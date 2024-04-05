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البيت الأبيض: الولايات المتحدة قلقة من احتمالات اندلاع حرب واسعة النطاق بين إسرائيل وإيران
البيت الأبيض: الولايات المتحدة قلقة من احتمالات اندلاع حرب واسعة النطاق بين إسرائيل وإيران
سبوتنيك عربي
قال منسق الاتصالات الإستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء احتمالات نشوب حرب واسعة النطاق بين إسرائيل وإيران بعد الغارة... 05.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-05T01:27+0000
2024-04-05T01:27+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وتابع كيربي في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية عندما سئل عن مدى قلق الولايات المتحدة بشأن احتمال نشوب (حرب واسعة النطاق بين إيران وإسرائيل) ، قائلا :"نعم، نحن قلقون للغاية"، مشيراً إلى أن الموضوع المعني أثير خلال محادثة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.ووجهت إسرائيل ضربة على القنصلية الإيرانية في دمشق الإثنين الماضي أودت بحياة 7 من أفراد الحرس الثوري الإيراني بينهم مستشاران كبيران.وأكد المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم الأربعاء أن إسرائيل "ستتلقى صفعة" هجومها على القنصلية الإيرانية في دمشق.وعلى خلفية التهديدات من طهران بالرد على الغارة الأخيرة على القنصلية الإيرانية في دمشق، قام الجيش الإسرائيلي بتقييم الوضع الأمني ​​وقرر زيادة استدعاء قوات الاحتياط لوحدات الدفاع الجوي.كما توجه الجيش الإسرائيلي للمواطنين في إسرائيل بالتروي وعدم الذعر والهرع إلى المتاجر وسحب الأموال من الصرافات الآلية.
https://sputnikarabic.ae/20240404/نتنياهو-إسرائيل-تعمل-ضد-إيران-ووكلائها-دفاعيا-وهجوميا-ونعرف-كيف-نحمي-أنفسنا-1087697586.html
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البيت الأبيض, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران
البيت الأبيض, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران

البيت الأبيض: الولايات المتحدة قلقة من احتمالات اندلاع حرب واسعة النطاق بين إسرائيل وإيران

01:27 GMT 05.04.2024
© AFP 2023 / Mandel Nganجون كيربي
جون كيربي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2024
© AFP 2023 / Mandel Ngan
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قال منسق الاتصالات الإستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء احتمالات نشوب حرب واسعة النطاق بين إسرائيل وإيران بعد الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في سوريا.
واشنطن - سبوتنيك. وتابع كيربي في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية عندما سئل عن مدى قلق الولايات المتحدة بشأن احتمال نشوب (حرب واسعة النطاق بين إيران وإسرائيل) ، قائلا :"نعم، نحن قلقون للغاية"، مشيراً إلى أن الموضوع المعني أثير خلال محادثة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2024
نتنياهو: إسرائيل تعمل ضد إيران ووكلائها دفاعيا وهجوميا ونعرف كيف نحمي أنفسنا
أمس, 19:46 GMT
ووجهت إسرائيل ضربة على القنصلية الإيرانية في دمشق الإثنين الماضي أودت بحياة 7 من أفراد الحرس الثوري الإيراني بينهم مستشاران كبيران.
وأكد المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم الأربعاء أن إسرائيل "ستتلقى صفعة" هجومها على القنصلية الإيرانية في دمشق.
وعلى خلفية التهديدات من طهران بالرد على الغارة الأخيرة على القنصلية الإيرانية في دمشق، قام الجيش الإسرائيلي بتقييم الوضع الأمني ​​وقرر زيادة استدعاء قوات الاحتياط لوحدات الدفاع الجوي.
كما توجه الجيش الإسرائيلي للمواطنين في إسرائيل بالتروي وعدم الذعر والهرع إلى المتاجر وسحب الأموال من الصرافات الآلية.
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