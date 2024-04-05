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https://sputnikarabic.ae/20240405/الجيش-الإسرائيلي-يعترف-بقتله-مواطنة-إسرائيلية-في-غارة-جوية-يوم-7-أكتوبر-1087721495.html
‏الجيش الإسرائيلي يعترف بقتله مواطنة إسرائيلية في غارة جوية يوم 7 أكتوبر
‏الجيش الإسرائيلي يعترف بقتله مواطنة إسرائيلية في غارة جوية يوم 7 أكتوبر
سبوتنيك عربي
اعترف الجيش الإسرائيلي بقتله مواطنة إسرائيلية يوم السابع من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بغارة جوية. 05.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-05T13:47+0000
2024-04-05T13:47+0000
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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن بيان للجيش الإسرائيلي أنه سمح بالنشر ما يفيد بوفاة مواطنة إسرائيلية تدعى إفرات كاتس، من مستوطنة نير عوز الواقعة في غلاف غزة، عن طريق غارة جوية إسرائيلية.وأوضح البيان العسكري أن المواطنة الإسرائيلية كانت من ضمن المحتجزين الإسرائيليين داخل سيارة لعناصر "حماس" في السابع من أكتوبر، وهو اليوم الأول للعملية العسكرية التي أعلنت عنها الحركة، وأنه تم قتلها عن طريق غارة جوية بالخطأ.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت جمعية الدعم النفسي الإسرائيلية، بارتفاع بنسبة 950 % لعدد طالبي الدعم النفسي من الإسرائيليين منذ بداية الحرب على قطاع غزة.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن جمعية الدعم النفسي الإسرائيلية أن نتائج الحرب الإسرائيلية على الداخل الإسرائيلي وخيمة من الناحية النفسية والعقلية، مؤكدةً زيادة حادة في عدد طلبات الدعم النفسي منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.وأظهرت الجمعية الإسرائيلية نتائج بحثها بعد مرور حوالي ستة أشهر كاملة على الحرب الإسرائيلية على غزة، موضحةً من خلاله أنه منذ اندلاع الحرب حتى اليوم، ارتفع عدد الاستفسارات الواردة إلى مركز الاتصال إلى نحو 172 ألفا، تقريبا 33 ألف استفسار أو طلب شهريا، منها نحو 44 ألف طلب في الشهر الأول من الحرب فقط.ومن جانبه، أكد الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، نقلا عن الجمعية في بيان لها أن المعدل اليومي للاستفسارات منذ اندلاع الحرب قد وصل إلى 920 استفسارا يوميا، وأن الجمعية قامت بتجنيد أو توظيف أكثر من 150 متطوعا للرد على استفسارات أو طلبات الدعم النفسي.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع، منذ نحو 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.وردًا على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة أكثر من 33 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240405/قناة-إسرائيلية-ارتفاع-بنسبة-950--لعدد-طالبي-الدعم-النفسي-من-الإسرائيليين-منذ-بداية-الحرب-على-غزة-1087714348.html
https://sputnikarabic.ae/20240405/بن-غفير-قرار-إقالة-ضباط-كبار-بالجيش-الإسرائيلي-أثناء-الحرب-على-غزة-خطأ-فادح-1087720446.html
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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, طوفان الأقصى
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, طوفان الأقصى

‏الجيش الإسرائيلي يعترف بقتله مواطنة إسرائيلية في غارة جوية يوم 7 أكتوبر

13:47 GMT 05.04.2024
© AFP 2023 / TOMER APPELBAUMجنود إسرائيليون يحملون جثمان جندي قتل خلال المعارك بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة
جنود إسرائيليون يحملون جثمان جندي قتل خلال المعارك بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2024
© AFP 2023 / TOMER APPELBAUM
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اعترف الجيش الإسرائيلي بقتله مواطنة إسرائيلية يوم السابع من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بغارة جوية.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن بيان للجيش الإسرائيلي أنه سمح بالنشر ما يفيد بوفاة مواطنة إسرائيلية تدعى إفرات كاتس، من مستوطنة نير عوز الواقعة في غلاف غزة، عن طريق غارة جوية إسرائيلية.
وأوضح البيان العسكري أن المواطنة الإسرائيلية كانت من ضمن المحتجزين الإسرائيليين داخل سيارة لعناصر "حماس" في السابع من أكتوبر، وهو اليوم الأول للعملية العسكرية التي أعلنت عنها الحركة، وأنه تم قتلها عن طريق غارة جوية بالخطأ.
اطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2024
قناة إسرائيلية: ارتفاع بنسبة 950 % لعدد طالبي الدعم النفسي من الإسرائيليين منذ بداية الحرب على غزة
11:28 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت جمعية الدعم النفسي الإسرائيلية، بارتفاع بنسبة 950 % لعدد طالبي الدعم النفسي من الإسرائيليين منذ بداية الحرب على قطاع غزة.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن جمعية الدعم النفسي الإسرائيلية أن نتائج الحرب الإسرائيلية على الداخل الإسرائيلي وخيمة من الناحية النفسية والعقلية، مؤكدةً زيادة حادة في عدد طلبات الدعم النفسي منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.
وأظهرت الجمعية الإسرائيلية نتائج بحثها بعد مرور حوالي ستة أشهر كاملة على الحرب الإسرائيلية على غزة، موضحةً من خلاله أنه منذ اندلاع الحرب حتى اليوم، ارتفع عدد الاستفسارات الواردة إلى مركز الاتصال إلى نحو 172 ألفا، تقريبا 33 ألف استفسار أو طلب شهريا، منها نحو 44 ألف طلب في الشهر الأول من الحرب فقط.
ومن جانبه، أكد الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، نقلا عن الجمعية في بيان لها أن المعدل اليومي للاستفسارات منذ اندلاع الحرب قد وصل إلى 920 استفسارا يوميا، وأن الجمعية قامت بتجنيد أو توظيف أكثر من 150 متطوعا للرد على استفسارات أو طلبات الدعم النفسي.
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2024
بن غفير: خطأ فادح قرار إقالة ضباط كبار بالجيش الإسرائيلي خلال الحرب على غزة
13:06 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع، منذ نحو 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
وردًا على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة أكثر من 33 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تسمح بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.. فيديو وصور14:44 GMTБоевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:54 GMT
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