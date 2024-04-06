https://sputnikarabic.ae/20240406/حماس-وفد-بقيادة-خليل-الحية-يتوجه-الأحد-إلى-القاهرة-لبحث-وقف-إطلاق-النار-مع-إسرائيل-1087745259.html
حماس: وفد بقيادة خليل الحية يتوجه الأحد إلى القاهرة لبحث وقف إطلاق النار مع إسرائيل
حماس: وفد بقيادة خليل الحية يتوجه الأحد إلى القاهرة لبحث وقف إطلاق النار مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
يتوجه وفد من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" إلى العاصمة المصرية القاهرة غدا الأحد، بعد دعوة مصرية لبحث تطورات اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل. 06.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-06T12:10+0000
2024-04-06T12:10+0000
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وقالت الحركة، في بيان لها، إن "الوفد القيادي سيكون برئاسة خليل الحية"، مؤكدة "تمسكها بموقفها الذي قدمته يوم 14 مارس/ آذار الماضي، وهي مطالب طبيعية لإنهاء العدوان، ولا تنازل عنها".وأكد البيان: "مطالب شعبنا وقواه الوطنية تتمثل بوقف دائم لإطلاق، وانسحاب قوات الاحتلال من غزة، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم وحرية حركة الناس وإغاثتهم وإيوائهم. وصفقة تبادل أسرى جادة".ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع، منذ 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.وردًا على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة أكثر من 33 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240406/السيسي-نتضامن-مع-الأشقاء-في-غزة-ولا-نتوانى-عن-بذل-الجهود-لإيقاف-القتال-1087742068.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
حماس: وفد بقيادة خليل الحية يتوجه الأحد إلى القاهرة لبحث وقف إطلاق النار مع إسرائيل
يتوجه وفد من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" إلى العاصمة المصرية القاهرة غدا الأحد، بعد دعوة مصرية لبحث تطورات اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.
وقالت الحركة، في بيان لها، إن "الوفد القيادي سيكون برئاسة خليل الحية"، مؤكدة "تمسكها بموقفها الذي قدمته يوم 14 مارس/ آذار الماضي، وهي مطالب طبيعية لإنهاء العدوان، ولا تنازل عنها".
وأكد البيان: "مطالب شعبنا وقواه الوطنية تتمثل بوقف دائم لإطلاق، وانسحاب قوات الاحتلال من غزة، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم وحرية حركة الناس وإغاثتهم وإيوائهم. وصفقة تبادل أسرى جادة".
ويواصل الجيش الإسرائيلي
قصف القطاع، منذ 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
وردًا على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة أكثر من 33 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة
.