رئيس مجلس مستوطنات الجليل الأعلى: إسرائيل ستدفع ثمنا باهظا لازدرائها سكان الشمال

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
05:36 GMT
4 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
09:03 GMT
28 د
صدى الحياة
خبير اقتصادي: مؤشر"هانكي" غير دقيق ولبنان ليس "الأكثر بؤسا" عربيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
11:08 GMT
2 د
On air
12:36 GMT
1 د
On air
12:37 GMT
1 د
حصاد الأسبوع
خبير: الإنفاق العسكري على أوكرانيا هو لمصلحة لوبيات الأسلحة التابعة لبايدن
14:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء اتهامات السلطة الفلسطينية لإيران بإثارة الفوضى في الضفة؟
15:03 GMT
29 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لهذا السبب تستهدف إسرائيل المنظمات الدولية في غزة
15:34 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
16:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية التعاون النووي بين موسكو ودمشق
17:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:30 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
17:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
08:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء اتهامات السلطة الفلسطينية لإيران بإثارة الفوضى في الضفة؟
09:31 GMT
29 د
من الملعب
مبارة فاصلة بين الحكمة والرياضي ضمن منافسات بطولة غرب آسيا لكرة السلة
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لهذا السبب تستهدف إسرائيل المنظمات الدولية في غزة
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
16:03 GMT
17 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:20 GMT
11 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
16:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:00 GMT
46 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
17:47 GMT
13 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240405/رئيس-مجلس-مستوطنات-الجليل-الأعلى-إسرائيل-ستدفع-ثمنا-باهظا-لازدرائها-سكان-الشمال-1087707585.html
رئيس مجلس مستوطنات الجليل الأعلى: إسرائيل ستدفع ثمنا باهظا لازدرائها سكان الشمال
رئيس مجلس مستوطنات الجليل الأعلى: إسرائيل ستدفع ثمنا باهظا لازدرائها سكان الشمال
سبوتنيك عربي
قال موشيه دافيدوفيتش، رئيس مجلس مستوطنات الجليل الأعلى، اليوم الجمعة، إن بلاده ستدفع ثمنا باهظا لازدرائها لمستوطني الشمال. 05.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-05T08:39+0000
2024-04-05T08:39+0000
طوفان الأقصى
أخبار لبنان
ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
لبنان
حركة حماس
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
الأخبار
العدوان الإسرائيلي على غزة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/07/1075633485_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5cb36130a27f4ae2b1953d8c0b18bb31.jpg
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عن موشيه دافيدوفيتش، أن إسرائيل ستدفع ثمنا كبيرا لازدرائها لمستوطني الشمال، مضيفا أن عملية إعادة الإعمار أو التأهيل لمستوطنات المنطقة الشمالية لبلاده ستكون أطول وأكثر تكلفة من تلك الأموال التي تخصصها.وفي السياق نفسه، كشف رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أمس الخميس، أن "المواجهات مع إسرائيل منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تسببت في نزوح نحو 100 ألف لبناني في الجنوب ومقتل 313".وقال ميقاتي، خلال جلسة مجس الوزراء، إن "الكارثة الكبرى هي في الأضرار بالقطاع الزراعي، فهناك 800 هكتار (الهكتار الواحد يساوي 10 آلاف متر مربع) تضررت بشكل كامل".وأضاف أن "340 ألف رأس ماشية فقدت (قتلت في قصف على مزارع)، ونحو 75 في المئة من المزارعين فقدوا مصدر دخلهم النهائي"، مشددا على ضرورة وجوب إعلان منطقة الجنوب منكوبة زراعيا، خصوصا أن المشكلة ستنسحب على السنوات المقبلة.ويشار إلى أن وتيرة القصف الإسرائيلي للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية تصاعدت، حيث استهدف العديد من المنازل ما أدى إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال، وبالمقابل وسّع "حزب الله" من عملياته على مواقع ومستوطنات إسرائيلية.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع، منذ نحو 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.وردًا على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة أكثر من 33 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240403/إسرائيل-الانفجار-الذي-استهدف-قوات-اليونيفيل-جنوبي-لبنان-ناجم-عن-عبوة-ناسفة-زرعها-حزب-الله-1087639621.html
https://sputnikarabic.ae/20240330/لبنان-يعتزم-إرسال-شكوى-عاجلة-إلى-مجلس-الأمن-بشأن-استهداف-إسرائيل-لدورية-اليونيفيل-1087531083.html
أخبار لبنان
لبنان
إسرائيل
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/07/1075633485_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_d0390e28bf57f7cf5dda02f9f8ef96da.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
طوفان الأقصى, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, لبنان, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, لبنان, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

رئيس مجلس مستوطنات الجليل الأعلى: إسرائيل ستدفع ثمنا باهظا لازدرائها سكان الشمال

08:39 GMT 05.04.2024
© AP Photo / Fadi Amunدخان يتصاعد من حريق بعد أن أصابت صواريخ من لبنان مدينة بيتزيت شمال إسرائيل ، الخميس ، 6 أبريل ، 2023.
دخان يتصاعد من حريق بعد أن أصابت صواريخ من لبنان مدينة بيتزيت شمال إسرائيل ، الخميس ، 6 أبريل ، 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2024
© AP Photo / Fadi Amun
تابعنا عبر
قال موشيه دافيدوفيتش، رئيس مجلس مستوطنات الجليل الأعلى، اليوم الجمعة، إن بلاده ستدفع ثمنا باهظا لازدرائها لمستوطني الشمال.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عن موشيه دافيدوفيتش، أن إسرائيل ستدفع ثمنا كبيرا لازدرائها لمستوطني الشمال، مضيفا أن عملية إعادة الإعمار أو التأهيل لمستوطنات المنطقة الشمالية لبلاده ستكون أطول وأكثر تكلفة من تلك الأموال التي تخصصها.
وفي السياق نفسه، كشف رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أمس الخميس، أن "المواجهات مع إسرائيل منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تسببت في نزوح نحو 100 ألف لبناني في الجنوب ومقتل 313".
القصف المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
إسرائيل: الانفجار الذي استهدف قوات "اليونيفيل" جنوبي لبنان ناجم عن عبوة ناسفة زرعها "حزب الله"
3 أبريل, 09:51 GMT
وقال ميقاتي، خلال جلسة مجس الوزراء، إن "الكارثة الكبرى هي في الأضرار بالقطاع الزراعي، فهناك 800 هكتار (الهكتار الواحد يساوي 10 آلاف متر مربع) تضررت بشكل كامل".
وأضاف أن "340 ألف رأس ماشية فقدت (قتلت في قصف على مزارع)، ونحو 75 في المئة من المزارعين فقدوا مصدر دخلهم النهائي"، مشددا على ضرورة وجوب إعلان منطقة الجنوب منكوبة زراعيا، خصوصا أن المشكلة ستنسحب على السنوات المقبلة.
ويشار إلى أن وتيرة القصف الإسرائيلي للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية تصاعدت، حيث استهدف العديد من المنازل ما أدى إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال، وبالمقابل وسّع "حزب الله" من عملياته على مواقع ومستوطنات إسرائيلية.
بالفيديو آخر التطورات من جنوب لبنان: غارات إسرائيلية عنيفة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2024
لبنان يعتزم إرسال شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن بشأن استهداف إسرائيل لدورية اليونيفيل
30 مارس, 14:27 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع، منذ نحو 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
وردًا على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة أكثر من 33 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:54 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تسمح بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.. فيديو وصورأمس, 22:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала