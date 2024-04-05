صور لاحتفالات "الفرسان الروس" بعيد ميلادهم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
05:36 GMT
4 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
09:03 GMT
28 د
صدى الحياة
خبير اقتصادي: مؤشر"هانكي" غير دقيق ولبنان ليس "الأكثر بؤسا" عربيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
11:08 GMT
2 د
On air
12:36 GMT
1 د
On air
12:37 GMT
1 د
حصاد الأسبوع
خبير: الإنفاق العسكري على أوكرانيا هو لمصلحة لوبيات الأسلحة التابعة لبايدن
14:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء اتهامات السلطة الفلسطينية لإيران بإثارة الفوضى في الضفة؟
15:03 GMT
29 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لهذا السبب تستهدف إسرائيل المنظمات الدولية في غزة
15:34 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
16:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية التعاون النووي بين موسكو ودمشق
17:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:30 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
17:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
08:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء اتهامات السلطة الفلسطينية لإيران بإثارة الفوضى في الضفة؟
09:31 GMT
29 د
من الملعب
مبارة فاصلة بين الحكمة والرياضي ضمن منافسات بطولة غرب آسيا لكرة السلة
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لهذا السبب تستهدف إسرائيل المنظمات الدولية في غزة
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا قرر الناتو أن يدخل الصراع مع روسيا بشكل مباشر فهذا سيفجر الأزمة العالمية
14:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
16:03 GMT
17 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:20 GMT
11 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
16:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:00 GMT
46 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
17:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sputnikarabic.ae/20240405/صور-لاحتفالات-الفرسان-الروس-بعيد-ميلادها-1087715242.html
صور لاحتفالات "الفرسان الروس" بعيد ميلادهم
صور لاحتفالات "الفرسان الروس" بعيد ميلادهم
سبوتنيك عربي
يصادف اليوم عيد ميلاد مجموعة "الفرسان الروس" للطيران، وهي إحدى فرق الاستعراضات الجوية الأكثر شهرة في العالم، تم إنشاء المجموعة في عام 1991 وعلى مر السنين... 05.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-05T12:20+0000
2024-04-05T12:22+0000
وسائط متعددة
صور
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/05/1087715415_0:0:1967:1106_1920x0_80_0_0_b9fb3b0e01d17e1d0107295fabe8bfaa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/05/1087715415_208:0:1947:1304_1920x0_80_0_0_9f260e93b44e7062a2e7b04387fb6a0c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, صور
фото, صور

صور لاحتفالات "الفرسان الروس" بعيد ميلادهم

12:20 GMT 05.04.2024 (تم التحديث: 12:22 GMT 05.04.2024)
تابعنا عبر
يصادف اليوم عيد ميلاد مجموعة "الفرسان الروس" للطيران، وهي إحدى فرق الاستعراضات الجوية الأكثر شهرة في العالم، تم إنشاء المجموعة في عام 1991 وعلى مر السنين اكتسبت شعبية ليس فقط في روسيا، ولكن أيضًا في الخارج.
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

أداء فرقة الطيران "روسكي فيتيازي" (الفرسان الروس) على طائرات "سو-27" في المرحلة الروسية من المسابقة الدولية "Aviadarts-2015" في فورونيج.

أداء فرقة الطيران &quot;روسكي فيتيازي&quot; (الفرسان الروس) على طائرات &quot;سو-27&quot; في المرحلة الروسية من المسابقة الدولية &quot;Aviadarts-2015&quot; في فورونيج. - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

أداء فرقة الطيران "روسكي فيتيازي" (الفرسان الروس) على طائرات "سو-27" في المرحلة الروسية من المسابقة الدولية "Aviadarts-2015" في فورونيج.

© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصور

قمرة القيادة لمقاتلة "سو-30إس إم" التابعة لفريق "الفرسان الروس" للاستعراضات الجوية، الذي يحتفل بالذكرى الثلاثين لتأسيسه، قبل بروفة الجزء الجوي من استعراض النصر في كوبينكا.

قمرة القيادة لمقاتلة &quot;سو-30إس إم&quot; التابعة لفريق &quot;الفرسان الروس&quot; للاستعراضات الجوية، الذي يحتفل بالذكرى الثلاثين لتأسيسه، قبل بروفة الجزء الجوي من استعراض النصر في كوبينكا. - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Alexander Vilf
/
الانتقال إلى بنك الصور

قمرة القيادة لمقاتلة "سو-30إس إم" التابعة لفريق "الفرسان الروس" للاستعراضات الجوية، الذي يحتفل بالذكرى الثلاثين لتأسيسه، قبل بروفة الجزء الجوي من استعراض النصر في كوبينكا.

© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصور

المقاتلة المتعددة المهام "سو-30إس إم" التابعة لفريق "الفرسان الروس" للاستعراضات الجوية في اختتام المنتدى العسكري التقني الدولي الرابع "آرميا-2018".

المقاتلة المتعددة المهام &quot;سو-30إس إم&quot; التابعة لفريق &quot;الفرسان الروس&quot; للاستعراضات الجوية في اختتام المنتدى العسكري التقني الدولي الرابع &quot;آرميا-2018&quot;. - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Alexander Vilf
/
الانتقال إلى بنك الصور

المقاتلة المتعددة المهام "سو-30إس إم" التابعة لفريق "الفرسان الروس" للاستعراضات الجوية في اختتام المنتدى العسكري التقني الدولي الرابع "آرميا-2018".

© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور

فريق الاستعراضات الجوية "الفرسان الروس" بعد التدريب على الجزء الجوي من العرض العسكري.

فريق الاستعراضات الجوية &quot;الفرسان الروس&quot; بعد التدريب على الجزء الجوي من العرض العسكري. - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور

فريق الاستعراضات الجوية "الفرسان الروس" بعد التدريب على الجزء الجوي من العرض العسكري.

© Sputnik . Evgenya Novozhenina / الانتقال إلى بنك الصور

المقاتلتان المتعددتا المهام "سو-27" من فريق "الفرسان الروس" للاستعراضات الجوية و"ميغ-29" من فريق "ستريجي" للاستعراضات الجوية أثناء تدريب مجموعات تشكيل موكب الطيران للعرض العسكري.

المقاتلتان المتعددتا المهام &quot;سو-27&quot; من فريق &quot;الفرسان الروس&quot; للاستعراضات الجوية و&quot;ميغ-29&quot; من فريق &quot;ستريجي&quot; للاستعراضات الجوية أثناء تدريب مجموعات تشكيل موكب الطيران للعرض العسكري. - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Evgenya Novozhenina
/
الانتقال إلى بنك الصور

المقاتلتان المتعددتا المهام "سو-27" من فريق "الفرسان الروس" للاستعراضات الجوية و"ميغ-29" من فريق "ستريجي" للاستعراضات الجوية أثناء تدريب مجموعات تشكيل موكب الطيران للعرض العسكري.

© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصور

أعضاء الفريق الجوي "الفرسان الروس" (سو-35إس) خلال برنامج الطيران كجزء من افتتاح المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا-2022".

أعضاء الفريق الجوي &quot;الفرسان الروس&quot; (سو-35إس) خلال برنامج الطيران كجزء من افتتاح المنتدى العسكري التقني الدولي &quot;آرميا-2022&quot;. - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Alexey Kudenko
/
الانتقال إلى بنك الصور

أعضاء الفريق الجوي "الفرسان الروس" (سو-35إس) خلال برنامج الطيران كجزء من افتتاح المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا-2022".

© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور

فني في المقاتلة المتعددة المهام "سو-30إس إم" التابعة لفريق "الفرسان الروس" للاستعراضات الجوية قبل التدريب على الجزء الجوي من العرض العسكري.

فني في المقاتلة المتعددة المهام &quot;سو-30إس إم&quot; التابعة لفريق &quot;الفرسان الروس&quot; للاستعراضات الجوية قبل التدريب على الجزء الجوي من العرض العسكري. - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور

فني في المقاتلة المتعددة المهام "سو-30إس إم" التابعة لفريق "الفرسان الروس" للاستعراضات الجوية قبل التدريب على الجزء الجوي من العرض العسكري.

© Sputnik . Vladimir Sergeev / الانتقال إلى بنك الصور

مقاتلات "ميغ-29" و"سو-30إس إم" التابعة لفرق الاستعراضات الجوية الروسية "الفرسان الروس" و"ستريجي" في العرض العسكري الجوي في موسكو.

مقاتلات &quot;ميغ-29&quot; و&quot;سو-30إس إم&quot; التابعة لفرق الاستعراضات الجوية الروسية &quot;الفرسان الروس&quot; و&quot;ستريجي&quot; في العرض العسكري الجوي في موسكو. - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Vladimir Sergeev
/
الانتقال إلى بنك الصور

مقاتلات "ميغ-29" و"سو-30إس إم" التابعة لفرق الاستعراضات الجوية الروسية "الفرسان الروس" و"ستريجي" في العرض العسكري الجوي في موسكو.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

متفرجون يشاهدون رحلات تجريبية كجزء من المنتدى الدولي "آرميا- 2020" في مطار كوبينكا في ضواحي موسكو.

متفرجون يشاهدون رحلات تجريبية كجزء من المنتدى الدولي &quot;آرميا- 2020&quot; في مطار كوبينكا في ضواحي موسكو. - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

متفرجون يشاهدون رحلات تجريبية كجزء من المنتدى الدولي "آرميا- 2020" في مطار كوبينكا في ضواحي موسكو.

© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصور

مقاتلات "سو-35إس" التابعة لفريق "الفرسان الروس" للاستعراضات الجوية تحلق فوق مركز الأعمال في مدينة موسكو خلال الجزء الجوي من العرض العسكري في الذكرى 76 للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

مقاتلات &quot;سو-35إس&quot; التابعة لفريق &quot;الفرسان الروس&quot; للاستعراضات الجوية تحلق فوق مركز الأعمال في مدينة موسكو خلال الجزء الجوي من العرض العسكري في الذكرى 76 للنصر في الحرب الوطنية العظمى. - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Alexander Vilf
/
الانتقال إلى بنك الصور

مقاتلات "سو-35إس" التابعة لفريق "الفرسان الروس" للاستعراضات الجوية تحلق فوق مركز الأعمال في مدينة موسكو خلال الجزء الجوي من العرض العسكري في الذكرى 76 للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:54 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تسمح بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.. فيديو وصورأمس, 22:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала