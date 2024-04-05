https://sputnikarabic.ae/20240405/اجتماع-لبوتين-بشأن-الإجراءات-المتخذة-بعد-الهجوم-الإرهابي-على-كروكوس-في-ضواحي-موسكو-1087711285.html
اجتماع لبوتين بشأن الإجراءات المتخذة بعد الهجوم الإرهابي على "كروكوس" في ضواحي موسكو
اجتماع لبوتين بشأن الإجراءات المتخذة بعد الهجوم الإرهابي على "كروكوس" في ضواحي موسكو
سبوتنيك عربي
يعقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين اجتماعًا بشأن الإجراءات المتخذة بعد الهجوم الإرهابي على "كروكوس" في ضواحي موسكو. 05.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-05T10:22+0000
2024-04-05T10:22+0000
2024-04-05T10:32+0000
روسيا
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اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، مناقشة زيادة فعالية مكافحة الجريمة المنظمة.وقال "قضيتنا الرئيسية اليوم هي زيادة كفاءة العمل مع مظاهر الجريمة المنظمة والجريمة بشكل عام".واقتحم 4 مسلحين قاعة مجمع "كروكوس سيتي" في العاصمة الروسية موسكو، مساء يوم الجمعة 22 مارس الفائت، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الفائت، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت في الـ23 من الشهر ذاته.وأدان الرئيس الروسي الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدًا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.كما أدانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.كشف تفاصيل جديدة حول هجوم "كروكوس" الإرهابيكما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المتورطين في هجوم "كروكوس" الإرهابي خططوا لعبور الحدود الروسية الأوكرانية، وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني.الأمن الروسي يعتقل 3 أشخاص متورطين بالهجوم الإرهابي في "كروكوس"
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
اجتماع لبوتين بشأن الإجراءات المتخذة بعد الهجوم الإرهابي على "كروكوس" في ضواحي موسكو
10:22 GMT 05.04.2024 (تم التحديث: 10:32 GMT 05.04.2024)
يتبع
يعقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين اجتماعًا بشأن الإجراءات المتخذة بعد الهجوم الإرهابي على "كروكوس" في ضواحي موسكو.
اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، مناقشة زيادة فعالية مكافحة الجريمة المنظمة.
وقال "قضيتنا الرئيسية اليوم هي زيادة كفاءة العمل مع مظاهر الجريمة المنظمة والجريمة بشكل عام".
واقتحم 4 مسلحين قاعة مجمع "كروكوس سيتي" في العاصمة الروسية موسكو، مساء يوم الجمعة 22 مارس الفائت، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الفائت، يوم حداد وطني
، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت في الـ23 من الشهر ذاته.
وأدان الرئيس الروسي الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدًا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.
كما أدانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.
كما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المتورطين في هجوم "كروكوس" الإرهابي خططوا لعبور الحدود الروسية الأوكرانية، وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني.