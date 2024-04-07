https://sputnikarabic.ae/20240407/الجيش-الصيني-يجري-دوريات-قتالية-في-بحر-الصين-الجنوبي-1087769788.html
الجيش الصيني يجري دوريات قتالية في بحر الصين الجنوبي
الجيش الصيني يجري دوريات قتالية في بحر الصين الجنوبي
سبوتنيك عربي
أعلنت منطقة القيادة القتالية الجنوبية لجيش التحرير الشعبي الصيني أن جيش التحرير الشعبي الصيني يجري دوريات قتالية في بحر الصين الجنوبي، اليوم الأحد، على خلفية... 07.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-07T09:46+0000
2024-04-07T09:46+0000
2024-04-07T09:46+0000
رصد عسكري
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وقالت في بيان: "أطلقت القيادة القتالية للمنطقة الجنوبية لجيش التحرير الشعبي دوريات قتالية بحرية وجوية مشتركة في بحر الصين الجنوبي في 7 أبريل".يشار إلى أن جميع الأنشطة العسكرية التي تفسد الوضع في بحر الصين الجنوبي وتخلق بؤراً ساخنة أصبحت تحت السيطرة.وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "يوميوري" أن قوات الدفاع الذاتي اليابانية يمكن أن تشارك بشكل كامل في مناورات باليكاتان العسكرية الأمريكية الفلبينية. وكما تشير الصحيفة، فإن تعزيز التفاعل بين الدول الثلاث سيساعد في احتواء الصين في بحر الصين الشرقي وحول تايوان. وستكون القضايا الأمنية موضوعا مهما في القمة بين زعيمي اليابان والولايات المتحدة التي ستعقد منتصف الأسبوع المقبل في واشنطن. وذكرت الصحيفة نقلا عن السفير الفلبيني لدى اليابان أن قمة ثلاثية بين الولايات المتحدة واليابان والفلبين ستتوصل إلى اتفاق بشأن دوريات مشتركة في بحر الصين الشرقي. وتعمل اليابان والفلبين على تعزيز التعاون على المستوى العسكري. وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تم التوصل إلى اتفاق لبدء المفاوضات بشأن اتفاقية الوصول المتبادل.
https://sputnikarabic.ae/20240406/الدفاع-الصينية-بكين-ستدافع-بكل-حزم-عن-حقوقها-البحرية-1087742395.html
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رصد عسكري
الجيش الصيني يجري دوريات قتالية في بحر الصين الجنوبي
أعلنت منطقة القيادة القتالية الجنوبية لجيش التحرير الشعبي الصيني أن جيش التحرير الشعبي الصيني يجري دوريات قتالية في بحر الصين الجنوبي، اليوم الأحد، على خلفية تعاون عسكري متزايد في المنطقة بين الولايات المتحدة واليابان والفلبين.
وقالت في بيان: "أطلقت القيادة القتالية للمنطقة الجنوبية لجيش التحرير الشعبي دوريات قتالية بحرية وجوية مشتركة في بحر الصين الجنوبي في 7 أبريل".
يشار إلى أن جميع الأنشطة العسكرية التي تفسد الوضع في بحر الصين الجنوبي وتخلق بؤراً ساخنة أصبحت تحت السيطرة.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "يوميوري" أن قوات الدفاع الذاتي اليابانية يمكن أن تشارك بشكل كامل في مناورات باليكاتان العسكرية الأمريكية الفلبينية.
وكما تشير الصحيفة، فإن تعزيز التفاعل بين الدول الثلاث سيساعد في احتواء الصين في بحر الصين الشرقي وحول تايوان. وستكون القضايا الأمنية موضوعا مهما في القمة بين زعيمي اليابان والولايات المتحدة التي ستعقد منتصف الأسبوع المقبل في واشنطن.
وذكرت الصحيفة نقلا عن السفير الفلبيني لدى اليابان أن قمة ثلاثية بين الولايات المتحدة واليابان والفلبين ستتوصل إلى اتفاق بشأن دوريات مشتركة في بحر الصين الشرقي. وتعمل اليابان والفلبين على تعزيز التعاون على المستوى العسكري. وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تم التوصل إلى اتفاق لبدء المفاوضات بشأن اتفاقية الوصول المتبادل.