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https://sputnikarabic.ae/20240406/الدفاع-الصينية-بكين-ستدافع-بكل-حزم-عن-حقوقها-البحرية-1087742395.html
الدفاع الصينية: بكين ستدافع بكل حزم عن حقوقها البحرية
الدفاع الصينية: بكين ستدافع بكل حزم عن حقوقها البحرية
سبوتنيك عربي
صرح الجيش الصيني بأن جمهورية الصين الشعبية ستدافع بحزم عن حقوقها ومصالحها المشروعة في البحر وستواصل الرد على أي استفزازات، وذلك خلال محادثات مع الجيش الأمريكي... 06.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-06T10:14+0000
2024-04-06T10:14+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت وزارة الدفاع الصينية في بيان عقب المحادثات، نُشر على حسابها الرسمي على موقع "وي تشات": "سيواصل الجيش الصيني الرد على جميع الأعمال الخطيرة والاستفزازية وفقًا للقانون واللوائح، وسيحمي بحزم سيادتها الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية، ويحمي السلام والاستقرار والازدهار الإقليمي".واجتمع الجيشان الأمريكي والصيني في هاواي في الفترة من 3 إلى 4 إبريل/ نيسان لمناقشة قضايا التعاون الآمن في المجال الجوي والبحري.وخلال الاجتماع، أجرى الطرفان "تبادلا صريحا وبناء لوجهات النظر" بشأن الوضع الحالي في مجال الأمن البحري والجوي بين الصين والولايات المتحدة.ويوم أمس الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أن عسكريين من الولايات المتحدة والصين التقوا في جزر هاواي لبحث قضايا التعاون الأمني في المجالين الجوي والبحري.وقامت الصين، ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان في أغسطس 2022، بتعليق المفاوضات مع واشنطن بشأن عدد من القضايا، بما في ذلك الاتصالات الدفاعية.وبعد المفاوضات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ في سان فرانسيسكو العام الماضي، قرر الطرفان استئناف الاتصالات العسكرية بين الولايات المتحدة والصين.
https://sputnikarabic.ae/20240405/البنتاغون-لقاء-بين-عسكريين-أمريكيين-وصينيين-لبحث-التعاون-في-المجالين-الجوي-والبحري-1087734756.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية

الدفاع الصينية: بكين ستدافع بكل حزم عن حقوقها البحرية

10:14 GMT 06.04.2024
© AP Photo / Kin Cheungالجيش الصيني... مروحيات ومقاتلات على متن حاملة طائرات صينية
الجيش الصيني... مروحيات ومقاتلات على متن حاملة طائرات صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2024
© AP Photo / Kin Cheung
تابعنا عبر
صرح الجيش الصيني بأن جمهورية الصين الشعبية ستدافع بحزم عن حقوقها ومصالحها المشروعة في البحر وستواصل الرد على أي استفزازات، وذلك خلال محادثات مع الجيش الأمريكي في هاواي.
وقالت وزارة الدفاع الصينية في بيان عقب المحادثات، نُشر على حسابها الرسمي على موقع "وي تشات": "سيواصل الجيش الصيني الرد على جميع الأعمال الخطيرة والاستفزازية وفقًا للقانون واللوائح، وسيحمي بحزم سيادتها الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية، ويحمي السلام والاستقرار والازدهار الإقليمي".

وأكد الجيش الصيني أن بكين "تعارض بحزم أي محاولات لتعريض سيادة الصين وأمنها للخطر بحجة حرية الملاحة والطيران".

واجتمع الجيشان الأمريكي والصيني في هاواي في الفترة من 3 إلى 4 إبريل/ نيسان لمناقشة قضايا التعاون الآمن في المجال الجوي والبحري.

أشارت وزارة الدفاع الصينية إلى أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز التنمية الصحية والمستقرة والمستدامة للعلاقات بين جيشي البلدين.

وخلال الاجتماع، أجرى الطرفان "تبادلا صريحا وبناء لوجهات النظر" بشأن الوضع الحالي في مجال الأمن البحري والجوي بين الصين والولايات المتحدة.
مبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2024
البنتاغون: لقاء عسكري أمريكي صيني لبحث التعاون في المجالين الجوي والبحري
أمس, 21:31 GMT
ويوم أمس الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أن عسكريين من الولايات المتحدة والصين التقوا في جزر هاواي لبحث قضايا التعاون الأمني في المجالين الجوي والبحري.

وجاء في بيان الوزارة، أن "ممثلين عسكريين من الولايات المتحدة والصين اجتمعوا هذا الأسبوع لإجراء محادثات على المستوى العملي تركزت على التعاون الأمن والتقني بين القوات الجوية والبحرية في البدين".

وقامت الصين، ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان في أغسطس 2022، بتعليق المفاوضات مع واشنطن بشأن عدد من القضايا، بما في ذلك الاتصالات الدفاعية.
وبعد المفاوضات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ في سان فرانسيسكو العام الماضي، قرر الطرفان استئناف الاتصالات العسكرية بين الولايات المتحدة والصين.
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