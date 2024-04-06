https://sputnikarabic.ae/20240406/بايدن-يهدد-نتنياهو-بقطع-المساعدات-1087736978.html

بايدن يهدد نتنياهو بقطع المساعدات

بايدن يهدد نتنياهو بقطع المساعدات

سبوتنيك عربي

أفاد موقع أمريكي بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن وجه تحذيرا نهائيا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هدده فيه بالتوقف عن تقديم المساعدة لإسرائيل إذا لم... 06.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-06T05:10+0000

2024-04-06T05:10+0000

2024-04-06T05:10+0000

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وقال الموقع، نقلاً عن ثلاثة أشخاص مطلعين: "وجه الرئيس بايدن إنذارًا نهائيًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مكالمة هاتفية يوم الخميس: قال إنه إذا لم تغير إسرائيل مسارها في غزة، فلن نكون قادرين على مساعدتك بعد الآن".وأوضحت المصادر أنها كانت "أقسى" محادثة لبايدن مع نتنياهو "من حيث اللهجة والمضمون" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول.ويوم أمس الجمعة، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارا يدعو إلى محاسبة إسرائيل على جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، على الرغم من أن إسرائيل رفضته ووصفته بأنه "نص مشوّه".وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.وردًا على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة أكثر من 33 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.

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