغيني مجانية لمشتري الشقق. لديه صفقات تجارية مشتركة مع فيرساتشي وبوجاتي.محمد منصور ( 3.6 مليار دولار)الجنسية: مصريالترتيب العالمي: 787ويشرف محمد منصور على مجموعة منصور العائلية التي أسسها والده الراحل لطفي عام 1952 ويعمل بها 60 ألف موظف. أسس منصور وكالات جنرال موتورز في مصر عام 1975، وأصبح فيما بعد أحد أكبر موزعي جنرال موتورز في جميع أنحاء العالم. وتمتلك مجموعة منصور أيضًا حقوق التوزيع الحصرية لمعدات كاتربيلر في مصر وسبعة دول أفريقية أخرى. منصور، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والبريطانية، شغل منصب وزير النقل المصري من عام 2006 إلى عام 2009 في عهد نظام حسني مبارك. إخوته ياسين ويوسف، الذين يتقاسمون ملكية المجموعة العائلية، هم أيضًا مليارديرات؛ ويرأس ابنه لطفي شركة الأسهم الخاصة مان كابيتال.نجيب ساويرس ( 3.3 مليار دولار)الجنسية: مصريالترتيب العالمي: 878نجيب ساويرس هو سليل أغنى عائلة في مصر. وشقيقه ناصف هو أيضا ملياردير. قام ببناء ثروة في مجال الاتصالات، حيث قام ببيع شركة أوراسكوم تيليكوم في عام 2011 لشركة الاتصالات الروسية VimpelCom (الآن Veon) في صفقة بمليارات الدولارات. وهو رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم تي إم تي للاستثمارات، التي تمتلك حصصًا في شركة لإدارة الأصول في مصر وشركة الإنترنت الإيطالية Italiaonline، من بين شركات أخرى. قام بتطوير منتجع فاخر يسمى Silversands في جزيرة غرينادا الكاريبية.عبد الله بن أحمد الغرير وعائلته ( 3 مليار دولار)الجنسية: إماراتيالترتيب العالمي: 982أسس عبد الله الغرير بنك المشرق في عام 1967. واستقال من منصبه كرئيس لمجلس الإدارة في أكتوبر 2019، لكنه ظل عضوًا في مجلس الإدارة. تمتلك شركته القابضة التي تحمل اسمه مصالح في مجالات الأغذية والبناء والعقارات. الأفراد من خارج العائلة هم جزء من فريق القيادة. قامت شركة البناء التابعة له بالكسوة الخارجية لبرج خليفة، أطول مبنى في العالم، وساعدت في بناء مترو دبي. وكان شقيقه سيف الغرير، الذي توفي في أغسطس 2019، مليارديرًا أيضًا.نجيب ميقاتي ( 2.8 مليار دولار)الجنسية: لبنانيالترتيب العالمي: 1067شارك نجيب ميقاتي في تأسيس شركة M1 Group الاستثمارية ومقرها بيروت. يشغل ميقاتي حاليًا منصب رئيس وزراء لبنان، وهو المنصب الذي شغله سابقًا من عام 2011 إلى عام 2014 ولفترة وجيزة في عام 2005. أسس ميقاتي وشقيقه الملياردير طه شركة إنفستكوم في عام 1982، لبيع الهواتف الفضائية في ذروة الحرب الأهلية في لبنان. وتوسعوا إلى أفريقيا حيث بنوا أبراج الهواتف المحمولة في غانا وليبيريا وبنين، من بين بلدان أخرى. وفي عام 2005، طرحت شركة إنفستكوم أسهمها للاكتتاب العام في بورصة لندن، وفي عام 2009، اشترت شركة إم تي إن الجنوب أفريقية حصة ميكاتيس مقابل 3.6 مليار دولار.طه ميقاتي ( 2.8 مليار دولار)الجنسية: لبنانيالترتيب العالمي: 1067شارك طه ميقاتي في تأسيس شركة M1 Group القابضة ومقرها بيروت. وتشمل استثماراتها حصصًا في شركة الاتصالات الجنوب أفريقية MTN، ومتاجر الأزياء بالتجزئة Pepe Jeans، وعقارات رئيسية في نيويورك ولندن وموناكو. أسس ميقاتي وشقيقه الملياردير نجيب شركة انفستكوم عام 1982 لبيع الهواتف الفضائية في ذروة الحرب الأهلية في لبنان. وتوسعوا إلى أفريقيا حيث بنوا أبراج الهواتف المحمولة في غانا وليبيريا وبنين، من بين بلدان أخرى. وفي عام 2005، طرحت شركة إنفستكوم أسهمها للاكتتاب العام في بورصة لندن، وفي عام 2009، اشترت شركة إم تي إن الجنوب أفريقية حصة ميكاتيس مقابل 3.6 مليار دولار.سهيل بهوان ( 2.7 مليار دولار)الجنسية: عُمانيالترتيب العالمي: 1104سهيل بهوان هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة سهيل بهوان، إحدى أكبر المجموعات في سلطنة عمان. وهي منتج رئيسي للأسمدة، حيث تنتج 1.3 مليون طن من اليوريا سنويا. كما أنها تمتلك وكلاء نيسان وبي دبليو إم. بدأ العمل لأول مرة مع شقيقه سعود في عام 1965، حيث كان يبيع شباك الصيد ومواد البناء، قبل أن يحصل على وكالة تويوتا في عام 1975. وفي عام 2002، انفصل عن شقيقه الذي احتفظ بوكالة تويوتا وسلمها بعد وفاته إلى عائلته. ابن محمد.عبد الله الفطيم وعائلته ( 2.4 مليار دولار)الجنسية: إماراتيالترتيب العالمي: 1272يمتلك عبد الله الفطيم مجموعة الفطيم، التي يديرها ابنه عمر، الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي. وفي عام 1955، أصبحت المجموعة الموزع الحصري في دولة الإمارات العربية المتحدة لشركة تويوتا - ولا تزال تحتفظ بالتوزيع حتى اليوم. كما أن الفطيم مرخصة لتشغيل هيرتز، وإيكيا، وتويز (آر) أص، وماركس آند سبنسر في الإمارات العربية المتحدة. ويرتكز تجار التجزئة على مراكز التسوق الخاصة بهم، والتي تشمل دبي فستيفال سيتي، ودبي فستيفال بلازا، والدوحة فستيفال سيتي، وكايرو فستيفال سيتي. توفي ابن عمه ماجد الفطيم في ديسمبر 2021 وكان مليارديرًا أيضًا.

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