صور لاحتفالات "الفرسان الروس" بعيد ميلادهم

أداء فرقة الطيران "روسكي فيتيازي" (الفرسان الروس) على طائرات "سو-27" في المرحلة الروسية من المسابقة الدولية "Aviadarts-2015" في فورونيج.
أداء فرقة الطيران "روسكي فيتيازي" (الفرسان الروس) على طائرات "سو-27" في المرحلة الروسية من المسابقة الدولية "Aviadarts-2015" في فورونيج.
قمرة القيادة لمقاتلة "سو-30إس إم" التابعة لفريق "الفرسان الروس" للاستعراضات الجوية، الذي يحتفل بالذكرى الثلاثين لتأسيسه، قبل بروفة الجزء الجوي من استعراض النصر في كوبينكا.
قمرة القيادة لمقاتلة "سو-30إس إم" التابعة لفريق "الفرسان الروس" للاستعراضات الجوية، الذي يحتفل بالذكرى الثلاثين لتأسيسه، قبل بروفة الجزء الجوي من استعراض النصر في كوبينكا.
المقاتلة المتعددة المهام "سو-30إس إم" التابعة لفريق "الفرسان الروس" للاستعراضات الجوية في اختتام المنتدى العسكري التقني الدولي الرابع "آرميا-2018".
المقاتلة المتعددة المهام "سو-30إس إم" التابعة لفريق "الفرسان الروس" للاستعراضات الجوية في اختتام المنتدى العسكري التقني الدولي الرابع "آرميا-2018".
فريق الاستعراضات الجوية "الفرسان الروس" بعد التدريب على الجزء الجوي من العرض العسكري.
فريق الاستعراضات الجوية "الفرسان الروس" بعد التدريب على الجزء الجوي من العرض العسكري.
المقاتلتان المتعددتا المهام "سو-27" من فريق "الفرسان الروس" للاستعراضات الجوية و"ميغ-29" من فريق "ستريجي" للاستعراضات الجوية أثناء تدريب مجموعات تشكيل موكب الطيران للعرض العسكري.
المقاتلتان المتعددتا المهام "سو-27" من فريق "الفرسان الروس" للاستعراضات الجوية و"ميغ-29" من فريق "ستريجي" للاستعراضات الجوية أثناء تدريب مجموعات تشكيل موكب الطيران للعرض العسكري.
أعضاء الفريق الجوي "الفرسان الروس" (سو-35إس) خلال برنامج الطيران كجزء من افتتاح المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا-2022".
أعضاء الفريق الجوي "الفرسان الروس" (سو-35إس) خلال برنامج الطيران كجزء من افتتاح المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا-2022".
فني في المقاتلة المتعددة المهام "سو-30إس إم" التابعة لفريق "الفرسان الروس" للاستعراضات الجوية قبل التدريب على الجزء الجوي من العرض العسكري.
فني في المقاتلة المتعددة المهام "سو-30إس إم" التابعة لفريق "الفرسان الروس" للاستعراضات الجوية قبل التدريب على الجزء الجوي من العرض العسكري.
مقاتلات "ميغ-29" و"سو-30إس إم" التابعة لفرق الاستعراضات الجوية الروسية "الفرسان الروس" و"ستريجي" في العرض العسكري الجوي في موسكو.
مقاتلات "ميغ-29" و"سو-30إس إم" التابعة لفرق الاستعراضات الجوية الروسية "الفرسان الروس" و"ستريجي" في العرض العسكري الجوي في موسكو.
متفرجون يشاهدون رحلات تجريبية كجزء من المنتدى الدولي "آرميا- 2020" في مطار كوبينكا في ضواحي موسكو.
متفرجون يشاهدون رحلات تجريبية كجزء من المنتدى الدولي "آرميا- 2020" في مطار كوبينكا في ضواحي موسكو.
مقاتلات "سو-35إس" التابعة لفريق "الفرسان الروس" للاستعراضات الجوية تحلق فوق مركز الأعمال في مدينة موسكو خلال الجزء الجوي من العرض العسكري في الذكرى 76 للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
مقاتلات "سو-35إس" التابعة لفريق "الفرسان الروس" للاستعراضات الجوية تحلق فوق مركز الأعمال في مدينة موسكو خلال الجزء الجوي من العرض العسكري في الذكرى 76 للنصر في الحرب الوطنية العظمى.