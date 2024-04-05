https://sputnikarabic.ae/20240405/القوات-الجوية-الروسية-تستلم-الدفعة-الأولى-لعام-2024-من-قاذفات-سو-34-1087705767.html
القوات الجوية الروسية تستلم الدفعة الأولى لعام 2024 من قاذفات "سو-34"
القوات الجوية الروسية تستلم الدفعة الأولى لعام 2024 من قاذفات "سو-34"
سبوتنيك عربي
أفادت الخدمة الصحفية لشركة "روستيخ" بأن الشركة قامت بتسليم الدفعات الأولى لعام 2024 من قاذفات القنابل "سو-34". 05.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-05T08:08+0000
2024-04-05T08:08+0000
2024-04-05T08:08+0000
روسيا
سلاح روسيا
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وقالت الشركة: "تم تسليم الدفعة الأولى من قاذفات "سو-34" إلى القوات الجوية الروسية في إطار تنفيذ أمر دفاع الدولة. وتم تصنيع الطائرات في مصنع شكالوف نوفوسيبيرسك للطيران التابع لشركة الطائرات المتحدة. وبعد الانتهاء من مجموعة كاملة من اختبارات المصنع، تم شحن الطائرات إلى القوات".وأشار المدير العام لشركة الطائرات المتحدة، يوري سليوسار، إلى أن جميع مصانع الشركة المشاركة في تنفيذ أوامر دفاع الدولة لا تبطئ معدلات الإنتاج.وقال: "لقد بدأنا في تسليم الطائرات مع الدفعة الأولى من قاذفات القنابل "سو-34" كجزء من برنامج الإنتاج للعام الحالي. يتعامل مصنع نوفوسيبيرسك مع مهامه بثقة. ويدرك عمال المصنع مدى أهمية معداتنا اليوم".وتشكل قاذفات "سو-34" جزءاً مهماً من القوة الضاربة للطيران الجوي الروسي في الخطوط الأمامية. وتتيح قدرات الطائرة استخدام أسلحة الدفاع الجوي المتقدمة، وزيادة مدى تدميرالأهداف الأرضية والسطحية، وتحسين دقة القصف.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا
القوات الجوية الروسية تستلم الدفعة الأولى لعام 2024 من قاذفات "سو-34"
أفادت الخدمة الصحفية لشركة "روستيخ" بأن الشركة قامت بتسليم الدفعات الأولى لعام 2024 من قاذفات القنابل "سو-34".
وقالت الشركة: "تم تسليم الدفعة الأولى من قاذفات "سو-34" إلى القوات الجوية الروسية في إطار تنفيذ أمر دفاع الدولة. وتم تصنيع الطائرات في مصنع شكالوف نوفوسيبيرسك للطيران التابع لشركة الطائرات المتحدة. وبعد الانتهاء من مجموعة كاملة من اختبارات المصنع، تم شحن الطائرات إلى القوات".
وأشار المدير العام لشركة الطائرات المتحدة، يوري سليوسار، إلى أن جميع مصانع الشركة المشاركة في تنفيذ أوامر دفاع الدولة لا تبطئ معدلات الإنتاج.
وقال: "لقد بدأنا في تسليم الطائرات مع الدفعة الأولى من قاذفات القنابل "سو-34" كجزء من برنامج الإنتاج للعام الحالي. يتعامل مصنع نوفوسيبيرسك مع مهامه بثقة. ويدرك عمال المصنع مدى أهمية معداتنا اليوم".
وتشكل قاذفات "سو-34" جزءاً مهماً من القوة الضاربة للطيران الجوي الروسي في الخطوط الأمامية. وتتيح قدرات الطائرة استخدام أسلحة الدفاع الجوي المتقدمة، وزيادة مدى تدميرالأهداف الأرضية والسطحية، وتحسين دقة القصف.