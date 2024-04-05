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برنامج الأغذية العالمي يحذر من مجاعة "غير مسبوقة" في السودان مع بدء "الأشهر العجاف"
برنامج الأغذية العالمي يحذر من مجاعة "غير مسبوقة" في السودان مع بدء "الأشهر العجاف"
سبوتنيك عربي
حذر برنامج الأغذية العالمي، اليوم الجمعة، من أن السودان قد يشهد مجاعة "غير مسبوقة"، وذلك مع بدء موسم "الأشهر العجاف"، في غضون أسابيع قليلة. 05.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-05T18:23+0000
2024-04-05T18:23+0000
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جاء ذلك في بيان رسمي للبرنامج، أعلن فيه عن وصول أول شحنة مساعدات غذائية، منذ أشهر، إلى إقليم دارفور غربي السودان.ومع ذلك، فإن وكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة تحذر من أنه ما لم يحصل شعب السودان على تدفق مستمر من المساعدات عبر جميع الممرات الإنسانية الممكنة، من البلدان المجاورة وعبر خطوط القتال، فإن كارثة الجوع في البلاد سوف تتفاقم.وأشار برنامج الأغذية العالمي، في بيانه، إلى عبور قافلتين الحدود من تشاد إلى دارفور، في أواخر شهر مارس/ آذار الماضي، محملتين بالمساعدات الغذائية لنحو 250 ألف شخص يواجهون الجوع الحاد في شمال وغرب ووسط دارفور، لافتًا إلى أن هذه هي أول قوافل مساعدات برنامج الأغذية العالمي عبر الحدود تصل إلى دارفور، بعد مفاوضات مطولة لإعادة فتح هذه الطرق، بعد أن ألغت السلطات في بورتسودان تصاريح الممرات الإنسانية من تشاد، في شهر فبراير/ شباط الماضي.وأكد ممثل برنامج الأغذية العالمي ومديره القطري في السودان، إيدي روي، أن "التوقف المؤقت للممر الإنساني من تشاد، فضلا عن القتال المستمر وعمليات التخليص المطولة للشحنات الإنسانية والعوائق البيروقراطية والتهديدات الأمنية، جعلت من المستحيل على العاملين في المجال الإنساني العمل بالحجم المطلوب لتلبية احتياجات الجوع في السودان".وأضاف: "نحن بحاجة إلى أن تصل المساعدات باستمرار إلى المجتمعات التي مزقتها الحرب عبر كل الطرق الممكنة، وسوف يزداد الجوع في السودان مع بدء موسم العجاف، في غضون أسابيع قليلة، وأخشى أن نشهد مستويات غير مسبوقة من المجاعة وسوء التغذية تجتاح السودان خلال موسم العجاف هذا".وتدفع الحرب في السودان الجوع في البلاد إلى مستويات قياسية، حيث يواجه 18 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد جوعًا حادًا، بينما في دارفور، يعيش 1.7 مليون شخص في مستويات الجوع الطارئة.وفي شهر مارس الماضي، حذرت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، من أن الحرب في السودان قد تؤدي إلى أسوأ أزمة جوع في العالم، ما لم تحصل الأسر في السودان وأولئك الذين فروا إلى جنوب السودان وتشاد على المساعدات الغذائية، التي هم في أمس الحاجة إليها، وذلك يتطلب وصولًا غير مقيد وعمليات تطهير أسرع وأموالا لتقديم استجابة إنسانية تلبي الاحتياجات الهائلة للمدنيين المتأثرين بالحرب المدمرة في السودان.وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
https://sputnikarabic.ae/20240321/الأمم-المتحدة-السودان-في-طريقه-لأن-يواجه-أسوأ-أزمة-جوع-في-العالم-1087220038.html
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أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار العالم الآن, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة
أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار العالم الآن, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة

برنامج الأغذية العالمي يحذر من مجاعة "غير مسبوقة" في السودان مع بدء "الأشهر العجاف"

18:23 GMT 05.04.2024
© AFP 2023 / SIMON MAINAنساء نازحات ينتظرن الحصول على حصتهن الغذائية أثناء توزيع المواد الغذائية بجوار شاحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في بانتيو، جنوب السودان، 7 فبراير/ شباط 2023
نساء نازحات ينتظرن الحصول على حصتهن الغذائية أثناء توزيع المواد الغذائية بجوار شاحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في بانتيو، جنوب السودان، 7 فبراير/ شباط 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2024
نساء نازحات ينتظرن الحصول على حصتهن الغذائية أثناء توزيع المواد الغذائية بجوار شاحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في بانتيو، جنوب السودان، 7 فبراير/ شباط 2023
© AFP 2023 / SIMON MAINA
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حذر برنامج الأغذية العالمي، اليوم الجمعة، من أن السودان قد يشهد مجاعة "غير مسبوقة"، وذلك مع بدء موسم "الأشهر العجاف"، في غضون أسابيع قليلة.
جاء ذلك في بيان رسمي للبرنامج، أعلن فيه عن وصول أول شحنة مساعدات غذائية، منذ أشهر، إلى إقليم دارفور غربي السودان.
ومع ذلك، فإن وكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة تحذر من أنه ما لم يحصل شعب السودان على تدفق مستمر من المساعدات عبر جميع الممرات الإنسانية الممكنة، من البلدان المجاورة وعبر خطوط القتال، فإن كارثة الجوع في البلاد سوف تتفاقم.
وأشار برنامج الأغذية العالمي، في بيانه، إلى عبور قافلتين الحدود من تشاد إلى دارفور، في أواخر شهر مارس/ آذار الماضي، محملتين بالمساعدات الغذائية لنحو 250 ألف شخص يواجهون الجوع الحاد في شمال وغرب ووسط دارفور، لافتًا إلى أن هذه هي أول قوافل مساعدات برنامج الأغذية العالمي عبر الحدود تصل إلى دارفور، بعد مفاوضات مطولة لإعادة فتح هذه الطرق، بعد أن ألغت السلطات في بورتسودان تصاريح الممرات الإنسانية من تشاد، في شهر فبراير/ شباط الماضي.
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وأكد ممثل برنامج الأغذية العالمي ومديره القطري في السودان، إيدي روي، أن "التوقف المؤقت للممر الإنساني من تشاد، فضلا عن القتال المستمر وعمليات التخليص المطولة للشحنات الإنسانية والعوائق البيروقراطية والتهديدات الأمنية، جعلت من المستحيل على العاملين في المجال الإنساني العمل بالحجم المطلوب لتلبية احتياجات الجوع في السودان".
وأضاف: "نحن بحاجة إلى أن تصل المساعدات باستمرار إلى المجتمعات التي مزقتها الحرب عبر كل الطرق الممكنة، وسوف يزداد الجوع في السودان مع بدء موسم العجاف، في غضون أسابيع قليلة، وأخشى أن نشهد مستويات غير مسبوقة من المجاعة وسوء التغذية تجتاح السودان خلال موسم العجاف هذا".
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وتدفع الحرب في السودان الجوع في البلاد إلى مستويات قياسية، حيث يواجه 18 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد جوعًا حادًا، بينما في دارفور، يعيش 1.7 مليون شخص في مستويات الجوع الطارئة.
وفي شهر مارس الماضي، حذرت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، من أن الحرب في السودان قد تؤدي إلى أسوأ أزمة جوع في العالم، ما لم تحصل الأسر في السودان وأولئك الذين فروا إلى جنوب السودان وتشاد على المساعدات الغذائية، التي هم في أمس الحاجة إليها، وذلك يتطلب وصولًا غير مقيد وعمليات تطهير أسرع وأموالا لتقديم استجابة إنسانية تلبي الاحتياجات الهائلة للمدنيين المتأثرين بالحرب المدمرة في السودان.
وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
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