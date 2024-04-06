https://sputnikarabic.ae/20240406/مستشار-سابق-في-البنتاغون-يكشف-عن-سبب-عجز-الغرب-على-هزيمة-روسيا---1087758351.html
مستشار سابق في البنتاغون يكشف عن سبب عجز الغرب على "هزيمة" روسيا
مستشار سابق في البنتاغون يكشف عن سبب عجز الغرب على "هزيمة" روسيا
سبوتنيك عربي
صرح المستشار السابق لدى البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية)، دوغلاس ماكغريغور، بأنه إذا تصاعدن وتيرة الصراع الأوكراني لتصل إلى حرب بين روسيا والدول الغربية، فإن... 06.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-06T17:54+0000
2024-04-06T17:54+0000
2024-04-06T17:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ماكغريغور في مقابلة على موقع "يوتيوب": "الروس يعتزمون إنهاء هذه (الأزمة في أوكرانيا) بشروطهم الخاصة، إنهم لا يريدون لهذه الحرب أن تنتشر إقليميا، ولكن إذا واصلنا، فسوف يقاتلون وينتصرون. ماذا سنرسل إلى الحرب؟".وأوضح ماكغريغور، أن الدول الغربية قد تخلت منذ فترة طويلة عن ذخيرتها، وستستغرق عملية تجديد الاحتياطيات سنوات عدة.وأشار ماكغريغور، في الوقت ذاته، إلى أن روسيا لا تفتقر إلى الأسلحة والصواريخ.وقال ماكغريغور: "مصانعهم (المصانع الروسية) تعمل 24 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع".وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال خطاب له أمام مجلس الفيدرالية الروسي، أن روسيا لا تهدد أحدًا ولا تنوي مهاجمة أحد، على الرغم من قوتها العسكرية المتنامية، ووفقا للرئيس بوتين، لم يكن لدى موسكو وليس لديها خطط لاستخدام هذه القوة لأغراض هجومية.
https://sputnikarabic.ae/20240406/القوات-الروسية-تدمر-منظومتين-سامب-تي-بالقرب-من-خاركوف-1087744002.html
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
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روسيا, أخبار أوكرانيا
مستشار سابق في البنتاغون يكشف عن سبب عجز الغرب على "هزيمة" روسيا
صرح المستشار السابق لدى البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية)، دوغلاس ماكغريغور، بأنه إذا تصاعدن وتيرة الصراع الأوكراني لتصل إلى حرب بين روسيا والدول الغربية، فإن الغرب سيخسر بسبب نقص القذائف والأسلحة.
وقال ماكغريغور في مقابلة على موقع "يوتيوب": "الروس يعتزمون إنهاء هذه (الأزمة في أوكرانيا) بشروطهم الخاصة، إنهم لا يريدون لهذه الحرب أن تنتشر إقليميا، ولكن إذا واصلنا، فسوف يقاتلون وينتصرون. ماذا سنرسل إلى الحرب؟".
وأوضح ماكغريغور، أن الدول الغربية قد تخلت منذ فترة طويلة عن ذخيرتها، وستستغرق عملية تجديد الاحتياطيات سنوات عدة.
وأشار ماكغريغور، في الوقت ذاته، إلى أن روسيا لا تفتقر إلى الأسلحة والصواريخ.
وقال ماكغريغور: "مصانعهم (المصانع الروسية) تعمل 24 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع".
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال خطاب له أمام مجلس الفيدرالية الروسي، أن روسيا لا تهدد أحدًا ولا تنوي مهاجمة أحد، على الرغم من قوتها العسكرية المتنامية، ووفقا للرئيس بوتين، لم يكن لدى موسكو وليس لديها خطط لاستخدام هذه القوة لأغراض هجومية.