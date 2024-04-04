https://sputnikarabic.ae/20240404/الأمن-الروسي-يعتقل-3-أشخاص-متورطين-بالهجوم-الإرهابي-في-كروكوس-1087684326.html
الأمن الروسي يعتقل 3 أشخاص متورطين بالهجوم الإرهابي في "كروكوس"
الأمن الروسي يعتقل 3 أشخاص متورطين بالهجوم الإرهابي في "كروكوس"
سبوتنيك عربي
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، بأن قوات الأمن في موسكو ويكاترينبورغ وأومسك اعتقلت ثلاثة متورطين في الهجوم الإرهابي على قاعة كروكوس. 04.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-04T12:35+0000
2024-04-04T12:35+0000
2024-04-04T12:43+0000
روسيا
الهجوم الإرهابي في موسكو
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وقال الأمن الفيدرالي: "اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مدن موسكو ويكاترينبورغ وأومسك مواطنًا روسيًا ومواطنين أجنبيين - جميعهم مهاجرون من منطقة آسيا الوسطى، متورطين في الهجوم الإرهابي الذي ارتكب في 22 مارس 2024 في مجمع "كروكوس".وأشارت إلى أن جهاز الأمن الفيدرالي تمكن من إثبات أن "اثنين من المعتقلين قاما بتحويل أموال لشراء أسلحة نارية ومركبات استخدمت في الهجوم الإرهابي، والثالث قام بتجنيد شركاء في الهجوم الإرهابي وقام بتمويل منفذيه".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت في الـ23 من الشهر ذاته.الاستخبارات الروسية تكشف طريقة قيام واشنطن بإخفاء المنفذ لعملية "كروكوس" الإرهابيةوأدان الرئيس الروسي الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدًا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.كما أدانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.كشف تفاصيل جديدة حول هجوم "كروكوس" الإرهابيكما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المتورطين في هجوم "كروكوس" الإرهابي خططوا لعبور الحدود الروسية الأوكرانية، وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني.
https://sputnikarabic.ae/20240401/الاستخبارات-الروسية-تكشف-طريقة-قيام-واشنطن-بإخفاء-المنفذ-لعملية-كروكوس-الإرهابية-1087579202.html
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روسيا, الهجوم الإرهابي في موسكو
روسيا, الهجوم الإرهابي في موسكو
الأمن الروسي يعتقل 3 أشخاص متورطين بالهجوم الإرهابي في "كروكوس"
12:35 GMT 04.04.2024 (تم التحديث: 12:43 GMT 04.04.2024)
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، بأن قوات الأمن في موسكو ويكاترينبورغ وأومسك اعتقلت ثلاثة متورطين في الهجوم الإرهابي على قاعة كروكوس.
وقال الأمن الفيدرالي: "اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مدن موسكو ويكاترينبورغ وأومسك مواطنًا روسيًا ومواطنين أجنبيين - جميعهم مهاجرون من منطقة آسيا الوسطى، متورطين في الهجوم الإرهابي الذي ارتكب في 22 مارس 2024 في مجمع "كروكوس".
وأشارت إلى أن جهاز الأمن الفيدرالي تمكن من إثبات أن "اثنين من المعتقلين قاما بتحويل أموال لشراء أسلحة نارية ومركبات استخدمت في الهجوم الإرهابي، والثالث قام بتجنيد شركاء في الهجوم الإرهابي وقام بتمويل منفذيه".
واقتحم 4 مسلحين قاعة مجمع "كروكوس سيتي" في العاصمة الروسية موسكو، مساء يوم الجمعة 22 مارس الجاري، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني
، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت في الـ23 من الشهر ذاته.
وأدان الرئيس الروسي
الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدًا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.
كما أدانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.
كما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المتورطين في هجوم "كروكوس" الإرهابي خططوا لعبور الحدود الروسية الأوكرانية، وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني.