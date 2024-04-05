https://sputnikarabic.ae/20240405/سباح-ينزلق-ويسقط-أمام-ماكرون-في-افتتاح-مركز-مائي-أولمبي-في-باريس-فيديو-1087726774.html
سباح ينزلق ويسقط أمام ماكرون في افتتاح مركز أولمبي في باريس.. فيديو
سباح ينزلق ويسقط أمام ماكرون في افتتاح مركز أولمبي في باريس.. فيديو
سبوتنيك عربي
تعرض سباح لموقف محرج أمام الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال افتتاح الأخير مركزا للألعاب المائية الأولمبية في إحدى ضواحي باريس. 05.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-05T16:50+0000
2024-04-05T16:50+0000
2024-04-05T16:52+0000
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وفور أن قفز أليكسيس جاندار، استعدادا للقفز في المياه، في فقرة استعراضية أمام ماكرون، انزلقت قدمه على لوح القفز وسقط في حوض السباحة.وزار ماكرون مركز الألعاب المائية الأولمبية، أمس الخميس، في سان دوني، وهي إحدى الضواحي الشمالية لباريس.وتابع مؤكدا أنه لم يتأذى، ولكنه تعرّض لبعض الجروح في ظهره، جراء السقوط.وتستضيف العاصمة الفرنسية باريس، دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2024، حيث ستقام فعاليات البطولة، في شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب المقبلين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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نادي الفيديو, أخبار فرنسا , منوعات, الأخبار
نادي الفيديو, أخبار فرنسا , منوعات, الأخبار
سباح ينزلق ويسقط أمام ماكرون في افتتاح مركز أولمبي في باريس.. فيديو
16:50 GMT 05.04.2024 (تم التحديث: 16:52 GMT 05.04.2024)
تعرض سباح لموقف محرج أمام الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال افتتاح الأخير مركزا للألعاب المائية الأولمبية في إحدى ضواحي باريس.
وفور أن قفز أليكسيس جاندار، استعدادا للقفز في المياه، في فقرة استعراضية أمام ماكرون، انزلقت قدمه على لوح القفز وسقط في حوض السباحة.
وزار ماكرون مركز الألعاب المائية الأولمبية، أمس الخميس، في سان دوني، وهي إحدى الضواحي الشمالية لباريس.
وتعليقا على الموقف، قال جاندار، في وقت لاحق في مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد سقطت أمام الرئيس، وسقطت أمام فرنسا بأكملها".
وتابع مؤكدا أنه لم يتأذى، ولكنه تعرّض لبعض الجروح في ظهره، جراء السقوط.
وتستضيف العاصمة الفرنسية باريس، دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2024، حيث ستقام فعاليات البطولة، في شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب المقبلين.