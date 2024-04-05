الجيش الإسرائيلي يعلن نتائج التحقيق بشأن مقتل عمال الإغاثة في غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
05:36 GMT
4 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
09:03 GMT
28 د
صدى الحياة
خبير اقتصادي: مؤشر"هانكي" غير دقيق ولبنان ليس "الأكثر بؤسا" عربيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
11:08 GMT
2 د
On air
12:36 GMT
1 د
On air
12:37 GMT
1 د
حصاد الأسبوع
خبير: الإنفاق العسكري على أوكرانيا هو لمصلحة لوبيات الأسلحة التابعة لبايدن
14:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء اتهامات السلطة الفلسطينية لإيران بإثارة الفوضى في الضفة؟
15:03 GMT
29 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لهذا السبب تستهدف إسرائيل المنظمات الدولية في غزة
15:34 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
16:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية التعاون النووي بين موسكو ودمشق
17:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:30 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
17:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
08:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء اتهامات السلطة الفلسطينية لإيران بإثارة الفوضى في الضفة؟
09:31 GMT
29 د
من الملعب
مبارة فاصلة بين الحكمة والرياضي ضمن منافسات بطولة غرب آسيا لكرة السلة
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لهذا السبب تستهدف إسرائيل المنظمات الدولية في غزة
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا قرر الناتو أن يدخل الصراع مع روسيا بشكل مباشر فهذا سيفجر الأزمة العالمية
14:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
16:03 GMT
17 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:20 GMT
11 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
16:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:00 GMT
46 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
17:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240405/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-نتائج-التحقيق-بشأن-مقتل-عمال-الإغاثة-في-غزة-1087718082.html
الجيش الإسرائيلي يعلن نتائج التحقيق بشأن مقتل عمال الإغاثة في غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن نتائج التحقيق بشأن مقتل عمال الإغاثة في غزة
سبوتنيك عربي
نشر الجيش الإسرائيلي، البوم الجمعة، نتائج تحقيق داخلي أجراه، بخصوص استهداف فريق الإغاثة التابع للمطبخ المركزي العالمي في قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل 7 من أعضاء... 05.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-05T12:24+0000
2024-04-05T12:24+0000
طوفان الأقصى
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
قطاع غزة
العالم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/01/1083650680_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ec7ab4365f00a563aed79cbd16d40798.jpg
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "ما جرى كان ناجما عن خطأ جسيم، نتج عن خلل خطير نتيجة خطأ في التحديد، وخطأ في اتخاذ القرار، وبشكل مخالف للأوامر، وتعليمات إطلاق النار".وأشار الجيش في بيانه، إلى أن "نتائج التحقيق تظهر أنه كان من الممكن منع الحادث، لكن في الوقت نفسه كان قادة الجيش مقتنعين بأنهم يهاجمون نشطاء حماس المسلحين، وليس موظفي المطبخ المركزي العالمي".وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "يأخذ على محمل الجد الحادث الخطير، ويعرب عن حزنه العميق للخسارة، ويشاطر عائلات الضحايا حزنها"، لافتًا إلى أنه "يعلق أهمية قصوى على النشاط الإنساني الحيوي لمنظمات الإغاثة الدولية".وشدد على "مواصلة العمل" على تنسيق ومساعدة أنشطة منظمات الإغاثة، و"ضمان سلامة الفرق والحفاظ على حياتهم".كما نوه إلى التزامه بالقتال "بلا هوادة" ضد حماس، إلى جانب "الحفاظ على قيم الجيش الإسرائيلي وقوانين الحرب وتجنب إيذاء الأبرياء"، وأنه سوف "يستخلص العبر من الحادث".
https://sputnikarabic.ae/20240402/بلينكن-طلبنا-من-إسرائيل-فتح-تحقيق-سريع-ودقيق-بشأن-مقتل-عمال-الإغاثة-بغزة-1087622899.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/01/1083650680_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0f9ac91ff9329e5869422c040a3c1b16.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار

الجيش الإسرائيلي يعلن نتائج التحقيق بشأن مقتل عمال الإغاثة في غزة

12:24 GMT 05.04.2024
© AFP 2023 / John Macdougallتظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023.
تظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2024
© AFP 2023 / John Macdougall
تابعنا عبر
نشر الجيش الإسرائيلي، البوم الجمعة، نتائج تحقيق داخلي أجراه، بخصوص استهداف فريق الإغاثة التابع للمطبخ المركزي العالمي في قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل 7 من أعضاء الفريق.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "ما جرى كان ناجما عن خطأ جسيم، نتج عن خلل خطير نتيجة خطأ في التحديد، وخطأ في اتخاذ القرار، وبشكل مخالف للأوامر، وتعليمات إطلاق النار".

وأضاف: "قوات الجيش شخصت وجود مسلح على إحدى شاحنات المساعدات، التي دخلت المستودع، إضافة إلى مسلح آخر. وبعد تفريغ الحمولة غادرت السيارات حيث اعتقد أحد القادة خطأً أن المسلحين كانوا في المركبات المرافقة، وأنهم إرهابيون من حماس. ولم تحدد القوات الإسرائيلية أن المركبات المذكورة مرتبطة بمنظمة المطبخ المركز العالمي".

وأشار الجيش في بيانه، إلى أن "نتائج التحقيق تظهر أنه كان من الممكن منع الحادث، لكن في الوقت نفسه كان قادة الجيش مقتنعين بأنهم يهاجمون نشطاء حماس المسلحين، وليس موظفي المطبخ المركزي العالمي".
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي في بكين، الصين في 19 يونيو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2024
بلينكن: طلبنا من إسرائيل فتح تحقيق سريع ودقيق بشأن مقتل عمال الإغاثة بغزة
2 أبريل, 15:28 GMT

وحسب البيان، قرر رئيس الأركان هرتسي هليفي، تنحية قائد إسناد لوائي برتبة رائد، وتنحية قائد آخر في اللواء برتبة عقيد احتياط، كما تقرر توبيخ قائد أحد الألوية وقائد الفرقة 162، إضافة إلى توبيخ قائد القيادة الجنوبية يارون فينكلمان، بسبب مسؤوليته الشاملة عن الحادث.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "يأخذ على محمل الجد الحادث الخطير، ويعرب عن حزنه العميق للخسارة، ويشاطر عائلات الضحايا حزنها"، لافتًا إلى أنه "يعلق أهمية قصوى على النشاط الإنساني الحيوي لمنظمات الإغاثة الدولية".
وشدد على "مواصلة العمل" على تنسيق ومساعدة أنشطة منظمات الإغاثة، و"ضمان سلامة الفرق والحفاظ على حياتهم".
كما نوه إلى التزامه بالقتال "بلا هوادة" ضد حماس، إلى جانب "الحفاظ على قيم الجيش الإسرائيلي وقوانين الحرب وتجنب إيذاء الأبرياء"، وأنه سوف "يستخلص العبر من الحادث".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:54 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تسمح بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.. فيديو وصورأمس, 22:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала