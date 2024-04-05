https://sputnikarabic.ae/20240405/بيروت-تتضامن-مع-فلسطين-وتضيء-صخرة-الروشة-بالعلمين-اللبناني-والفلسطيني-فيديو-وصور-1087735563.html

بيروت تتضامن مع فلسطين وتضيء صخرة الروشة بالعلمين اللبناني والفلسطيني.. فيديو وصور

بيروت تتضامن مع فلسطين وتضيء صخرة الروشة بالعلمين اللبناني والفلسطيني.. فيديو وصور

سبوتنيك عربي

أضيئت صخرة الروشة في العاصمة اللبنانية بيروت، مساء اليوم الجمعة، بالعلمين اللبناني والفلسطيني، وذلك بمناسبة "يوم القدس العالمي" وتضامناً مع " مع الشعب... 05.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-05T23:10+0000

2024-04-05T23:10+0000

2024-04-05T23:10+0000

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وتحت شعار "كل الأرض فلسطين" نظمت الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين بالتعاون مع محافظة بيروت الوقفة، حيث أضيئت صخرة الروشة بالعلمين اللبناني والفلسطيني وبعض الصور المؤثرة من قطاع غزة، وذلك بمشاركة محافظ بيروت القاضي مروان عبود وافنان اللبناني معين شريف وحشد من الناس.وقدم الفنان معين شريف خلال الوقفة وصلة فنية تضامنية مع فلسطين، وقال لـ"سبوتنيك" إن "الوقفة اليوم اعتدنا عليهما سنويا في آخر أسبوع من شهر رمضان المبارك، في أسبوع القدس ولكن هذه المرة الوقفة ليست للتضامن فقط بل لنطالب مع كل أحرار العالم الذين خرجوا في هذا اليوم، وبصوت واحد لوقف إطلاق النار الفوري وتغليب الإنسانية على الوحشية التي يتعامل بها العدو".وبدوره محافظ بيروت في كلمة ألقاها خلال الوقفة، إن "بيروت كانت دائما عاصمة القضية الفلسطينية، بيروت عسى ألا تكون العاصمة العربية الوحيدة التي تضاء معالمها بعلم فلسطين وهذا تعبير من أهل بيروت ومن الشعب اللبناني عن محبته للشعب الفلسطيني وعن تقديره لقدسية فلسطين والقدس، نحن ننادي بحق العودة لكل فلسطيني إلى أرضه التي خرج منها قصرا على يد كيان غاصب، وفي هذه الأمسية أقول مساء الخير يا فلسطين، يا قدس، يا غزة، يا رام الله والضفة الغربية، مساء الخير لكل شبر من فلسطين وكل طفل ومناضل، بيروت لم تنساكم وتحبكم ومعا إلى النصر، بيروت قلب العالم العربي وستبقى قلب العربية الأساسية وهي تحافظ دائما على هويتها".ودعت "الحملة العالمية للعودة الى فلسطين" إلى رفع العلم الفلسطيني على شرفات المنازل والسيارات والشوارع رفضا للعدوان والحصار، وفي هذا السياق قال أمين سر الحملة الدكتور عبدالملك سكرية، إن "الوقفة رمزية رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني الرائع والمضحي والبطل الذي يدافع عنا وعن شعوبنا جميعا، لأننا جميعا مستهدفون في هذا العدوان والمشروع الاستعماري، الذي زرع على أرض فلسطين ليسيطر ويهيمن على كل المنطقة لنهب خيراتها وثرواتها".وختم "إذا شعب فلسطين يدافع عنا اليوم وأقل واجب أن نوجه له تحية من بيروت من أمام صخرة الروشة رمز بيروت، نقول له بيروت كانت تحت الاحتلال وتحررت بسواعد المقاومين وغزة وكل فلسطين ستتحرر بسواعد المقاومين الأبطال".

https://sputnikarabic.ae/20240405/السفير-الأمريكي-لدى-إسرائيل-طوفان-الأقصى-قلب-خطط-التطبيع-مع-السعودية-رأسا-على-عقب-1087730470.html

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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك