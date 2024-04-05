https://sputnikarabic.ae/20240405/إيران-تحذر-واشنطن-من-السقوط-بفخ-نتنياهو-والبقاء-بعيدا-لتجنب-الضرر-1087727118.html

إيران تحذر واشنطن من "السقوط بفخ نتنياهو والبقاء بعيدا لتجنب الضرر"

إيران تحذر واشنطن من "السقوط بفخ نتنياهو والبقاء بعيدا لتجنب الضرر"

سبوتنيك عربي

صرح محمد جمشيدي، نائب مدير مكتب الشؤون السياسية للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الجمعة، بأن "إيران حذرت أمريكا، في رسالة مكتوبة، من التنحي حتى لا تتعرض... 05.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-05T17:15+0000

2024-04-05T17:15+0000

2024-04-05T17:15+0000

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وكتب جمشيدي عبر منصة "إكس"، أن "إيران حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، أيضا من الوقوع في فخ نتنياهو(بنيامين رئيس الوزراء)"، وأضاف أن "أمريكا طالبت إيران أيضا بعدم ضرب أهداف أمريكية".وتأتي الرسالة الإيرانية، بعد أيام قليلة من الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، والذي قُتل فيه 7 مستشارين عسكريين إيرانيين، وتعهدت طهران في المقابل بالرد على الهجوم.وشدد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، اليوم الجمعة، بأن "أي اعتداء ضد إيران لن يبقى دون رد".وخلال كلمة بمناسبة يوم "القدس العالمي"، في العاصمة طهران، قال سلامي: "القائد الأعلى علي خامنئي، قال إنه سوف يقوم بمحاسبة الكيان الصهيوني ولا يمكن لهذا الكيان التهرب من نتائج ما يقوم به".وأضاف: "رجالنا الشجعان سيعاقبون الكيان الصهيوني على جريمة قصفه قنصليتنا في دمشق، ولن يتمكن هذا الكيان من الهروب".وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن يوم الاثنين الماضي، مقتل اثنين من مستشاريه العسكريين و5 ضباط من مرافقيهم في سوريا، إثر غارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أن إسرائيل وجهت ضربة جوية لمبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى تدميره بالكامل ومقتل وإصابة جميع من بداخله.من جهته، عقد المجلس الأعلى للأمن الإيراني، يوم الثلاثاء الماضي، اجتماعا بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بعد القصف الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.وقالت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن "المجلس اتخد القرارات المناسبة بشأن جريمة الحرب المتعلقة بالقصف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق"، مشيرًا إلى أن قرارات المجلس اتخذت في جلسة حضرها رئيسي، تمت مساء أمس الاثنين.وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده استدعت القائم بأعمال السفارة السويسرية لديها للتأكيد على مسؤولية الولايات المتحدة في الهجوم على مبنى قنصلية طهران في العاصمة السورية دمشق.

https://sputnikarabic.ae/20240405/إعلام-دبلوماسيو-إسرائيل-يواجهون-تهديدات-متزايدة-بعد-قصف-القنصيلية-الإيرانية-في-دمشق-1087724943.html

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