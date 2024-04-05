https://sputnikarabic.ae/20240405/وزير-الشؤون-الاجتماعية-اللبناني-لـسبوتنيك-الهجرة-غير-الشرعية-تدخلنا-في-أزمة-ديبلوماسية-مع-أوروبا-1087710519.html

وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني لـ"سبوتنيك": الهجرة غير الشرعية تدخلنا في أزمة ديبلوماسية مع أوروبا

وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني لـ"سبوتنيك": الهجرة غير الشرعية تدخلنا في أزمة ديبلوماسية مع أوروبا

سبوتنيك عربي

أكد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجّار، أنّ "هناك أزمة واضحة بين لبنان وقبرص وأوروبا بسبب الهجرة غير الشرعية الحاصلة، خاصة وأنّ فصل... 05.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-05T10:09+0000

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الحجّار وفي مقابلة مع إذاعة "سبوتنك"، بيّن أنّ "الفترة الحالية وبسبب الطقس المناسب باتت فيها خلايا الاتجار بالبشر أنشط ولديها كل التقنيات اللازمة للابحار ليلاً نهاراً"، مشدّداً على أنّ "الجيش اللبناني لا يملك الإمكانيات الكافية لإيقافهم، مما يجعل فرص حدوث أزمة دبلوماسية بين لبنان وأوروبا أقوى بكثير من السابق".ورفض الوزير حجار "تحويل السوريين إلى متسولين"، مشدداً على أنّ "طاقتهم البشرية قادرة على إعادة إعمار بلادهم وعليهم التمسك بوطنهم كما فعلوا عبر التريخ وتمكنوا من طرد المحتلين".وختم مؤكداً "على ضرورة التعامل معهم كقوة بشرية لها حقوقها وضرورة إعادتهم إلى بلدهم، فلبنان لا يمكنه استيعاب كل هذه القدرة رغم حاجته إلى بعضها".

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