https://sputnikarabic.ae/20240405/لحظة-إنقاذ-رجل-سقط-على-حافة-جرف-وتعلق-به-لوقت-طويل-فيديو--1087710028.html
لحظة إنقاذ رجل سقط على حافة جرف وتعلق بها لوقت طويل... فيديو
لحظة إنقاذ رجل سقط على حافة جرف وتعلق بها لوقت طويل... فيديو
سبوتنيك عربي
يُظهر مقطع فيديو جديد نشره مكتب عمدة مقاطعة سونوما، عملية لإنقاذ رجل من كاليفورنيا بعد سقوطه وتشبثه بحافة منحدر بالقرب من جسر غولدن غيت. 05.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-05T09:50+0000
2024-04-05T09:50+0000
2024-04-05T09:53+0000
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ووصلت فرق الإنقاذ إلى الرجل الذي سقط من الجرف في منطقة غولدن غيت الترفيهية، حيث استجاب مكتب عمدة مقاطعة سونوما الأمريكية بإرسال طائرة هليكوبتر وتم تتبع الرجل باستخدام كاميرا تصوير حراري.وسقط الرجل من مسافة 50 إلى 60 قدمًا أسفل مسارٍ للمشي.كان الرجل متشبثًا بالجرف عندما ثبت ضابط الطيران جهاز إنقاذ عليه. بعد ذلك، تم نقل الرجل بنجاح إلى قمة الجرف، حيث تلقى العناية الطبية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
لحظة إنقاذ رجل سقط على حافة جرف وتعلق بها لوقت طويل... فيديو
09:50 GMT 05.04.2024 (تم التحديث: 09:53 GMT 05.04.2024)
يُظهر مقطع فيديو جديد نشره مكتب عمدة مقاطعة سونوما، عملية لإنقاذ رجل من كاليفورنيا بعد سقوطه وتشبثه بحافة منحدر بالقرب من جسر غولدن غيت.
ووصلت فرق الإنقاذ إلى الرجل الذي سقط من الجرف في منطقة غولدن غيت الترفيهية، حيث استجاب مكتب عمدة مقاطعة سونوما الأمريكية بإرسال طائرة هليكوبتر وتم تتبع الرجل باستخدام كاميرا تصوير حراري.
وسقط الرجل من مسافة 50 إلى 60 قدمًا أسفل مسارٍ للمشي.
كان الرجل متشبثًا بالجرف عندما ثبت ضابط الطيران جهاز إنقاذ عليه. بعد ذلك، تم نقل الرجل بنجاح إلى قمة الجرف، حيث تلقى العناية الطبية.