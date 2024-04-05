https://sputnikarabic.ae/20240405/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-نتائج-التحقيق-بشأن-مقتل-عمال-الإغاثة-في-غزة-1087718082.html
الجيش الإسرائيلي يعلن نتائج التحقيق بشأن مقتل عمال الإغاثة في غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن نتائج التحقيق بشأن مقتل عمال الإغاثة في غزة
سبوتنيك عربي
نشر الجيش الإسرائيلي، البوم الجمعة، نتائج تحقيق داخلي أجراه، بخصوص استهداف فريق الإغاثة التابع للمطبخ المركزي العالمي في قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل 7 من أعضاء... 05.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-05T12:24+0000
2024-04-05T12:24+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "ما جرى كان ناجما عن خطأ جسيم، نتج عن خلل خطير نتيجة خطأ في التحديد، وخطأ في اتخاذ القرار، وبشكل مخالف للأوامر، وتعليمات إطلاق النار".وأشار الجيش في بيانه، إلى أن "نتائج التحقيق تظهر أنه كان من الممكن منع الحادث، لكن في الوقت نفسه كان قادة الجيش مقتنعين بأنهم يهاجمون نشطاء حماس المسلحين، وليس موظفي المطبخ المركزي العالمي".وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "يأخذ على محمل الجد الحادث الخطير، ويعرب عن حزنه العميق للخسارة، ويشاطر عائلات الضحايا حزنها"، لافتًا إلى أنه "يعلق أهمية قصوى على النشاط الإنساني الحيوي لمنظمات الإغاثة الدولية".وشدد على "مواصلة العمل" على تنسيق ومساعدة أنشطة منظمات الإغاثة، و"ضمان سلامة الفرق والحفاظ على حياتهم".كما نوه إلى التزامه بالقتال "بلا هوادة" ضد حماس، إلى جانب "الحفاظ على قيم الجيش الإسرائيلي وقوانين الحرب وتجنب إيذاء الأبرياء"، وأنه سوف "يستخلص العبر من الحادث".
https://sputnikarabic.ae/20240402/بلينكن-طلبنا-من-إسرائيل-فتح-تحقيق-سريع-ودقيق-بشأن-مقتل-عمال-الإغاثة-بغزة-1087622899.html
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طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار
الجيش الإسرائيلي يعلن نتائج التحقيق بشأن مقتل عمال الإغاثة في غزة
نشر الجيش الإسرائيلي، البوم الجمعة، نتائج تحقيق داخلي أجراه، بخصوص استهداف فريق الإغاثة التابع للمطبخ المركزي العالمي في قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل 7 من أعضاء الفريق.
وقال الجيش الإسرائيلي
في بيان: "ما جرى كان ناجما عن خطأ جسيم، نتج عن خلل خطير نتيجة خطأ في التحديد، وخطأ في اتخاذ القرار، وبشكل مخالف للأوامر، وتعليمات إطلاق النار".
وأضاف: "قوات الجيش شخصت وجود مسلح على إحدى شاحنات المساعدات، التي دخلت المستودع، إضافة إلى مسلح آخر. وبعد تفريغ الحمولة غادرت السيارات حيث اعتقد أحد القادة خطأً أن المسلحين كانوا في المركبات المرافقة، وأنهم إرهابيون من حماس. ولم تحدد القوات الإسرائيلية أن المركبات المذكورة مرتبطة بمنظمة المطبخ المركز العالمي".
وأشار الجيش في بيانه، إلى أن "نتائج التحقيق تظهر أنه كان من الممكن منع الحادث، لكن في الوقت نفسه كان قادة الجيش مقتنعين بأنهم يهاجمون نشطاء حماس المسلحين، وليس موظفي المطبخ المركزي العالمي".
وحسب البيان، قرر رئيس الأركان هرتسي هليفي، تنحية قائد إسناد لوائي برتبة رائد، وتنحية قائد آخر في اللواء برتبة عقيد احتياط، كما تقرر توبيخ قائد أحد الألوية وقائد الفرقة 162، إضافة إلى توبيخ قائد القيادة الجنوبية يارون فينكلمان، بسبب مسؤوليته الشاملة عن الحادث.
وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "يأخذ على محمل الجد الحادث الخطير، ويعرب عن حزنه العميق للخسارة، ويشاطر عائلات الضحايا حزنها"، لافتًا إلى أنه "يعلق أهمية قصوى على النشاط الإنساني الحيوي لمنظمات الإغاثة الدولية".
وشدد على "مواصلة العمل" على تنسيق ومساعدة أنشطة منظمات الإغاثة، و"ضمان سلامة الفرق والحفاظ على حياتهم".
كما نوه إلى التزامه بالقتال "بلا هوادة" ضد حماس
، إلى جانب "الحفاظ على قيم الجيش الإسرائيلي وقوانين الحرب وتجنب إيذاء الأبرياء"، وأنه سوف "يستخلص العبر من الحادث".