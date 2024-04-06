مستشار سابق في البنتاغون يكشف عن سبب عجز الغرب على "هزيمة" روسيا

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المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء اتهامات السلطة الفلسطينية لإيران بإثارة الفوضى في الضفة؟
09:31 GMT
29 د
من الملعب
مبارة فاصلة بين الحكمة والرياضي ضمن منافسات بطولة غرب آسيا لكرة السلة
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لهذا السبب تستهدف إسرائيل المنظمات الدولية في غزة
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البرنامج المسائي
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شؤون عسكرية
خبير: إذا قرر الناتو أن يدخل الصراع مع روسيا بشكل مباشر فهذا سيفجر الأزمة العالمية
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30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: بوتين يراهن على المركز الرابع للاقتصاد والدول العربية ستساعده
14:34 GMT
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عالم سبوتنيك
روسيا تطالب الاستخبارات المركزية الأمريكية بنصيحة لإسرائيل
15:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
16:03 GMT
17 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:20 GMT
11 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
16:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:00 GMT
46 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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تصريح السيد نصرالله
خلال يوم القدس العالمي
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تصريح السيد نصرالله
خلال يوم القدس العالمي
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
06:32 GMT
149 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
08:48 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
09:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
10:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما هي فرص توقيع عقوبات على إسرائيل بسبب غزة؟
14:03 GMT
29 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
14:34 GMT
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عالم سبوتنيك
بايدن يدعو قطر ومصر للضغط على “حماس” لإبرام اتفاق تهدئة
15:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا قرر الناتو أن يدخل الصراع مع روسيا بشكل مباشر فهذا سيفجر الأزمة العالمية
16:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
16:34 GMT
26 د
قوانين الاقتصاد
خبير: بوتين يراهن على المركز الرابع للاقتصاد والدول العربية ستساعده
17:00 GMT
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صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لهذا السبب تستهدف إسرائيل المنظمات الدولية في غزة
17:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240406/مستشار-سابق-في-البنتاغون-يكشف-عن-سبب-عجز-الغرب-على-هزيمة-روسيا---1087758351.html
مستشار سابق في البنتاغون يكشف عن سبب عجز الغرب على "هزيمة" روسيا
مستشار سابق في البنتاغون يكشف عن سبب عجز الغرب على "هزيمة" روسيا
سبوتنيك عربي
صرح المستشار السابق لدى البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية)، دوغلاس ماكغريغور، بأنه إذا تصاعدن وتيرة الصراع الأوكراني لتصل إلى حرب بين روسيا والدول الغربية، فإن... 06.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-06T17:54+0000
2024-04-06T17:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ماكغريغور في مقابلة على موقع "يوتيوب": "الروس يعتزمون إنهاء هذه (الأزمة في أوكرانيا) بشروطهم الخاصة، إنهم لا يريدون لهذه الحرب أن تنتشر إقليميا، ولكن إذا واصلنا، فسوف يقاتلون وينتصرون. ماذا سنرسل إلى الحرب؟".وأوضح ماكغريغور، أن الدول الغربية قد تخلت منذ فترة طويلة عن ذخيرتها، وستستغرق عملية تجديد الاحتياطيات سنوات عدة.وأشار ماكغريغور، في الوقت ذاته، إلى أن روسيا لا تفتقر إلى الأسلحة والصواريخ.وقال ماكغريغور: "مصانعهم (المصانع الروسية) تعمل 24 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع".وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال خطاب له أمام مجلس الفيدرالية الروسي، أن روسيا لا تهدد أحدًا ولا تنوي مهاجمة أحد، على الرغم من قوتها العسكرية المتنامية، ووفقا للرئيس بوتين، لم يكن لدى موسكو وليس لديها خطط لاستخدام هذه القوة لأغراض هجومية.
https://sputnikarabic.ae/20240406/القوات-الروسية-تدمر-منظومتين-سامب-تي-بالقرب-من-خاركوف-1087744002.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

مستشار سابق في البنتاغون يكشف عن سبب عجز الغرب على "هزيمة" روسيا

17:54 GMT 06.04.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
صرح المستشار السابق لدى البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية)، دوغلاس ماكغريغور، بأنه إذا تصاعدن وتيرة الصراع الأوكراني لتصل إلى حرب بين روسيا والدول الغربية، فإن الغرب سيخسر بسبب نقص القذائف والأسلحة.
وقال ماكغريغور في مقابلة على موقع "يوتيوب": "الروس يعتزمون إنهاء هذه (الأزمة في أوكرانيا) بشروطهم الخاصة، إنهم لا يريدون لهذه الحرب أن تنتشر إقليميا، ولكن إذا واصلنا، فسوف يقاتلون وينتصرون. ماذا سنرسل إلى الحرب؟".
وأوضح ماكغريغور، أن الدول الغربية قد تخلت منذ فترة طويلة عن ذخيرتها، وستستغرق عملية تجديد الاحتياطيات سنوات عدة.
بودليت - إي... رادار روسي ثلاثي الأبعاد - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر منظومتين "سامب-تي" بالقرب من خاركوف
11:29 GMT
وأشار ماكغريغور، في الوقت ذاته، إلى أن روسيا لا تفتقر إلى الأسلحة والصواريخ.
وقال ماكغريغور: "مصانعهم (المصانع الروسية) تعمل 24 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع".
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال خطاب له أمام مجلس الفيدرالية الروسي، أن روسيا لا تهدد أحدًا ولا تنوي مهاجمة أحد، على الرغم من قوتها العسكرية المتنامية، ووفقا للرئيس بوتين، لم يكن لدى موسكو وليس لديها خطط لاستخدام هذه القوة لأغراض هجومية.
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