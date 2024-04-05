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عالم سبوتنيك
روسيا تطالب الاستخبارات المركزية الأمريكية بنصيحة لإسرائيل
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الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
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https://sputnikarabic.ae/20240405/واشنطن-إسرائيل-وافقت-على-تعديل-أساليبها-القتالية-1087724118.html
واشنطن: إسرائيل وافقت على تعديل أساليبها القتالية
واشنطن: إسرائيل وافقت على تعديل أساليبها القتالية
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، أنه في أعقاب الهجوم على متطوعي "المطبخ المركزي العالمي" في قطاع غزة، وافقت إسرائيل على تعديل أساليبها... 05.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-05T14:42+0000
2024-04-05T14:42+0000
العالم
إسرائيل
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وقال بلينكن، للصحفيين في بروكسل: "أبلغ رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو، الرئيس (جو) بايدن، أن إسرائيل تعتزم إجراء مزيد من التغييرات على إجراءاتها لضمان حماية أولئك الذين يقدمون المساعدة للأشخاص، الذين هم بأمس الحاجة إليها في قطاع غزة".وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أن "واشنطن ترى أنه من المهم أن يتحمل الجانب الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الهجوم على موظفي المطبخ المركزي العالمي".وأردف بلينكن، بالقول: "بالإضافة إلى ذلك، من المهم أن تتخذ البلاد(إسرائيل) خطوات لتقديم المسؤولين إلى العدالة. ومع ذلك، من المهم للغاية ضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار ذلك مرة أخرى في المستقبل".وبحسب بلينكن، تعتزم السلطات الأمريكية، في الأيام المقبلة، دراسة تقرير إسرائيل بعناية عن الوضع فيما يتعلق بوفاة العاملين في المجال الإنساني، وتخطط أيضًا لمراقبة الإجراءات التي سيتخذها الجانب الإسرائيلي في هذا الصدد عن كثب.وقالت منظمة "World Central Kitchen" غير الربحية، يوم الثلاثاء الماضي، إن سبعة من موظفيها قتلوا في غارة إسرائيلية على غزة، وكان الضحايا من أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وفلسطين، وطالب عدد من الدول بإجراء تحقيق في الحادث.ووصف الجيش الإسرائيلي الغارة على غزة، والتي قُتل خلالها أعضاء في منظمة "المطبخ المركزي العالمي" غير الحكومية، بأنها "خطأ جسيم"، واعتذر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ، في محادثة مع مؤسس المنظمة غير الحكومية، خوسيه أندريس، عن مقتل عدد من موظفيها في غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240405/الجيش-الإسرائيلي-يعترف-بقتله-مواطنة-إسرائيلية-في-غارة-جوية-يوم-7-أكتوبر-1087721495.html
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العالم, إسرائيل
العالم, إسرائيل

واشنطن: إسرائيل وافقت على تعديل أساليبها القتالية

14:42 GMT 05.04.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZجولة إعلامية نظمها الجيش الإسرائيلي في 8 فبراير 2024 عند مدخل نفق خارج المجمع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة غزة
جولة إعلامية نظمها الجيش الإسرائيلي في 8 فبراير 2024 عند مدخل نفق خارج المجمع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، أنه في أعقاب الهجوم على متطوعي "المطبخ المركزي العالمي" في قطاع غزة، وافقت إسرائيل على تعديل أساليبها القتالية لضمان حماية عمال الإغاثة، الذين يساعدون المدنيين الفلسطينيين.
وقال بلينكن، للصحفيين في بروكسل: "أبلغ رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو، الرئيس (جو) بايدن، أن إسرائيل تعتزم إجراء مزيد من التغييرات على إجراءاتها لضمان حماية أولئك الذين يقدمون المساعدة للأشخاص، الذين هم بأمس الحاجة إليها في قطاع غزة".
وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أن "واشنطن ترى أنه من المهم أن يتحمل الجانب الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الهجوم على موظفي المطبخ المركزي العالمي".
جنود إسرائيليون يحملون جثمان جندي قتل خلال المعارك بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2024
‏الجيش الإسرائيلي يعترف بقتله مواطنة إسرائيلية في غارة جوية يوم 7 أكتوبر
13:47 GMT
وأردف بلينكن، بالقول: "بالإضافة إلى ذلك، من المهم أن تتخذ البلاد(إسرائيل) خطوات لتقديم المسؤولين إلى العدالة. ومع ذلك، من المهم للغاية ضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار ذلك مرة أخرى في المستقبل".
وبحسب بلينكن، تعتزم السلطات الأمريكية، في الأيام المقبلة، دراسة تقرير إسرائيل بعناية عن الوضع فيما يتعلق بوفاة العاملين في المجال الإنساني، وتخطط أيضًا لمراقبة الإجراءات التي سيتخذها الجانب الإسرائيلي في هذا الصدد عن كثب.
وقالت منظمة "World Central Kitchen" غير الربحية، يوم الثلاثاء الماضي، إن سبعة من موظفيها قتلوا في غارة إسرائيلية على غزة، وكان الضحايا من أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وفلسطين، وطالب عدد من الدول بإجراء تحقيق في الحادث.
ووصف الجيش الإسرائيلي الغارة على غزة، والتي قُتل خلالها أعضاء في منظمة "المطبخ المركزي العالمي" غير الحكومية، بأنها "خطأ جسيم"، واعتذر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ، في محادثة مع مؤسس المنظمة غير الحكومية، خوسيه أندريس، عن مقتل عدد من موظفيها في غزة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تسمح بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.. فيديو وصور14:50 GMTБоевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:54 GMT
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