https://sputnikarabic.ae/20240406/إسرائيل-تعلن-استعادة-جثة-أحد-المحتجزين-من-غزة-صورة-1087744113.html

إسرائيل تعلن استعادة جثة أحد المحتجزين من غزة... صورة

إسرائيل تعلن استعادة جثة أحد المحتجزين من غزة... صورة

سبوتنيك عربي

أعلنت إسرائيل، اليوم السبت، أنها استعادت خلال الليل على يد قوات النخبة الإسرائيلية، جثة مواطن كان محتجزا في خان يونس بوسط قطاع غزة. 06.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-06T11:27+0000

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وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أوفير غندلمان في بيان إن "المحتجز الإسرائيلي إلعاد كتسير الذي اختطف في 7 أكتوبر/تشرين الأول مع والدته وهو على قيد الحياة، قد أعدم وهو في الأسر".وأضاف: "الجهاد الإسلامي صوره مرتين ثم أعدمه".فيما زعم الجيش الإسرائيلي في بيان أن إلعاد كتسير قتل بحسب معلومات استخبارية خلال أسره بأيدي منظمة "الجهاد الإسلامي".ووفقا للبيان، أطلق سراح والدته التي احتجزت معه، في 24 نوفمبر/تشرين الثاني خلال الهدنة الوحيدة التي أقرت بين إسرائيل وحركة حماس خلال 6 أشهر من الحرب.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع، منذ 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.وفي 7 أكتوبر الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.وردًا على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة أكثر من 33 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.وفي غضون ذلك تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى هدنة، وصفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

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