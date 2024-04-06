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المكسيك تعلن تعليق العلاقات الدبلوماسية مع الإكوادور
المكسيك تعلن تعليق العلاقات الدبلوماسية مع الإكوادور
سبوتنيك عربي
أصدرالرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم السبت، تعليمات لوزيرة الخارجية أليسيا بارسينا بالإعلان الفوري عن تعليق العلاقات مع الإكوادور، بعد... 06.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-06T06:05+0000
2024-04-06T06:05+0000
المكسيك
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العالم
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وقال الرئيس المكسيكي، عبر منصة "إكس": "أبلغتني وزيرة خارجيتنا أليسيا بارسينا للتو بأن الشرطة الإكوادورية دخلت سفارتنا بالقوة واحتجزت نائب الرئيس الإكوادوري السابق، الذي كان لاجئًا ويطلب اللجوء بسبب الاضطهاد والاتهامات التي واجهها".وبحسب السفير المكسيكي الجديد لدى الإكوادور، روبرتو كانيسكو، فقد حاول منع قوات الأمن جسديًا من دخول مقر البعثة الدبلوماسية، لكنهم استخدموا القوة وألقوه أرضًا.وقالت وزيرة الخارجية المكسيكية، أليسيا بارسينا، إن الحكومة المكسيكية ستلجأ إلى محكمة العدل الدولية لإدانة تصرفات السلطات الإكوادورية بعد هجوم الشرطة على البعثة الدبلوماسية في كيتو، الذي أسفر عن إصابة موظفين دبلوماسيين.وقررت الحكومة المكسيكية يوم الجمعة منح اللجوء السياسى لنائب الرئيس الإكوادوري السابق غلاس الذى لجأ الى سفارة البلاد فى كيتو. ووصل إلى السفارة المكسيكية في ديسمبر/كانون الأول الماضي وطلب الحماية وتم منحه حق الوصول كضيف، وطلبت الحكومة الإكوادورية في وقت لاحق من المكسيك دخول السفارة واعتقال غلاس.
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المكسيك, الإكوادور, العالم
المكسيك, الإكوادور, العالم

المكسيك تعلن تعليق العلاقات الدبلوماسية مع الإكوادور

06:05 GMT 06.04.2024
© AFP 2023 / RODRIGO BUENDIAشرطة الإكوادور
شرطة الإكوادور - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2024
© AFP 2023 / RODRIGO BUENDIA
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أصدرالرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم السبت، تعليمات لوزيرة الخارجية أليسيا بارسينا بالإعلان الفوري عن تعليق العلاقات مع الإكوادور، بعد اقتحام الشرطة الإكوادورية السفارة المكسيكية في كيتو لاحتجاز نائب الرئيس الإكوادوري السابق، خورخي غلاس، حيث لجأ إليها منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وقال الرئيس المكسيكي، عبر منصة "إكس": "أبلغتني وزيرة خارجيتنا أليسيا بارسينا للتو بأن الشرطة الإكوادورية دخلت سفارتنا بالقوة واحتجزت نائب الرئيس الإكوادوري السابق، الذي كان لاجئًا ويطلب اللجوء بسبب الاضطهاد والاتهامات التي واجهها".

وأضاف: "هذا انتهاك صارخ للقانون الدولي وسيادة المكسيك، لهذا أصدرت تعليماتي لوزيرتنا بإصدار بيان بشأن هذا العمل الاستبدادي والتصرف في إطار القانون والإعلان الفوري عن تعليق العلاقات الدبلوماسية مع الإكوادور".

وبحسب السفير المكسيكي الجديد لدى الإكوادور، روبرتو كانيسكو، فقد حاول منع قوات الأمن جسديًا من دخول مقر البعثة الدبلوماسية، لكنهم استخدموا القوة وألقوه أرضًا.

وقال كانيسكو: "لقد خاطرت بحياتي، كنت أدافع عن شرف وسيادة بلادنا. هذا لا يمكن أن يحدث، ما حدث لا يمكن تصوره".

قوات الأمن/ الشرطة/ الجيش في المكسيك - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2024
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وقالت وزيرة الخارجية المكسيكية، أليسيا بارسينا، إن الحكومة المكسيكية ستلجأ إلى محكمة العدل الدولية لإدانة تصرفات السلطات الإكوادورية بعد هجوم الشرطة على البعثة الدبلوماسية في كيتو، الذي أسفر عن إصابة موظفين دبلوماسيين.

وأشارت إلى أن "الموظفين الدبلوماسيين المكسيكيين في الإكوادور سيغادرون هذا البلد على الفور، وتأمل المكسيك أن تقدم الإكوادور الضمانات اللازمة لمغادرة الموظفين المكسيكيين".

وقررت الحكومة المكسيكية يوم الجمعة منح اللجوء السياسى لنائب الرئيس الإكوادوري السابق غلاس الذى لجأ الى سفارة البلاد فى كيتو. ووصل إلى السفارة المكسيكية في ديسمبر/كانون الأول الماضي وطلب الحماية وتم منحه حق الوصول كضيف، وطلبت الحكومة الإكوادورية في وقت لاحق من المكسيك دخول السفارة واعتقال غلاس.
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