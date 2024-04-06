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https://sputnikarabic.ae/20240406/ماسك-يتنبأ-بموعد-نهاية-وجود-البشرية-على-الأرض-1087760083.html
ماسك يتنبأ بموعد "نهاية وجود البشرية على الأرض"
ماسك يتنبأ بموعد "نهاية وجود البشرية على الأرض"
سبوتنيك عربي
صرح رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، بأن "الحضارة الإنسانية لن تدوم إلا بضع مئات من السنين إذا لم تفكر البشرية في العيش بين الكواكب". 06.04.2024, سبوتنيك عربي
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ورد ماسك، على سؤال الصحفي الأمريكي، إد كراسنشتاين، حول نهاية الحضارة الإنسانية، قائلا:وأوضح ماسك أن البشرية تحتاج إلى الحفاظ على مستواها التكنولوجي الحالي حتى يصبح المريخ مكانا مكتفيا ذاتيا للحياة، وهو ما يمكن أن يحدث، في رأيه، في غضون 20 عاما.وفي وقت سابق، وصف ماسك الانهيار الديموغرافي بأنه "أكبر مشكلة تهدد الناس على وجه الأرض".
https://sputnikarabic.ae/20240405/إيلون-ماسك-غباء-بايدن-قد-يتسبب-في-حرب-عالمية-ثالثة-1087710914.html
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العالم
العالم

ماسك يتنبأ بموعد "نهاية وجود البشرية على الأرض"

19:53 GMT 06.04.2024
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDSإيلون ماسك
إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2024
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDS
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صرح رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، بأن "الحضارة الإنسانية لن تدوم إلا بضع مئات من السنين إذا لم تفكر البشرية في العيش بين الكواكب".
ورد ماسك، على سؤال الصحفي الأمريكي، إد كراسنشتاين، حول نهاية الحضارة الإنسانية، قائلا:

إذا أصبحنا بين الكواكب ثم بين النجوم، فإن حضارتنا سوف تستمر لملايين السنين، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فمن المحتمل أن تنتهي الحضارة الإنسانية خلال بضع مئات من السنين فقط.

رجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2024
إيلون ماسك: غباء بايدن قد يتسبب في حرب عالمية ثالثة
أمس, 10:10 GMT
وأوضح ماسك أن البشرية تحتاج إلى الحفاظ على مستواها التكنولوجي الحالي حتى يصبح المريخ مكانا مكتفيا ذاتيا للحياة، وهو ما يمكن أن يحدث، في رأيه، في غضون 20 عاما.
وفي وقت سابق، وصف ماسك الانهيار الديموغرافي بأنه "أكبر مشكلة تهدد الناس على وجه الأرض".
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