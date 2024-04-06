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نائب عراقي يتوقع حل البرلمان وعقد انتخابات مبكرة
نائب عراقي يتوقع حل البرلمان وعقد انتخابات مبكرة
سبوتنيك عربي
توقع النائب العراقي المستقل، حسين عرب، حل البرلمان خلال الفترة المقبلة، إثر ما وصفه بالـ"عاصفة السياسية". 06.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-06T07:48+0000
2024-04-06T07:48+0000
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ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن عرب قوله: "تنقلاتي بين الحركات السياسية ليست تحركا سريعا وإنما هي خطوات ضمن الجو السياسي والبرلمان هو من يحتم علينا أجواء الانتماء أو العمل كمجاميع".وأكد البرلماني العراقي أن "قرار اختيار النائب لرئيس البرلمان بيد الإطار التنسيقي بسبب التفاوض الذي حصل بعد انسحاب التيار الصدري لكنه رفض ترشيحي للمنصب مع احتفاظه بالأسباب فضلاً عن التعاملات السياسية والثقة مع محسن المندلاوي ولذلك تم ترشيحه".في السياق ذاته، توقع النائب المستقل: "حصول حالة من الانسداد وقد تلتحق بعض القوى بالسيد الصدر، كما أن خللا كبيرا سيحدث بعد الانسحابات المتعددة التي سنشهدها أمام الواجهة الدولية".وكانت المحكمة الاتحادية العراقية العليا قد قررت، يوم الاثنين الماضي، رد دعوى إلغاء جلسة البرلمان "الجولة الأولى" لانتخاب رئيس البرلمان، التي تقدم خلالها المرشحان شعلان الكريم وسالم العيساوي.وصرح مصدر مطلع لموقع "السومرية نيوز"، بأن القرار يعني أن المحكمة ردت نتائج الجولة الأولى لانتخاب رئيس البرلمان والمقامة من قبل النائبين هييت الحلبوسي وأحمد مظهر الجبوري لعدم الاختصاص، حيث سيكون البرلمان ملزما باستئناف الجولة الثانية لانتخاب رئيس البرلمان وفق النتائج السابقة، أي بين شعلان الكريم وسالم العيساوي.وأضاف المصدر، أنه بذلك يبقى الرهان على تعديل النظام الداخلي للبرلمان، لفتح باب الترشيح لآخرين وعدم الالتزام بهذين الاسمين فقط.يذكر أن المحكمة الاتحادية العراقية كانت قد أصدرت، في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قرارا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، كما قررت المحكمة إنهاء عضوية ليث الدليمي، في البرلمان، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".وذكرت المحكمة في بيان لها: "نظرت المحكمة الاتحادية العليا، يوم 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، الدعوى بالعدد 9/اتحادية/ 2023، وقررت بموجب الحكم الصادر فيها إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب، محمد ريكان الحلبوسي، وإنهاء عضوية النائب، ليث مصطفى حمود الدليمي، اعتبارا من تاريخ صدور الحكم"، وأضافت أن "القرار باتا وملزما للسلطات كافة"، وفقا لموقع "السومرية نيوز" العراقي.
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار

نائب عراقي يتوقع حل البرلمان وعقد انتخابات مبكرة

07:48 GMT 06.04.2024
© AFP 2023 / Ahmad Al-rubayeأحد المتظاهرين، وهو أحد أنصار مقتدى الصدر، يلوح بالعلم الوطني العراقي قبل انتشار قوات الأمن العراقية على طول جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء شديدة الحراسة في العاصمة بغداد، خلال مظاهرة في ميدان التحرير قبيل جلسة البرلمان في 28 سبتمبر 2022
أحد المتظاهرين، وهو أحد أنصار مقتدى الصدر، يلوح بالعلم الوطني العراقي قبل انتشار قوات الأمن العراقية على طول جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء شديدة الحراسة في العاصمة بغداد، خلال مظاهرة في ميدان التحرير قبيل جلسة البرلمان في 28 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2024
© AFP 2023 / Ahmad Al-rubaye
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توقع النائب العراقي المستقل، حسين عرب، حل البرلمان خلال الفترة المقبلة، إثر ما وصفه بالـ"عاصفة السياسية".
ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن عرب قوله: "تنقلاتي بين الحركات السياسية ليست تحركا سريعا وإنما هي خطوات ضمن الجو السياسي والبرلمان هو من يحتم علينا أجواء الانتماء أو العمل كمجاميع".
وأكد البرلماني العراقي أن "قرار اختيار النائب لرئيس البرلمان بيد الإطار التنسيقي بسبب التفاوض الذي حصل بعد انسحاب التيار الصدري لكنه رفض ترشيحي للمنصب مع احتفاظه بالأسباب فضلاً عن التعاملات السياسية والثقة مع محسن المندلاوي ولذلك تم ترشيحه".

وأضاف عرب: "مقبلون على حل البرلمان خلال الفترة القادمة وسنشهد انتخابات مبكرة، حيث أن عاصفة بالعمل السياسي ستحدث بسبب تجاهل بعض الشركاء، وهو ما سيؤدي إلى كسر ظهر العملية السياسية وتشظيها وانسحابات كثيرة".

أنصار مقتدى الصدر، يتجمعون داخل البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء شديدة الحراسة بالعاصمة بغداد، احتجاجًا على ترشيح كتلة منافسة لرئاسة الوزراء، العراق 30 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
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في السياق ذاته، توقع النائب المستقل: "حصول حالة من الانسداد وقد تلتحق بعض القوى بالسيد الصدر، كما أن خللا كبيرا سيحدث بعد الانسحابات المتعددة التي سنشهدها أمام الواجهة الدولية".
وكانت المحكمة الاتحادية العراقية العليا قد قررت، يوم الاثنين الماضي، رد دعوى إلغاء جلسة البرلمان "الجولة الأولى" لانتخاب رئيس البرلمان، التي تقدم خلالها المرشحان شعلان الكريم وسالم العيساوي.
وصرح مصدر مطلع لموقع "السومرية نيوز"، بأن القرار يعني أن المحكمة ردت نتائج الجولة الأولى لانتخاب رئيس البرلمان والمقامة من قبل النائبين هييت الحلبوسي وأحمد مظهر الجبوري لعدم الاختصاص، حيث سيكون البرلمان ملزما باستئناف الجولة الثانية لانتخاب رئيس البرلمان وفق النتائج السابقة، أي بين شعلان الكريم وسالم العيساوي.
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وأضاف المصدر، أنه بذلك يبقى الرهان على تعديل النظام الداخلي للبرلمان، لفتح باب الترشيح لآخرين وعدم الالتزام بهذين الاسمين فقط.
يذكر أن المحكمة الاتحادية العراقية كانت قد أصدرت، في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قرارا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، كما قررت المحكمة إنهاء عضوية ليث الدليمي، في البرلمان، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".
وذكرت المحكمة في بيان لها: "نظرت المحكمة الاتحادية العليا، يوم 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، الدعوى بالعدد 9/اتحادية/ 2023، وقررت بموجب الحكم الصادر فيها إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب، محمد ريكان الحلبوسي، وإنهاء عضوية النائب، ليث مصطفى حمود الدليمي، اعتبارا من تاريخ صدور الحكم"، وأضافت أن "القرار باتا وملزما للسلطات كافة"، وفقا لموقع "السومرية نيوز" العراقي.
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