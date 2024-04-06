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https://sputnikarabic.ae/20240406/السفارة-الروسية-لدى-واشنطن-أمريكا-تحاول-تبرير-خططها-لتسليح-الفضاء-1087758059.html
السفارة الروسية لدى واشنطن: أمريكا تحاول تبرير خططها لتسليح الفضاء
السفارة الروسية لدى واشنطن: أمريكا تحاول تبرير خططها لتسليح الفضاء
سبوتنيك عربي
أعلنت السفارة الروسية لدى واشنطن، اليوم السبت، أن أمريكا تستخدم شعارات معادية للروس لتبرير خططها للاستكشاف العسكري للفضاء. 06.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-06T17:13+0000
2024-04-06T17:13+0000
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وقالت السفارة الروسية، في بيان تعليقا على تصريحات ممثلي البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) حول المبادرة الروسية الصينية، بشأن عدم نشر أسلحة في الفضاء الخارجي: "إننا نعتبر تلاعب البنتاغون بالمعلومات بمثابة تأكيد آخر لمحاولات أمريكا استخدام شعارات معادية للروس، لتبرير خططها الخاصة لاستكشاف الفضاء العسكري".وأضاف البيان أنه "منذ فترة طويلة، تعمل واشنطن بدعم من حلفائها على تعطيل تطوير وثيقة دولية ملزمة قانونيا حول هذه المسألة (عدم نشر أسلحة في الفضاء)".وأوضح البيان أنه "في حين أن روسيا والصين، تقودان جهودًا عالمية، منذ سنوات عديدة، لإعداد إجراءات شاملة تهدف إلى منع تحول الفضاء إلى ميدان للصراع المسلح، وتفرضان حظرًا على نشر الأسلحة بأي شكل في الفضاء الخارجي".وفي وقت سابق، اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، الغرب بتحريف نشر الأسلحة النووية الروسية في الفضاء، وأكد بوتين أن البلاد ليس لديها مثل هذه الخطط.وأوضح بوتين، في رسالة إلى مجلس الفيدرالية الروسي، أن الغرب بمثل هذه الرسائل يحاول جر موسكو إلى مفاوضات مفيدة لواشنطن، مشككا في تصريحات السلطات الأمريكية بشأن اهتمامها بالتفاوض مع روسيا حول قضايا الاستقرار الاستراتيجي.
https://sputnikarabic.ae/20240318/روسيا-قرار-واشنطن-بشأن-عدم-نشر-الأسلحة-النووية-في-الفضاء-مسيس-1087126837.html
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السفارة الروسية لدى واشنطن: أمريكا تحاول تبرير خططها لتسليح الفضاء

17:13 GMT 06.04.2024
© AFP 2023 / Shawn Thewالسفارة الروسية في واشنطن
السفارة الروسية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2024
© AFP 2023 / Shawn Thew
تابعنا عبر
أعلنت السفارة الروسية لدى واشنطن، اليوم السبت، أن أمريكا تستخدم شعارات معادية للروس لتبرير خططها للاستكشاف العسكري للفضاء.
وقالت السفارة الروسية، في بيان تعليقا على تصريحات ممثلي البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) حول المبادرة الروسية الصينية، بشأن عدم نشر أسلحة في الفضاء الخارجي: "إننا نعتبر تلاعب البنتاغون بالمعلومات بمثابة تأكيد آخر لمحاولات أمريكا استخدام شعارات معادية للروس، لتبرير خططها الخاصة لاستكشاف الفضاء العسكري".
وأضاف البيان أنه "منذ فترة طويلة، تعمل واشنطن بدعم من حلفائها على تعطيل تطوير وثيقة دولية ملزمة قانونيا حول هذه المسألة (عدم نشر أسلحة في الفضاء)".
جلسة من جلسات مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2024
روسيا: قرار واشنطن بشأن عدم نشر الأسلحة النووية في الفضاء "مسيس"
18 مارس, 20:40 GMT
وأوضح البيان أنه "في حين أن روسيا والصين، تقودان جهودًا عالمية، منذ سنوات عديدة، لإعداد إجراءات شاملة تهدف إلى منع تحول الفضاء إلى ميدان للصراع المسلح، وتفرضان حظرًا على نشر الأسلحة بأي شكل في الفضاء الخارجي".
وفي وقت سابق، اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، الغرب بتحريف نشر الأسلحة النووية الروسية في الفضاء، وأكد بوتين أن البلاد ليس لديها مثل هذه الخطط.
وأوضح بوتين، في رسالة إلى مجلس الفيدرالية الروسي، أن الغرب بمثل هذه الرسائل يحاول جر موسكو إلى مفاوضات مفيدة لواشنطن، مشككا في تصريحات السلطات الأمريكية بشأن اهتمامها بالتفاوض مع روسيا حول قضايا الاستقرار الاستراتيجي.
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