صور لاحتفالات "الفرسان الروس" بعيد ميلادهم

يصادف اليوم عيد ميلاد مجموعة "الفرسان الروس" للطيران، وهي إحدى فرق الاستعراضات الجوية الأكثر شهرة في العالم، تم إنشاء المجموعة في عام 1991 وعلى مر السنين اكتسبت شعبية ليس فقط في روسيا، ولكن أيضًا في الخارج.