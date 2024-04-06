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ماذا وراء اتهامات السلطة الفلسطينية لإيران بإثارة الفوضى في الضفة؟
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من الملعب
مبارة فاصلة بين الحكمة والرياضي ضمن منافسات بطولة غرب آسيا لكرة السلة
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عالم سبوتنيك
روسيا تطالب الاستخبارات المركزية الأمريكية بنصيحة لإسرائيل
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موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
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مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
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إعلامي مصري بارز يكشف أسرارا لأول مرة دارت بينه وبين مبارك حول توريث الحكم‎... فيديو
إعلامي مصري بارز يكشف أسرارا لأول مرة دارت بينه وبين مبارك حول توريث الحكم‎... فيديو
سبوتنيك عربي
كشف الكاتب الصحفي المصري، مجدي الجلاد، أن "الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، نفى بشكل قاطع وجود خطة لتوريث نجله جمال الحكم". 06.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-06T10:45+0000
2024-04-06T10:45+0000
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وقال الجلاد، في تصريحات له خلال لقاء لبرنامج "أسرار" عبر فضائية "النهار"، إنه "كان هناك مقدمات وشواهد تشير أغلبها إلى تمرير خطة التوريث رغم المعارضة".وأضاف: "كنت داخل المطبخ السياسي والرئيس مبارك صرح لي شخصيًا خلال حواري معه بأنه لا توجد خطة للتوريث.. وأن جمال يساعده فقط في الحزب".‏مردفا أن "تقديره الشخصي أن مبارك كان لا يريد توريث الحكم لابنه، ولكن كانت هناك أطراف حوله شديدة النفوذ كانت تحتاج لهذا".وتوفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، في عام 2020، عن عمر ناهز الـ92 عاما.وتقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشيعي الجنازة العسكرية بالقاهرة، وشارك فيها مسؤولون عسكريون كبار وسياسيون ودبلوماسيون.وحكم مبارك مصر 30 عاما قبل أن يتنحى عن منصبه إثر احتجاجات شعبية عام 2011. وأمضى بضع سنين بعد ذلك في السجن، وفي مستشفيات عسكرية، قبل إطلاق سراحه عام 2017.
https://sputnikarabic.ae/20220123/حسني-مبارك-قام-بتصرف-غير-عادي-في-مصر-والعالم-العربي-خلال-حفل-رسمي-فيديو-1056861887.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

إعلامي مصري بارز يكشف أسرارا لأول مرة دارت بينه وبين مبارك حول توريث الحكم‎... فيديو

10:45 GMT 06.04.2024
© AP Photo / Amr Nabilالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك
الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2024
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبر
كشف الكاتب الصحفي المصري، مجدي الجلاد، أن "الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، نفى بشكل قاطع وجود خطة لتوريث نجله جمال الحكم".
وقال الجلاد، في تصريحات له خلال لقاء لبرنامج "أسرار" عبر فضائية "النهار"، إنه "كان هناك مقدمات وشواهد تشير أغلبها إلى تمرير خطة التوريث رغم المعارضة".
وأضاف: "كنت داخل المطبخ السياسي والرئيس مبارك صرح لي شخصيًا خلال حواري معه بأنه لا توجد خطة للتوريث.. وأن جمال يساعده فقط في الحزب".
‏مردفا أن "تقديره الشخصي أن مبارك كان لا يريد توريث الحكم لابنه، ولكن كانت هناك أطراف حوله شديدة النفوذ كانت تحتاج لهذا".
وتوفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، في عام 2020، عن عمر ناهز الـ92 عاما.
الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
حسني مبارك قام بتصرف "غير عادي" في مصر والعالم العربي خلال حفل رسمي... فيديو
23 يناير 2022, 07:06 GMT
وتقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشيعي الجنازة العسكرية بالقاهرة، وشارك فيها مسؤولون عسكريون كبار وسياسيون ودبلوماسيون.
وحكم مبارك مصر 30 عاما قبل أن يتنحى عن منصبه إثر احتجاجات شعبية عام 2011. وأمضى بضع سنين بعد ذلك في السجن، وفي مستشفيات عسكرية، قبل إطلاق سراحه عام 2017.
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