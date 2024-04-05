https://sputnikarabic.ae/20240405/الجيش-الإسرائيلي-يعترف-بقتله-مواطنة-إسرائيلية-في-غارة-جوية-يوم-7-أكتوبر-1087721495.html

‏الجيش الإسرائيلي يعترف بقتله مواطنة إسرائيلية في غارة جوية يوم 7 أكتوبر

‏الجيش الإسرائيلي يعترف بقتله مواطنة إسرائيلية في غارة جوية يوم 7 أكتوبر

سبوتنيك عربي

اعترف الجيش الإسرائيلي بقتله مواطنة إسرائيلية يوم السابع من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بغارة جوية. 05.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-05T13:47+0000

2024-04-05T13:47+0000

2024-04-05T13:47+0000

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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن بيان للجيش الإسرائيلي أنه سمح بالنشر ما يفيد بوفاة مواطنة إسرائيلية تدعى إفرات كاتس، من مستوطنة نير عوز الواقعة في غلاف غزة، عن طريق غارة جوية إسرائيلية.وأوضح البيان العسكري أن المواطنة الإسرائيلية كانت من ضمن المحتجزين الإسرائيليين داخل سيارة لعناصر "حماس" في السابع من أكتوبر، وهو اليوم الأول للعملية العسكرية التي أعلنت عنها الحركة، وأنه تم قتلها عن طريق غارة جوية بالخطأ.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت جمعية الدعم النفسي الإسرائيلية، بارتفاع بنسبة 950 % لعدد طالبي الدعم النفسي من الإسرائيليين منذ بداية الحرب على قطاع غزة.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن جمعية الدعم النفسي الإسرائيلية أن نتائج الحرب الإسرائيلية على الداخل الإسرائيلي وخيمة من الناحية النفسية والعقلية، مؤكدةً زيادة حادة في عدد طلبات الدعم النفسي منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.وأظهرت الجمعية الإسرائيلية نتائج بحثها بعد مرور حوالي ستة أشهر كاملة على الحرب الإسرائيلية على غزة، موضحةً من خلاله أنه منذ اندلاع الحرب حتى اليوم، ارتفع عدد الاستفسارات الواردة إلى مركز الاتصال إلى نحو 172 ألفا، تقريبا 33 ألف استفسار أو طلب شهريا، منها نحو 44 ألف طلب في الشهر الأول من الحرب فقط.ومن جانبه، أكد الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، نقلا عن الجمعية في بيان لها أن المعدل اليومي للاستفسارات منذ اندلاع الحرب قد وصل إلى 920 استفسارا يوميا، وأن الجمعية قامت بتجنيد أو توظيف أكثر من 150 متطوعا للرد على استفسارات أو طلبات الدعم النفسي.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع، منذ نحو 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.وردًا على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة أكثر من 33 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240405/قناة-إسرائيلية-ارتفاع-بنسبة-950--لعدد-طالبي-الدعم-النفسي-من-الإسرائيليين-منذ-بداية-الحرب-على-غزة-1087714348.html

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