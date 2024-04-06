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السيسي: نتضامن مع الأشقاء في غزة ولا نتوانى عن بذل الجهود لإيقاف القتال
السيسي: نتضامن مع الأشقاء في غزة ولا نتوانى عن بذل الجهود لإيقاف القتال
سبوتنيك عربي
جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، تأكيده على تضامن مصر مع الفلسطينيين في قطاع غزة. 06.04.2024, سبوتنيك عربي
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وقال السيسي خلال كلمته في احتفالية ليلة القدر، إن "مصر لم ولن تتوانى عن بذل أقصى الجهود لإيقاف القتال والعمل على إنفاذ المساعدات إلى القطاع".وشهد الرئيس السيسي، اليوم السبت، احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر.وحضر الاحتفالية، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وعدد من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة والسياسية والصحفية والإعلامية ورجال الدين.وكرم السيسي أوائل المسابقة العالمية للقرآن الكريم من داخل مصر وخارجها، التي نظمتها وزارة الأوقاف للمرة الأولى.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع، منذ 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.وردًا على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة أكثر من 33 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.
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مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار

السيسي: نتضامن مع الأشقاء في غزة ولا نتوانى عن بذل الجهود لإيقاف القتال

10:07 GMT 06.04.2024
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI عبد الفتاح السيسي
عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2024
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
تابعنا عبر
جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، تأكيده على تضامن مصر مع الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال السيسي خلال كلمته في احتفالية ليلة القدر، إن "مصر لم ولن تتوانى عن بذل أقصى الجهود لإيقاف القتال والعمل على إنفاذ المساعدات إلى القطاع".
وأضاف أن موقف مصر الراسخ هو السعي بلا كلل أو ملل نحو حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشهد الرئيس السيسي، اليوم السبت، احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر.
وحضر الاحتفالية، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وعدد من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة والسياسية والصحفية والإعلامية ورجال الدين.
وكرم السيسي أوائل المسابقة العالمية للقرآن الكريم من داخل مصر وخارجها، التي نظمتها وزارة الأوقاف للمرة الأولى.
شيخ الأزهر أحمد الطيب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2024
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ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع، منذ 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
وردًا على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة أكثر من 33 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.
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